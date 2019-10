Παγκόσμιες διακρίσεις για δύο Βολιώτισσες

Με τον καλύτερο τρόπο και με δύο μετάλλια άρχισε για την ελληνική αποστολή το παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP που διεξάγεται στην Κίνα, αφού κατά την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης δύο αθλήτριές μας, η Πέννυ Τσαούτου και η Εύη Τσίρου ανέβηκαν στο βάθρο στο αγώνισμα των μεγάλων αποστάσεων καθώς κατέκτησαν ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Οι αγώνες διεξάγονται στο Τσινγκντάο, την περιοχή όπου το 2008 είχε πραγματοποιηθεί η ολυμπιακή διοργάνωση για την ιστιοπλοΐα, και είναι η πρώτη φορά που μία ελληνική αποστολή παίρνει μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP. Η Πέννυ Τσαούτου ήρθε δεύτερη στην ηλικιακή κατηγορία 40+ ετών (01:26.34.36) και η Εύη Τσίρου (01:39.12.63) ήταν 3η στην κατηγορία 50+. «Ήταν δύσκολος αγώνας λόγω του πλάγιου αέρα σε αρκετά σημεία διαδρομής και του περίεργου κυματισμού. Στον Βόλο όμως όπου προπονούμαι αντιμετωπίζω συχνά αντίστοιχες συνθήκες.

Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία. Ασχολούμαι μόνο 1,5 χρόνο με το άθλημα και κάθε αγώνας για εμένα αποτελεί ακόμη ένα μάθημα», δήλωσε η Πέννυ Τσαούτου, η οποία μαζί με την Εύη Τσίρου είναι αθλήτριες του ΝΟΒΑ.

Την Κυριακή στην Technical Race θα συμμετέχουν οι Νίκος Συρίγος, Φαίδων Δούκας, Κωνσταντίνα Κονταρίνη, Πέννυ Τσαούτου, Δήμητρα Τσώνη, Τάσος Τσούρης, και Εύη Τσίρου. Με την ελληνική αποστολή βρίσκεται στην Κίνα ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας και Γ. Γραμματέας του ΝΟΒΑ Χρήστος Καλλιώρας.

Τι είναι το SUP

H λέξη SUP είναι τα αρχικά του Stand Up Paddling ή διαφορετικά σε ελεύθερη μετάφραση όρθια κωπηλασία. Πρόκειται για μεγαλύτερες σανίδες surf, όπου η πλευστότητα υπερτερεί της ταχύτητας, ή της ευελιξίας μέσα στο νερό, πάνω στις οποίες ο surfer στέκεται όρθιος, ή και γονατιστός (με προβολή τους ενός γονάτου), και κωπηλατεί βαστώντας ένα μονό κουπί που προσαρμόζετε στο ύψος του. Oπως σχεδόν με κάθε είδους surf έτσι και το SUP ξεκίνησε από την Χαβάη, με τον Ναυτικό Όμιλο Βόλου Αργοναύτες να έχει ξεκινήσει τη δράση του τα τελευταία δύο χρόνια. Το άθλημα του SUP υπάγεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ από το 2015 και αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά συγκροτήθηκε Εθνική ομάδα με στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP.