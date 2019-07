Τέσσερα βραβεία για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Δύο χρυσά και δύο ασημένια βραβεία έρχονται να προστεθούν στη συλλογή διακρίσεων για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 9/7 στα Marketing Excellence Awards 2019, σε μια βραδιά που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της ΕΕΔΕ στο Μέγαρο Μουσικής, η εταιρεία απέσπασε 3 βραβεία.

Το χρυσό βραβείο Digital Marketing Communications εντάσσεται στην κατηγορία Communicating Effectively, για την καμπάνια «Τώρα έχουμε και ρεύμα», που πρόβαλε τη γενικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καναλιών.

Το ασημένιο βραβείο Brand Revitalization εντάσσεται στην κατηγορία Building Powerful Brands για το συνολικό πλάνο επικοινωνίας της εταιρείας «Για σήμερα, για αύριο, για πάντα: Με το βλέμμα στο μέλλον εδώ και 160 χρόνια!». Η καμπάνια κάλυπτε διαφήμιση, εκθέσεις, παιδικά εργαστήρια κ.ά. και υλοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη της μεγάλης ιστορίας της εταιρείας.

Το ασημένιο βραβείο Building Distribution Networks στην κατηγορία Connecting with the Point of Saleγια την παροχή εμπειρίας στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Τα βραβεία δεν σταμάτησαν εκεί. Την Τετάρτη 10 Ιουλίου η πρωτοποριακή παρουσία της εταιρείας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το 2018 απέσπασε το χρυσό βραβείο στα Event Awards 2019 που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications στο Μουσείο Οίνου.

Το μοναδικό ενεργειακό escape room ήταν μέρος του 1ου εταιρικού περιπτέρου για το φυσικό αέριο στη ΔΕΘ, απέσπασε τον θαυμασμό όλων των επισκεπτών και χάρισε τη σημαντικότερη διάκριση στην κατηγορία Εκθέσεις/Trade Shows/Road Shows. «Βραβευτήκαμε, γιατί αναδείξαμε με τον πιο άμεσο τρόπο όλα τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν, αλλά και γιατί υιοθετούμε δράσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά του καταναλωτή» επισήμανε ο Πάνος Αλεξόπουλος, ChiefMarketingOfficerκαι CustomerExperienceDirector.



«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς η διάκριση του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από δύο διοργανώσεις που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα δράσεων» πρόσθεσε ο ίδιος.