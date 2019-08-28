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Επιτυχόντες της Μαγνησίας
Τελευταία ενημέρωση: 2019-08-28, 12:53:39
Οι υψηλές βαθμολογίες τούς έδωσαν το εισιτήριο εισαγωγής στις σχολές της προτίμησής τους
Η αυστηρή εφαρμογή του νόμου περί προσωπικών δεδομένων δεν επέτρεψε ούτε φέτος την ανακοίνωση των ονομάτων και των επιτυχιών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη Μαγνησία.
Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ
Παρ’ όλα αυτά, ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και με τη συγκατάθεση των ίδιων των υποψηφίων ή των γονέων τους ορισμένες από τις επιτυχίες, που καταγράφονται. Πρόκειται για επιτυχόντες, που έχοντας συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες κατάφεραν να περάσουν στην πρώτη ή σε μία από τις πρώτες επιλογές σχολών.
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των επιτυχόντων και των γονέων τους αν, παρά την επίμονη έρευνά μας, δεν καταφέραμε να τους εντοπίσουμε.
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (5ος)
ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (3ος)
ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΕΔΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (5ος)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΙΤΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΛΥΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (7ος)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (13ος)
ΡΑΓΚΟΥ ΒΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (13η)
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (6ος)
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΒΟΛΟΥ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΟΣΑΦΙ ΦΑΡΟΥΣΕ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΒΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ-ΣΩΜΑΤΑ)
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΩΝ)
ΣΙΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΚΡΙΒΟΣΙ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΓΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΗΤΗΝΗΣ)
ΠΡΙΦΤΙ ΜΠΛΕΡΝΤΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΗΤΗΝΗΣ)
ΤΣΙΜΠΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΗΤΗΝΗΣ)
ΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΑΦΝΟΜΙΛΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΙΚΑΡΩΝ ΣΜΑ
ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΗΜΕΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΕΝΑ)
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΖΕΪΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΛΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΦΥΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΗΤΗΝΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΛΑΚΑΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΙΑΚΑ (ΒΟΛΟΣ)- 3η
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΣΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΧΗΜΙΚΟ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- 1ος
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΙΟΣ)
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥΑ)
ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΤΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΒΕΛΕΤΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- 2η
ΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΩΤΙΝΗΣ)
ΨΑΡΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ -4Ος
ΣΑΚΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)-1η
ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΓΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΝΔΡΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΛΑΤΣΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΗΜΙΚΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΟΠΑ)
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΟΥΚΑΝΤΑΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΡΙΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΗΜΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΧΟΥΣΙΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ( ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1η (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΜΥΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΛΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΝΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΒΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΒΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΓΟΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΒΟΛΟΣ)- 4ος
ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΑΤΕΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΜΑΓΓΑΝΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΓΚΕΚΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1ος
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΑΜΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΟΣ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΑΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΕΩΠΙΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΒΕΙΖΙ ΚΛΕΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΑΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΙΚΑΡΩΝ
ΔΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΟΥΤΛΑ ΑΛΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΓΑΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (του Λεωνίδα και της Μαρίας) ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΔΡΑΓΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΣΜΥ
ΜΠΑΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΒΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΜΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΝΟΜΝΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΧΗΜΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΟΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΏΝ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) -2η
ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΠΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΜΥΑ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -21ος
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΤΟΥΣΚΟ ΛΟΥΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -9η
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ (ΠΑΤΡΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΤΣΑ ΜΙΚΕΛ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -9ος
ΤΑΦΑΪ ΣΙΝΓΚΡΙΤΑ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΠΙΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ –ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΑΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΟΥΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΜΠΟΥΓΚΟΥΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΦΙΛΙΩ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΡΩΪΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΚΓΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΡΗΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) -1ος
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΝΩΛΙΟΥ ΕΥΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -32η
ΤΑΣΑΤΖΗ ΤΖΟΥΛΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΥΡΑ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ (ΛΑΜΙΑ)
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΖΑΒΑΛΙΑ ΝΙΝΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -23η
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΛΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ (ΑΘΗΝΑ)
1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΡΑΜΑ ΜΠΑΝΟΥΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΜΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ Ε., ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΈΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)
ΣΙΝΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΦΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΡΙΔΩΝ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ ΟΛΓΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΙΤΣΑΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΙΝΚΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΤΖΑΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΓΚΛΑΒΑ ΤΖΟΑΝΝΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΑΤΣΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΑΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΛΟΥΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΕΚΙΑΡΑΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-7Ος (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΧΑΣΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΧΥΣΙ ΤΖΟΕΛΛΑ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΧΟΝΤΟ ΝΤΑΝΙΕΛΑ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΞΥΦΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-1ος (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-10ος (ΑΡΤΑ)-
ΝΤΟΛΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΗΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΚΟΥΦΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, (ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -2ος (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ,(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΒΟΛΟΣ)
ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΟΛΑ ΡΙΒΑΛΝΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - 3ος
ΝΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ ΜΗΧΑΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΚ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΔΟΥ (ΘΗΒΑ)
ΒΑΣΙΛΗ ΕΝΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΑΝΓΓΙΟΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) – 15η
ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑΣ)- 2ος
ΜΟΣΧΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- 1ος
ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΜΥ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΖΕΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΤΟΥΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Από το ΕΠΑΛ Σκοπέλου δεν ανακοίνωσαν επιτυχίες υποψηφίων τους.
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