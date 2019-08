Θερινό εργαστήριο του Π.Θ. στη Μακρινίτσα

Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως 31 Αυγούστου - Θα διερευνηθούν κρίσιμα ζητήματα ακαδημαϊκού, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος

Το 3ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) διοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Εργαστήριο Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το εργαστήριο ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 21 Αυγούστου και θα διεξάγεται στη Μακρινίτσα Πηλίου έως τις 31 του μήνα.

Το Pelion Summer Lab είναι διεθνής ερευνητική συνάντηση που οργανώνεται σε ετήσια βάση στο Πήλιο και στοχεύει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις τομές του ακαδημαϊκού, του κοινωνικού και του πολιτικού.

Συμμετέχουν φέτος προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Leicester στην Αγγλία, Carleton University και University of Toronto στον Καναδά και University of Duisburg - Essen στη Γερμανία).

Η φετινή θεματική έχει τίτλο Data and Power και αφορά στο κρίσιμο ζήτημα πώς διαδικασίες όπως συλλογή, διαχείριση και «εξόρυξη» δεδομένων μέσω αλγορίθμων έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης. Στόχος του εργαστηρίου είναι τόσο η ανάδειξη της συμβολής των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην κριτική αποδόμηση των νέων μορφών τεχνοεξουσίας, όσο και η απομυθοποίηση/ αποσαφήνιση όρων όπως ο αλγόριθμος, η βάση δεδομένων, η ιικότητα (virality), η πλατφόρμα κ.τ.λ. για μελετητές του πολιτισμικού.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες/φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και σε ειδικές περιπτώσεις τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες σε επιστημονικά πεδία όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Φιλοσοφία, οι Σπουδές Φύλου, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Λογοτεχνία και οι Σπουδές των Νέων Μέσων, καθώς επίσης και σε καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτισμικών έργων. Αναμένεται να συμμετέχουν μέχρι 20 φοιτήτριες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Δεδομένου ότι η επίμαχη θέση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη σημερινή συνθήκη αποτελεί βασικό μέλημα του εγχειρήματος του PSL, η συνάντησή αποτελεί ιδιαίτερη ευκαιρία αναστοχασμού αναφορικά με το πώς θα αναπτύξουμε με τον πιο αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο κοινότητες μάθησης και διανοητικής ανταλλαγής, αντάξιες των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων. Κλειδί για τη μελέτη των παραπάνω είναι η έννοια του πειράματος, μια έννοια η οποία είναι σε θέση να φορτίζει τις εμπειρίες του παρόντος με αποθέματα ιστορικότητας, καθώς και να διασαλεύει τα όρια μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, ακαδημίας και τοπικής κοινότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τμήματος.