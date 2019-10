Βόλος Παρουσίασαν πρωτότυπες ιδέες, καινοτόμες λύσεις για τις προκλήσεις της NASA Σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης Αποφοίτων Παιδοπόλεων Στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας ο Μητροπολίτης Ταλλίνης Διακοπές υδροδότησης στη Νέα Ιωνία λόγω οφειλών Τελευταία νέα απο Βόλος Οι κουμπαράδες στη Μαγνησία έφτασαν τους 185! Τελευταία ενημέρωση: 2019-10-21, 14:10:17 Πανελλαδικά έχουν στηθεί 2.486 κουμπαράδες - Επαγγελματίες της πόλης έσπασαν όλα τα ρεκόρ Στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου ο μόλις 18 μηνών Παναγιώτης Ραφαήλ να μπορέσει να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία που χρειάζεται και να κερδίσει το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή, βρίσκεται ο Βόλος μέσω επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Όπως είναι γνωστό ο μικρούλης που έλκει από την πλευρά της μητέρας του την καταγωγή του από τον Βόλο, διαγνώστηκε με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1, μία σπάνια, εκφυλιστική νόσο που προσβάλει όλο το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κατάποσης και αναπνοής. Η μόνη ελπίδα για τον 18 μηνών Παναγιώτη Ραφαήλ είναι μία γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στην Αμερική για την οποία όμως απαιτείται χρηματικό ποσό 3 εκατ. ευρώ. Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο έχει απορρίψει το αίτημα της οικογένειας για χρηματοδότηση του εμβολίου και η οικογένεια αποφάσισε να ανοίξει ερανικούς λογαριασμούς για να δώσει στο παιδί της την ευκαιρία στη ζωή. Η έκκληση των γονιών του μικρού ήρωα, Ρίας Μπακάλη και Γιώργου Γλωσσιώτη, ξεσήκωσε ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης απ΄άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα. Από την πρώτη στιγμή ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία αλληλεγγύης στον μικρό ήρωα με κοινωνικό μήνυμα και αλλεπάλληλα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται στην έντυπη έκδοσή του αλλά και στην ιστοσελίδα του www.taxydromos.gr. Σήμερα υπάρχουν συνολικά 2.486 κουμπαράδες ανά την Ελλάδα. Η Μαγνησία και ο Βόλος, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα του Παναγιώτη Ραφαήλ, Ρία Μπακάλη, πρωτοστατούν με 185 κουμπαράδες που έχουν στηθεί σε επιχειρήσεις της περιοχής. Στην περιοχή όπου μένει σήμερα η οικογένεια, στη Χαλκίδα υπάρχει ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός κουμπαράδων, 97 στο σύνολό τους και εκατοντάδες ακόμη σε όλη τη χώρα. Κοινός στόχος η συγκέντρωση ποσού 3 εκατ. ευρώ που θα επιτρέψει στον μικρό μαχητή της ζωής να ταξιδέψει στη Βοστώνη για να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία που θα του εξασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή. Τα 185 σημεία στη Μαγνησία όπου υπάρχουν κουμπαράδες για τον Παναγιώτη Ραφαήλ είναι τα εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 44 38221 SNAK - COFFEE "ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ" ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 38334 ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ ΖΥΜΑΡΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΚΕΙΑΣ, ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΜΠΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΔΑΠ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2 37300 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ" ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ 38500 ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΕΡΤΣΟ ΑΓΟΡΑΣ 1, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΒΟΛΟΥ CAFE MPOYGATSA SISSY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 119 37100 CAFE BAR ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008 CAFE BAR ΜΑΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008 SUPER MARKET ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008 ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 37100 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΑΙΛΑΝΗ ΗΡΩ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008 SANSIRO ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 46 ΤΚ 37500 24H MINI MARKET ΓΑΜΒΕΤΑ 4 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΒΟΛΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 18.00-22.30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 3, ΒΟΛΟΣ, 38221 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ 4 ΑΛΜΥΡΟΣ 37100 A.O TAEKWONDO NEAS IONIAS VOLOU ΜΙΑΟΥΛΗ 50 38334 A.O TAEKWONDO NEAS IONIAS VOLOU ΜΙΑΟΥΛΗ 50 38334 BEAUTY BAR/BEAUTY NAILS ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221 BEAUTY FREE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 173 ΒΟΛΟΣ 38221 BEAUTY NAILS/BEAUTY BAR ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221 BEAUTYBAR/BEAUTY NAILS ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221 BRUNO COFFEE STORES ΙΩΛΚΟΥ 278 38221 CAFE BAR FEYROUZ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 29 ΑΝΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΣ CAFE DE VISTA ΛΑΡΙΣΗΣΗ 163Β ΒΟΛΟΣ 38334 CARICIA EXCLUSIVE BOUTIQUE ΕΡΜΟΥ 116 38333 CHOCOLATINO -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 71 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 38222 COFFEE HOUSE ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 219 38221 ELECTRONET ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 255 38221 EXTREME SHOP ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 188 38221 FORTY FIVE FASHION ΙΩΛΚΟΥ 45 38333 IDEAL COFFEE ΑΣΙΜΙΝΑ ΤΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 80 JK ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 29 38334 KARAKANAS DAIRY - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Γ. ΔΗΜΟΥ 41 Ε ΒΟΛΟΣ KARAKANAS DAIRY - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 15 ΒΟΛΟΣ LA BOOM CLUB ΣΟΥΛΙΟΥ 18 38334 LOCALINO DEL CAFE ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 38221 MANY CURES ΓΑΛΛΙΑΣ 26 38221 MANY CURES ΓΑΛΛΙΑΣ 26 MOUTSIOS HOLIDAYS ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 