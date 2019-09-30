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Ολοι οι υποψήφιοι για τις εκλογές στο ΤΕΕ Μαγνησίας
Τελευταία ενημέρωση: 2019-09-30, 13:52:36
Τις υποψηφιότητες των συνδυασμών και των μελών που συμμετέχουν σε αυτούς, για τις εκλογές της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019 επικύρωσε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, σε ειδική έκτακτη συνεδρίασή της.
Στις κάλπες θα προσέλθουν τα μέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας, όπως και όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη χώρα, προκειμένου να εκλέξουν τα όργανα διοίκησής τους τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο για την περίοδο 2019 - 2021. Οι εκλογές στο ΤΕΕ θα διεξαχθούν από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 7.00 το βράδυ, όπου θα κλείσουν οι κάλπες.
Σημειώνεται πως ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες όπως προσδιορίσθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας, τρεις (3), από δύο που ήταν την περασμένη εκλογική αναμέτρηση.
Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι 47.
Συνολικά στο ΤΕΕ Μαγνησίας θα συμμετέχουν επτά συνδυασμοί και θα διεκδικήσουν την ψήφο 101 μηχανικοί.
Ειδικότερα οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΟΥΓΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (EΦΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΙΑΜΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ
ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΛΑΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΕΛΑΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΗΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4. Συνδυασμός: ``ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ MΑΓΝΗΣΙΑΣ``
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΙΝΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΜΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. Συνδυασμός: ``ΕλΕΜ-Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί ``
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΑΒΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. Συνδυασμός: ``ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.``
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΜΠΙΣΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΙΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
7. Συνδυασμός: ``ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ``
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΡΙΚΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ
ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ-ΓΚΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. Συνδυασμός: ``ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ``
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
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