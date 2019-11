Σάρωσαν τα βραβεία στη Βοστώνη

Συγχαρητήρια ανακοίνωση από το , που διακρίθηκε ανάμεσα σε 375 αντίστοιχες από όλον τον κόσμο

Σάρωσε τα βραβεία η ομάδα των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας iGEΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ομάδα iGEM ThessalyM Thessaly, που συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα σε 375 ομάδες απ’ όλον τον κόσμο το πρότζεκτ τους με τίτλο Odysee απέσπασε τρεις διακρίσεις και ήταν υποψήφιο σε επιπλέον δύο κατηγορίες.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Π.Θ., που ανακάλυψε τεστ για τη φυματίωση, αναδείχθηκε ως το καλύτερο διαγνωστικό ερευνητικό έργο (Best diagnostics project), έλαβε χρυσό μετάλλιο (Gold medal) και ειδική μνεία για την τήρηση των κανόνων βιοασφαλείας (Special awarded for biosafety and biosecurity policies). Παράλληλα ήταν υποψήφια σε δύο ακόμη κατηγορίες για την καλύτερη επιχειρηματικότητα (Best supporting entrepreneurship) και την καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών αναγκών και ανθρωπίνων διεργασιών (Best Integrated Human Practices).

Η ομάδα, που έχει προβληθεί μέσα από αλλεπάλληλα ρεπορτάζ από τις σελίδες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, δημιούργησε ένα πρωτοποριακό τεστ μέσω του οποίου μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης, συμπληρώνοντας ένα από τα πολλά κενά που υπάρχουν στη διάγνωση της ασθένειας που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις δέκα πιο θανατηφόρες στον κόσμο.

Πριν από λίγες ημέρες αναχώρησαν για τη Βοστώνη στην Αμερική και συμμετείχαν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας στον κόσμο, που για πρώτη φορά λαμβάνει μέρος ομάδα από την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οπως είχε δηλώσει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο βιοχημικός- βιοτεχνολόγος, κ. Λέανδρος Τσιώτος η ομάδα που αποτελείται από φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων του Π.Θ. συστήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο πρότζεκτ της τον Ιανουάριο του 2019.

Οπως διαπίστωσαν οι νέοι επιστήμονες και σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η φυματίωση εξακολουθεί να είναι μία από τις δέκα πιο θανατηφόρες ασθένειες στον κόσμο και όμως ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλά κενά στη διάγνωσή της. Αφορμή για να ασχοληθούν με την ασθένεια αποτέλεσε το προσφυγικό και τα κρούσματα φυματίωσης που εντοπίζονται σε πρόσφυγες που δεν ζουν σε καλές συνθήκες. Στόχος τους να μπορέσουν να εφαρμόσουν το τεστ στους καταυλισμούς προσφύγων για την παροχή ιατρικής στήριξης σε όσους χρήζουν βοήθειας.

Το τεστ που ανακάλυψαν λειτουργεί με βιολογικό δείγμα τα ούρα. Μέσα σε αυτά περιέχονται «κομμάτια» του βακτηρίου που προκαλεί τη φυματίωση, τα οποία πολλαπλασιάζονται και γίνονται ανιχνεύσιμα με βιοαισθητήρα και έτσι διακρίνεται αν το άτομο είναι υγιές ή ασθενεί από φυματίωση.

Με το Odysee η ερευνητική ομάδα των φοιτητών και αποφοίτων iGEMThessaly σάρωσε τα βραβεία.

Την ομάδα αποτελούν οι απόφοιτοι του τμήματος Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας Βασιλική Καββαθά, Αθηνά Μυλωνά, Λέανδρος Τσιώτος, οι φοιτητές του ίδιους τμήματος Αφροδίτη Κατσαούνη, Νίκος Ντελκάς, Θοδωρής Κοντογιάννης και Νικολέττα Ευθυμιοπούλου, η φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μαρία Γεροντοπούλου, η φοιτήτρια του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Ξένια - Αρτεμις Δούλκα κι η φοιτήτρια του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Ελευθερία Μουστάκα.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συγχαίρει τους νέους επιστήμονες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε ανακοίνωσή του «συγχαίρει την προπτυχιακή ομάδα iGEMThessaly 2019 για την επιτυχή συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό iGEM στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομάδα, η οποία αποτελείται από φοιτητές των Τμημάτων Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ανέπτυξε μία πρωτότυπη μέθοδο για την ανίχνευση της φυματίωσης, βασισμένη σε μεθόδους Συνθετικής Βιολογίας. Η εργασία τους ODYSSEE διακρίθηκε ανάμεσα σε 375 συμμετέχουσες ομάδες με καλύτερο διαγνωστικό ερευνητικό έργο (Best diagnostics project), χρυσό μετάλλιο (Gold medal) και ειδική μνεία για την τήρηση των κανόνων βιοασφαλείας (Special awarded for biosafety and biosecurity policies) καθώς και με δύο επιπλέον υποψηφιότητες για την καλύτερη επιχειρηματικότητα (Best supporting entrepreneurship) και την καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών αναγκών και ανθρωπίνων διεργασιών (Best Integrated Human Practices).

Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί δίκαια αναγνώριση τόσο της προσωπικής εργασίας και υπευθυνότητας των μελών της ομάδας, όσο και του έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ελπίζουμε η βράβευση αυτή ν’ αποτελέσει την πρώτη πολλών επιτυχιών για καθένα από τα μέλη της ομάδας και των υποστηρικτών τους, καθώς και έναυσμα για τη συνέχιση και ίδρυση παρόμοιων διεπιστημονικών ομάδων».

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