110 38333 NOUVEAU BOUTIQUE ΟΓΛ 39 38221 NOUVEAU BOUTIQUE ΟΓΛ 39 PLAYLAND ΙΑΣΟΝΟΣ 120 38221 R THE ORIGINAL FAST FOOD ΙΑΣΩΝΟΣ 118 REEF ESPRESSO BAR 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 12 38221 RETOUCHE ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37, 4ος ΟΡΟΦΟΣ SHOPOLIS 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 33221 SHOPOLIS 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 115 38221 SMOKERS - CREPES & FOOD ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 18 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ STATE CAFE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 184 ΒΟΛΟΣ 38221 STATE CAFE ΜΠΟΡΕΛ 8 ΒΟΛΟΣ 38333 STATE CAFE ΕΡΜΟΥ 118 ΒΟΛΟΣ 38333 STATE CAFE ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 220 38333 STEFANIS METAL CENTER ΛΑΖΟΥ 3, ΒΟΛΟΣ, 38334 SUPER MARKET "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΟΛΟΥ 38500 THE DONUT SHOP ΕΡΜΟΥ -ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 50 33221 THE DONUT SHOP ΕΡΜΟΥ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 50 38221 THE FLOWER EDEM ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 117 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΡΑΝΤΖΟ Φ" ΦΥΤΟΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38500 ΑΘΗΝΩΝ 171 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΛΑΖΟΥ 3 38334 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΘΛΟΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 127Α - ΑΝΝΙΝΟΥ ΒΟΛΟΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ BASE ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 37 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ.Κ. ΑΡΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 106 38555 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ " Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ" ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 88 ΚΟΡΑΗ, 38221 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 38221 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΥΑΜΒ 138 38221 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75 38334 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΗΜΩΝ" 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 41 ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ" ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 , ΤΚ. 38334 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38222 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 53 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38445 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38445 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 27 ΝΕ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΝΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 39 38445 ΑΧΕΛΙΝΟΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 73 38221 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ΕΡΜΟΥ 165 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221 ΓΕΥΣΗ ΙΑΣΟΝΟΣ 118 38333 ΓΕΥΣΗ FAST FOOD ΙΑΣΟΝΟΣ 118 38333 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "BODY BALANCE ΚΥΠΡΟΥ 36 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221 ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 76 38445 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΙΑΣΩΝ ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΥΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ " ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ" ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 38446 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΒΟΛ ΑΙΣΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 38500 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ" ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ "ΞΥΡΑΚΙΑΣ" ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 38221 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 237 38221 Κ110 VAPOUR SMOKE ΙΑΣΩΝΟΣ 77, ΤΚ. 38221 Κ110 VAPOUR SMOKE ΚΑΡΤΑΛΗ 110, ΤΚ. 38221 ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ & COFEE "SMOKERS" ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 3, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "PEACH PIT" ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 74 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BEAUTY FREE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 173-188 ΒΟΛΟΣ ΤΚ. 38221 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PRENATAL ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 116 & ΤΟΠΑΛΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ "ΤΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 15 38334 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΚΑΥΚΑΣ" ΛΑΡΙΣΗΣ 131 38334 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ "CASA BARBERIA" ΠΟΛΥΜΕΡΗ 38 ΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ "ΔΙΑΚΟΜΗΣ Ν. ΕΠΕ" ΛΑΡΙΣΗΣ 179 38334 ΚΑΦΕ "ΜΟΜΕΝΤΟ" ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΦΕ "ΜΟΜΕΝΤΟ" ΙΩΛΚΟΥ 136 ΚΑΦΕ JULIO ΜΠΟΤΣΑΡΗ 30, ΒΟΛΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "CITY CAFE" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ 9, ΤΚ. 38221 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "COFFEE HOUSE" ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 219 38221 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "COZY COFFEE" ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 114 38221 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "STATION COFFEE" ΛΑΡΙΣΗΣ 214 38334 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ "BARBARA" ΠΟΛΥΜΕΡΗ 57Α ΒΟΛΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ "JUST HAIR" ΙΩΛΚΟΥ & ΠΑΛΑΜΑ 114Α 38221 ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ ΕΡΜΟΥ 200 38221 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 34 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 38221 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΛΚΟΥ 225 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΛΟΥ 58 ΜΕ ΣΑΜΟΥ, 38445 ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 99 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35 38221 