Στον Βόλο ο παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής για παιδιά

Αύριο Κυριακή ενημερωτική συνάντηση ενόψει του προκριματικού διαγωνισμού

Η 21η σεζόν του διαγωνισμού ρομποτικής και καινοτομίας FLL 2020 έρχεται για τη Θεσσαλία. Πρόκειται για παγκόσμια διοργάνωση με τη μορφή διαγωνισμού και αφορά σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Οι προκριματικοί αγώνες θα φιλοξενηθούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο στον Βόλο και ο τελικός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός αποτελεί μια συνεργασία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά τοπικός στρατηγικός συνεργάτης και διοργανωτής του περιφερειακού αγώνα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ).

Ενόψει της διοργάνωσης του προκριματικού περιφερειακού διαγωνισμού για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως στρατηγικός και αποκλειστικός συνεργάτης του FLL Greece, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση και συνοπτική παρουσίαση του διαγωνισμού, της πίστας και των φετινών αποστολών σε προπονητές και μέντορες, που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τις ομάδες τους.

Η συνάντηση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 μ. στο αμφιθέατρο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου, Γ. Καρτάλη - Ροζού, Βόλος. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6944965406 (κ. Κούριας) και 2421074636 και 6974007962 (κ. Πρώιας).