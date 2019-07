Βόλος Πυρά Δήμου Βόλου κατά του αν. Συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας Συνελήφθη πρώην ζευγάρι μετά από αλληλομηνύσεις Εκδήλωση μνήμης των Κυπρίων με αφορμή την εισβολή του ‘74 Ημέρα αιμοδοσίας στο Old City Τελευταία νέα απο Βόλος Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής ο Βολιώτης Χρήστος Τριαντόπουλος Τελευταία ενημέρωση: 2019-07-16, 19:36:10 Το Μαξίμου ανακοίνωσε 28 γενικούς και ειδικούς γραμματείς πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Τους πρώτους 28 Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς οι οποίοι θα αναλάβουν από αύριο κιόλας καθήκοντα στα χαρτοφυλάκια του νέου υπουργικού συμβουλίου ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση. Πρόκειται για πρόσωπα που προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και δεν έχουν στο παρελθόν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση τοποθετεί μέσα σε μόλις 10 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στα Υπουργεία, καθώς στο παρελθόν χρειάζονταν ακόμη και μήνες. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση των υπολοίπων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ο συνολικός αριθμός των οποίων θα μειωθεί σε 59 από 93 που ήταν επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση εφαρμογή του σχεδίου της για την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσα από την εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής: Χρήστος Τριαντόπουλος Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Σπούδασε Οικονομικά (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έβαλε το μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε το διδακτορικό τίτλο σπουδών του (PhD) πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Sussex, ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευνητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πεδία της τραπεζικής αγοράς, των θεσμών στην οικονομία, των δημοσίων οικονομικών και της ανάπτυξης. Από το 2016 διδάσκει οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Φώτης Κουρμούσης Ο Φώτης Κουρμούσης διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016 ως Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η Ειδική Γραμματεία αποτελεί αυτόνομη δημόσια υπηρεσία που εποπτεύεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας-Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης. Έχει αναλάβει τον συντονισμό εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, με εστίαση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ). Τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, καθώς και της προστασίας 1ης κατοικίας και επιδότησης στεγαστικών δανείων από το Κράτος. Με σκοπό την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και την προαγωγή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο 41 Γραφείων Εξυπηρέτησης Οφειλετών που συμβουλεύουν και υποστηρίζουν δωρεάν τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών / UNEP FI, UNDP (2004-2009) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή / ΕΕΑ (1999-2002). Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Υπουργεία: Οικονομικών για τη Φορολογική Διοίκηση (2012-2015) Οικονομίας – Ανάπτυξης για Επενδύσεις (2011-2012) Περιβάλλοντος – Ενέργειας – Κλιματικής Αλλαγής (2009-2011) για πράσινη ανάπτυξη Γεωργίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική / Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (2003). Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ΕΣΠΑ και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και ως επιθεωρητής σε Συστήματα Διαχείρισης ISO. Σπουδές σε Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μεταπτυχιακές σπουδές σε Στρατηγική και Ηγεσία (Οξφόρδη) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ALBA, Αμερικάνικο Κολλέγιο). Είναι Διδάκτορας Μηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου ανέλαβε και καθήκοντα βοηθού Καθηγητή (ΕΔΙΠ). Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής: Θάνος Πετραλιάς Ο Αθανάσιος Πετραλιάς κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Στατιστική και πτυχίο και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά Ινστιτούτα και Δημόσιους οργανισμούς όπως το ΚΕΠΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012-2014 ήταν μέλος της Ελληνικής ομάδας τεχνικών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και μελετών που αφορούν θέματα της Ελληνικής Οικονομίας, Χρηματοοικονομικών, Στατιστικής, Οικονομετρίας, και άλλων θεμάτων όπως η Μετανάστευση και η Δημόσια Υγεία. Σήμερα απασχολείται ως επιστημονικό προσωπικό στην Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας: Αθηνά Καλύβα Γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάστερ στην Ευρωπαϊκή Οικονομία) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Middlesex, (Ην. Βασιλείου). Από το 1992, κατόπιν εξετάσεων, είναι στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ). Κατά τη διάρκεια της θητείας της, διετέλεσε Φορολογικός Ακόλουθος στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, Δ/ντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών κα. Από το 2013 εργάζεται ως οικονομική αναλύτρια στην Γενική Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση προτάσεων φορολογικής πολιτικής με στόχο, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, τη διαμόρφωση φορολογικών πολιτικών φιλικών προς την ανάπτυξη και την οικονομική αποτελεσματικότητα. Έχει τιμηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την προσφορά της στην διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διαθέτει δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Μιλά Αγγλικά, Σουηδικά, και Γαλλικά. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: Δημήτρης Σκάλκος Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και στην συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Κεντ. Σήμερα είναι υπ. διδάκτορας θεσμικών οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής θεωρίας, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους και ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια. Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2004 ασχολείται επαγγελματικά με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικονομικών της ανάπτυξης. Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Δράσης της Νέας Δημοκρατίας για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδική Γραμματέας Διαρθρωτικών Ταμείων (EKT-ΕΤΠΑ-ΤΣ): Νίκη Δανδόλου Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτη του Πανεπιστημίου UCL (Λονδίνο), με μεταπτυχιακό από το City University και ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι υποψήφια διδάκτορας του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ από το 2003, με προϋπηρεσία στα Υπουργεία Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών (στη Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης), Ανάπτυξης (Ενέργεια) και Ναυτιλίας. Μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά την έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου (2008-2010). Εκπροσωπεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια την Ελλάδα στην ΕΕ, τον ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε αναπτυξιακά αντικείμενα. Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μιλά αγγλικά και γαλλικά. Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ: Νίκος Μαντζούφας Ο Νίκος Μαντζούφας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1973. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνή τραπεζικό όμιλο στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και την τελευταία πενταετία σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία ως επικεφαλής του τομέα project finance. Έχει συμμετάσχει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε σημαντικό αριθμό έργων μετοχοποιήσεων /ιδιωτικοποιήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια καθώς και στην ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για τις ΣΔΙΤ. Μιλά αγγλικά και γερμανικά. Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας: Πελοπίδας Καλλίρης Ο Πελοπίδας Καλλίρης γεννήθηκε το 1963. Σπούδασε στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επί σειρά ετών, εργάστηκε ως Οικονομολόγος στον ιδιωτικό τομέα. Από το 1989 έως το 2004, εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ αργότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επιμόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Το 2004 ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ.Ι.Ε.), όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Το 2006 ανέλαβε επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από το 2005 είναι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ενώ το Μάιο του 2008 εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο επανεξελέγη το 2011. Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τον Ιούλιο του 2012 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Από το 2014 υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας. Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή: Πάνος Σταμπουλίδης Ο Πάνος Σταμπουλίδης είναι Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της εταιρείας Garnet SA. Στο παρελθόν ήταν Διευθυντής Ανάπτυξης και Εμπορικού Δικτύου του Ομίλου ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ άλλων, αναδιαρθρωθήκαν οι δομές των Κεντρικών Αγορών και των Ιχθυοσκαλών. Υπερκαλύφθηκαν ελλείμματα ύψους 1,5 εκ €. Τα έσοδα από τα 4,5 εκ €, άγγιξαν τα 14 εκ € και η κερδοφορία ξεπέρασε τα 3 εκ €. Ακόμη, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης σε επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου για την διασφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.» Είναι απόφοιτος του τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Δ. Μακεδονίας και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας: Θανάσης Κυριαζής Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών από το Τμήμα Μαθηματικών και Διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων των ΗΠΑ (ενδεικτικά του University of Maryland, SUNY Buffalo), της Αγγλίας, της Τσεχίας, της Τουρκίας κλπ. Έχει διατελέσει επί αρκετά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου Υπουργείου. Επιπλέον διετέλεσε σύμβουλος Εταιρειών, Ιδρυμάτων και Οργανισμών, σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει υπάρξει Εθνικός Εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, έχει συγγράψει τέσσερις μονογραφίες και έξι επιστημονικά συγγράμματα, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και ημερίδων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου: Πάτροκλος Γεωργιάδης Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία στο Α.