ΜΑΝΤΕ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 360° ΑΙΟΛΙΔΟΣ 2Β ΒΟΛΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 42, ΤΚ. 38221 ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 6Γ 38221 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 1 38333 ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "ALLEGRO" Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 239 ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΚΡΟΚΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38334 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ XENIA VOLOS CITY RESORT ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1, ΒΟΛΟΣ, 38222 Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 346 38221 ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΚΡΟΚΙΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΣ 38334 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ "ΜΠΕΙΚΟΣ" ΤΕΡΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΟΥΖΕΡΙ "ΤΑΞΥΔΙΑ" ΛΩΡΗ 15, ΒΟΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ" ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 35 ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΤΣΑΣ ΡΟΖΟΥ 19 ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ LINDY HOP VOLOS ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 90 ΒΟΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ "ΧΡΗΣΜΟΣ" 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 131 ΒΟΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ "ΧΩΜΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΩΜΑΤΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ο.Ε" ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΠΑΡΗΓΑ 27, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ) ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΗΣΙΜΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 ΒΟΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΧΕΛΙΝΟΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΡΟΥ ΦΥΤΟΚΟΥ 35 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ "SHELL" ΛΑΡΙΣΗΣ 190 38334 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BP "ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ - ΜΠΑΖΑΚΑΣ Ο.Ε" ΙΩΛΚΟΥ 170 38221 ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ- ΝΗΜΑ , ΚΛΩΣΤΕΣ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 172 ΒΟΛΟΣ ΣΠΙΤΙΚΉ ΜΠΟΥΚΙΑ ΓΑΜΒΕΤΑ 4 ΣΥΛΛΟΓΗ-SIA ΕΡΜΟΥ 208 & ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΣΧΟΛΗ TAEKWONDO "ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ" ΙΩΛΚΟΥ 112 ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛ-ΛΑ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 150 ΒΟΛΟΣ ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 20, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, 38446 ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 95 38222 ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΤΟ ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 38334 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 ΒΟΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221 ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 209, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, 38445 ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 70 & ΚΥΠΡΟΥ ΒΟΛΟΣ ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΗ 24 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38334 ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 72-74 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ " ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΨΗΤΟ" ΠΑΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "SWEET MARY’S HOUSE" ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 41 ORIGINAL COFFEE PIZZA ΔΙΜΗΝΙΟΥ 102, ΤΚ.38500 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 61, ΤΚ. 37100 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΠΗΛΙΟΥ ΤΚ 37001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΕΛΠΙΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΓΑΖΗ 118 38221 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ "STORIES TO EAT" ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΜΒΕΤΑ ΛΕΟΝΤΟΣ10 38221 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 33 38445 ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 33 37400 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 36 38446 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΕΡΑΝΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 5 38445 BRO COFEE - BAR ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 47 38445 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η/Υ "TECHNISOFT" ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 44-48 38446 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ" , ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 12 38446 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 12, ΤΚ. 38446 ΦΟΥΡΝΟΣ "ΚΩΣΤΑΚΗΣ" ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ "ΜΕΛΙΣΣΑ" ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 8 38334 ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 89 38334 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ "CAR STATION" (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.) ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 78 38334 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ " Η ΓΩΝΙΑ" ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 62 38334 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ "ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗ Ο.Ε." KRITSA GASTRONOMY HOTEL ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 37011 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑ, 37100 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ 37002 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΜΑΤΙΣΙΔΗΣ ΣΥΚΗ 1 37006 ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ "ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ" ΧΛΟΗ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 37500 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΝΤΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΕΛΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 37003. 