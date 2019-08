Εστεμμένες με τίτλους ομορφιάς στο Valis

Καλοκαιρινό πάρτι με τη συμμετοχή των καλλονών του GS HELLAS 2019

Οι καλλονές από τον πολυπληθέστερο Εθνικό Διαγωνισμό Ομορφιάς της χώρας GS HELLAS 2019 που πραγματοποιήθηκε στην Βαρυμπόμπη πριν λίγες ημέρες φιλοξενούνται αυτό το διάστημα στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά.

Σήμερα Τετάρτη 7 Αυγούστου, εξάλλου, πραγματοποιείται ένα μεγάλο event, το μεγαλύτερο absolut party του καλοκαιριού στην πισίνα του Valis με τη συμμετοχή τους, στις 7 το απόγευμα και με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Η φετινή χρονιά ήταν αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας και η 26χρονη νικήτρια Νίκη Αλεξανδρίδου θα μετέχει το 2020 στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Earth που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Οι εστεμμένες θα βρίσκονται στο Βόλο έως και αύριο Πέμπτη 8 Αυγούστου στο πλαίσιο προώθησης της πόλης στους παγκόσμιους διαγωνισμούς ομορφιάς που θα μετέχουν οι φιναλίστ. Ο Βόλος ορίστηκε ως Best Greek Place for the World με μεγάλο χορηγό το Valis. Οι εστεμμένες και οι φιναλίστ θα φωτογραφηθούν και θα επισκεφτούν σημεία του Βόλου.