Π.Θ. και διαχείρισης κρίσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Από το 2015 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Ειδικός εμπειρογνώμωνας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και ως Σύμβουλος σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του Μεταναστευτικού ζητήματος. Επίσης, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2014 – 2015), Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (2012-2014), Επικεφαλής της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (2014) στον τομέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και αρμόδιος για την Μεταναστευτική Πολιτική και επικεφαλής των αντιστοίχων υπηρεσιών, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρμοδιότητες τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τις κρατικές περιφέρειες, τη μεταναστευτική πολιτική, την ιθαγένεια και τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής 2006-2009 και Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου (2004-2006). Έχει διδάξει στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και συμμετάσχει σε αποστολές εκπροσώπησης της Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ως Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας, ενώ είναι και Ειδικός εμπειρογνώμωνας της Ευρωπαίκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το νέο σύστημα Πολιτικής Προστασίας (RescEU). Ομιλεί την Αγγλική. Ειδικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής: Μάνος Λογοθέτης Ο Μάνος Λογοθέτης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Αφού αποφοίτησε με την ανώτερη τιμητική διάκριση του «Βραβείου Αντώνης Μωραΐτης» από τη Σχολή Μωραΐτη, συνέχισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης. Αποφοίτησε από την Ιατρική με βαθμό «Άριστα» και επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» με βαθμό 9,5 «Άριστα» καθώς και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Είναι μόνιμος ιατρός του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας σε θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου(2007-2009), καθώς και Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Από το 2015 έχει διατεθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ στη Σάμο ως Συντονιστής Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου ΚΥΤ Σάμου για τη μεταναστευτική κρίση, ενώ από το 2019 καταλαμβάνει τη θέση του Γενικού Συντονιστή Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου 2ης ΥΠΕ Νήσων (ΚΥΤ Σάμου, Μυτιλήνης , Χίου, Κω, Λέρου). Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε πλήθος Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και ειδικότερα σχετικά με την Προστασία Ανηλίκων και Ασυνόδευτων Ανηλίκων, την Προστασία και Αντιμετώπιση Θυμάτων Έμφυλης Σεξουαλικής Βίας και του σχετικού Νομικού Πλαισίου και την Ιατρική και Νομική Διερεύνηση Βασανιστηρίων. Συμμετέχει ως «LEADING EXPERT» σε Ομάδες Εργασίας της FRONTEX για την Μεταναστευτική Κρίση καθώς και σε διυπουργικές συσκέψεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις διαδικασίες ευαλωτότητας. Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης: Κωνσταντίνος Τσουβάλας Γεννήθηκε στους Ραφταναίους Τζουμέρκων του Νομού Ιωαννίνων, το έτος 1962. Αποφοίτησε από το Πρότυπο Λύκειο Πατρών το έτος 1980. Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, το έτος 1981 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1986. Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών (1988). Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (1999). Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 παρακολούθησε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρόγραμμα «Διοίκηση - Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών», του οποίου είναι κάτοχος πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης . Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2004 - 2005. Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε Υπηρεσίες Τάξης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ως Επιτελής στη Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Από το έτος 2001 έως το έτος 2008 υπηρέτησε στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, ως Υποδιευθυντής και Διευθυντής του Ταμείου. Από το έτος 2009, που προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και εν συνεχεία ως Υποστράτηγος διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ενοποιημένου ασφαλιστικού φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Τον Ιούλιο του 2012, ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 23/9/2013 τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 23/10/2013 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου. Την 5/3/2015 τοποθετήθηκε στη θέση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 16/02/2016 επελέγη απο το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας έως την 05-08-2018. Ο κ. Τσουβάλας είχε παραιτηθεί μετά την τραγωδία στο Μάτι και εν συνεχεία οι εισαγγελικές αρχές είχαν εκδόσει απαλλακτική διάταξη μετά από μηνυτήριες αναφορές που είχαν καταθέσει συγγενείς θυμάτων και θυμάτων- εγκαυματιών. Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής: Σοφία Νικολάου Η Σοφία Νικολάου γεννήθηκε το 1979 και μεγάλωσε στο Πυργί Αυλωναρίου, στην Εύβοια. Το 1996 άρχισε τη φοίτησή της στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 2001. Επίσης, το 2001, σπούδασε Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, στη Γαλλία. Το 2004 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το 2005 ίδρυσε τη Δικηγορική Εταιρεία Σοφία Νικολάου και Συνεργάτες, εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο, τo Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο. Από το 2013 είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας: Νίκος Χαρδαλιάς Ο Νίκος Χαρδαλιάς γεννήθηκε το 1968 στον Βύρωνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του KENT της Αγγλίας και ειδικεύτηκε σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ήταν δήμαρχος Βύρωνα για 12 χρόνια καθώς και πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) (2003-2014) και στη συνέχεια Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2014-2016). Είναι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Αττικής. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας: Γιώργος Μάριος Καραγιάννης Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος από την Ανώτατη Εθνική Σχολή Μεταλλείων του Σαιντ-Ετιέν της Γαλλίας, με αντικείμενο διδακτορικής έρευνας τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και έχει μεταπτυχιακά διπλώματα στη διαχείριση καταστροφών και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως σύμβουλος σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής ομάδας ειδικών για τη σύνταξη της Εθνικής Ανάλυσης Επικινδυνότητας της Μάλτας. Ήταν Συνεργάτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2016 ήταν Ερευνητής στο Ενιαίο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου διαχειρίστηκε θέματα διαχείρισης καταστροφών, προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας και υβριδικών απειλών. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Ομιλεί την αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού: Γιώργος Μαυρωτάς Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Έπαιξε πόλο στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε 5 Ολυμπιάδες, 4 Παγκόσμια και 8 Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Από το 1995 ως το 2000 ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας με την οποία έχει 511 συμμετοχές (ρεκόρ συμμετοχών για ομαδικά αθλήματα στην Ελλάδα). Το 1999 έγινε ο πρώτος Έλληνας πολίστας που έπαιξε στη Μικτή Κόσμου, ενώ το 2001 βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στον αθλητισμό. Παράλληλα με την αθλητική του καριέρα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2000 πήρε το διδακτορικό του από το ΕΜΠ στο αντικείμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη λήψη αποφάσεων, στην ενέργεια, στην οικονομία και στο περιβάλλον. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με πλούσιο ερευνητικό έργο (Scopus h-index: 25). Τον 2010 έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα «Το θεώρημα της επτάδας» (εκδόσεις Πατάκη) που περιέχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία από το χώρο του αθλητισμού και του Πολυτεχνείου. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και από το 2003 ως το 2010 ήταν ενεργό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Από το Φεβρουάριο του 2014 δραστηριοποιείται πολιτικά με «Το Ποτάμι» και από τον Ιανουάριο του 2015 είναι Βουλευτής Αττικής. Στη συνέχεια το 2017 εκλέχθηκε Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και τον Νοέμβριο του 2018 Αντιπρόεδρος του Ποταμιού. Στη Βουλή είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Από το 2016 συμμετέχει στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τo 2018 εκλέχθηκε Πρόεδρος της επιτροπής «Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού» της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Οικονόμου Ο κύριος Αντώνιος Οικονόμου αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και ακολούθως από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις νομικές του σπουδές στο Ruprecht – Karls – Universitat της Χαϊδελβέργης. Από το έτος 1987 μέχρι σήμερα διατελεί δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ενώπιον Αρείου Πάγου και Σ.τ.Ε., διατηρώντας γραφείο στην Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά τα έτη 2012-2015 διετέλεσε Ειδικός και κατόπιν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσα. Επίσης έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Δερματολογικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Εταιρίας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: Κωνσταντίνος Αραβώσης Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας) με M.Sc. in Management Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ , Kαθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα) καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center. Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση ,τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα. Είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων–ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Είναι Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος. Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία (ως συντονιστής ή μέλος ομάδας έργου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων, ενώ είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων και μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Εχει διοργανώσει 11 διεθνή συνέδρια. Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος: Ευθύμιος Μπακογιάννης Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Ε.Μ.Π, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός με 15 χρόνια εμπειρίας στο συντονισμό και την υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών, την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Έχει συντονίσει δεκάδες Μελέτες Σχεδιασμού-Διαχείρισης, Οριστικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, και Τεύχη Δημοπράτησης και έχει διατελέσει σύμβουλος σε έργα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά έργα. Ενδεικτικά, έχει μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. ή Εθνικού Πόρους (Υπουργεία – Δήμους) σε περισσότερους από 40 Φορείς. Έχει εμπειρία στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα μελέτης – παροχής υπηρεσιών συμβούλου και συντονισμού τεχνικών έργων και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ένας έμπειρος ερευνητής που έχει συμβάλει από το 2001 στην επιστήμη με τη συγγραφή δεκάδων άρθρων και κεφαλαίων σε βιβλία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 συνέδρια ως ομιλητής με σχετική θεματολογία. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του έχει συμβάλει από διάφορες θέσεις στην προώθηση προγραμμάτων και δράσεων στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2009 -2010 διετέλεσε Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής (Κηφισός Ποταμός, Πάρκο Τρίτση και Ελαιώνας) το 2015 στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Δ/ντης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και σήμερα είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του ΥΠΕΚΑ. Στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων στο Δήμο Κηφισιάς, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης την περίοδο 2001 – 2002, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου την περίοδο 2007-2010 και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κηφισιάς «Μένανδρος ΑΕ» την περίοδο 2010 - 2014. Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Αλεξάνδρα Σδούκου Η Αλεξάνδρα Σδούκου είναι δικηγόρος και κατέχει μόνιμη θέση στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από το 2004 εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στη δημόσια διοίκηση σε διάφορες θέσεις των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενώ έχει απασχοληθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εξειδικευθεί στο σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργειακών πολιτικών ως Σύμβουλος όλων των Υπουργών Ενέργειας από το 2007 έως το 2015. Από το 2012 έως 2015 διετέλεσε Διευθύντρια του γραφείου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Κατέχει πτυχίο Νομικής, Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς & Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και Δίπλωμα Επιμόρφωσης Στελεχών για Ηγεσία, Καινοτομία και Διαπραγματεύσεις του Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών: Λεωνίδας Χριστόπουλος Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Warwick, ενώ σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και μόνιμος υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ έχει εργαστεί και στα υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε ειδικός σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα, συμμετέχοντας ενεργά στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Κατά την περίοδο 2012-2014 υπήρξε υπεύθυνος για σημαντικά έργα όπως η αναδιοργάνωση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και η κατάρτιση του νέου μισθολογίου του δημοσίου τομέα, ενώ συμμετείχε και στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στο πεδίο της δημοσιονομικής διαχείρισης. Από το 2016 ανήκει στο δυναμικό του γραφείου του προέδρου ως σύμβουλος για θέματα κράτους-δημόσιας διοίκησης. Το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης χαρακτηρίζει την επαγγελματική του πορεία μέχρι σήμερα και σηματοδοτεί το όραμά του και την πρόκληση για ένα νέο κεφάλαιο στη διοικητική και δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά για τα θέματα της καλής νομοθέτησης και απλούστευσης διαδικασιών, ενώ έχει διατελέσει και εισηγητής σε σεμινάρια και ημερίδες για τη δημόσια διοίκηση. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης. Διατέλεσε Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία (9/2011 έως 1/2016) Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας (1/2016 έως σήμερα). Εξελέγη Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων (1/2014 έως 6/2014). Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμια του Sussex, UK και Manchester, UK. Είναι Πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος στην ΕΕ για ICT στο Horizon 2020 (2014 έως 2015). Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2004 έως 2009). Κατά τη θητεία του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας ακινήτων (ΕΤΑΚ) και περιουσιολογίου (E9), νέο TAXISNet, ηλεκτρονικό τελωνείο (ICISNet), ελεγκτικών υπηρεσιών (ELENXIS), ηλεκτρονικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων, ενημέρωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Μ-Taxis). Διετέλεσε επίσης επιστημονικός υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών σχεδίασης και απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων σε φορείς όπως η Εθνική Τράπεζα και ο όμιλος ΙΑΣΩ. Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: Αντώνης Τζωρτζακάκης Ο κ. Τζωρτζακάκης είναι στέλεχος με πολυετή και σημαντική εμπειρία στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών όπου και έχει αναλάβει με επιτυχία θέσεις αυξημένης ευθύνης σε εταιρείες όπως η Siemens, η Vodafone, η Forthnet, η Tellas και η Hellas on Line. Από το 2010 έως το Φεβρουάριο του 2019 κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Wind, όπως αυτή του Γενικού Διευθυντή Εμπορικών Θεμάτων και αυτή του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής. Παράλληλα ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association) από το 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2018 καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στου ΣΕΠΕ. Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και International MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενικός Γραμματέας Υποδομών: Γιώργος Καραγιάννης Ο Γιώργος Καραγιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Νομικής (LLB) απο το Neapolis University με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in services management). Σήμερα, είναι στέλεχος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με ευθύνη την εικόνα της ελληνικής κυβέρνησης στο εξωτερικό καθως και τη διοικητική λειτουργία των 36 γραφείων τύπου σε όλο τον κόσμο καθώς και σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΑ Α.Ε Στο παρελθόν παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Γενικός Γραμματέας Μεταφορών: Νίκος Σταθόπουλος Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών: Management από το Πανεπιστημίο Paris IX Dauphine και Σχεδιασμού Δικτύων και Μεταφορών από την École Nationale des Ponts et Chaussées. Επίσης, είναι κάτοχος διδακτορικού Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Paris IX- Dauphine. Ως ακαδημαϊκός διετέλεσε καθηγητής στην Πολυτεχνική του Μιλάνου, την Πολυτεχνική Λωζάννης (EPFL), τη Σχόλη Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών Παρισίων (ENSPTT) και τη Σχόλη Πολιτικών Μηχανικών Παρισίων (ENPC). Για είκοσι έτη υπήρξε Διευθυντής Ερευνών σε θέματα Υποδομών, Δικτύων και Σχεδιασμού στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) Γαλλίας, έναν από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς στον κόσμο. Με μεγάλη βιομηχανική εμπειρία στον τομέα των μεταφορών, έχει διατελέσει εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Μεταφορών Παρισίων (RATP) για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτελεστικός πρόεδρος της EQUIVAL (νέες τεχνολογίες μεταφορών) και σύμβουλος μεγάλων δικτυακών επιχειρήσεων (ταχυδρομεία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και εφοδιαστική αλυσίδα). Στην Ελλάδα διετέλεσε πρόεδρος της ΤΡΑΜ ΑΕ, των οργανισμών ποιότητας (ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ-ΕΙΜ) καθώς και γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών μεταφορών και δικτύων. Η τριακονταετής εμπειρία του συνοδεύεται από πρωτότυπες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε χωροταξικό σχεδιασμό, μεταφορές, δίκτυα και νέες τεχνολογίες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γεώργιος Στρατάκος Ο Γιώργος Στρατάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 με καταγωγή από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, είναι έγγαμος με τη Μαρή Οβακιμιάν και έχει ένα τέκνο, το Φίλιππο. Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού στον τομέα «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και Διατροφή Αγροτικών Ζώων» και Διδακτορικού με γνωστικό αντικείμενο «Μικροκλιματικές συνθήκες και Φυσιολογία Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων». Ασκεί το επάγγελμα του Γεωπόνου από το 2007. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. Έχει διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος Αν. Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ. Συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών όπως «Υλοποίηση των RIS3 στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλίας», «Εθνικός Σχεδιασμός Δράσης για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία 2014-2020». Έχει διατελέσει επίσης μέλος ομάδας εργασίας για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στην προετοιμασία και οργάνωση εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων: Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Ο Κων/νος Ν. Μπαγινέτας γεννήθηκε στη Λαμία το 1977. Σπούδασε Γεωπόνος στο ΑΠΘ και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το 2007 εργάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), όπου ασχολείται κυρίως με θέματα ανάπτυξης αγροτικών επενδύσεων. Έχει διατελέσει συνεργάτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, την περίοδο 2013-2014. Έχει συμμετάσχει στη Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού «Καινοτομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ1) του ΥπΑΑΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει διατελέσει Εμπειρογνώμονας-Αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Έχει συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 & Πρόταση Αγροτικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Λαμιέων». Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. 