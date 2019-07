Στο πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν μαθητές του 4ου Γυμνασίου Βόλου

Στο πλαίσιο προγράμματος με πλούσιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Μοναδικές εμπειρίες αποκόμισαν 24 μαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί του 4ου Γυμνασίου Βόλου κατά τη οκταήμερη διαμονή τους στο πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν. Επισκέφτηκαν το κρατίδιο στο πλαίσιο του διετούς εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 (2018-2019) με τίτλο IC.O.N.S. of Understanding (Inter Cultural Opening through Nature and Sports) και του ομώνυμου ευρωπαϊκού προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης e-Twinning, που διενεργείται παράλληλα, ύστερα από πρόσκληση του σχολείου Oberschule Eschen (OSE), μοναδικού εταίρου και συντονιστή του προγράμματος, και συμμετείχαν σε κατασκήνωση με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ άλλων πρωτότυπα παιχνίδια γνωριμίας, επίσκεψη στο σχολείο Oberschule Eschen, όπου οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους σε διεθνείς ομάδες, πεζοπορία στις Αλπεις, στο θέρετρο Malbun, όπου προηγήθηκε επίδειξη με πουλιά, όπως γεράκια, κουκουβάγιες και χρυσαετούς, παρακολούθηση θεατρικού δρώμενου με ζογκλέρ και μαθήματος αλπικών χορών στο θέατρο TAKSchaan, κολύμπι και καταδύσεις στην ανοιχτή πισίνα της Vaduz, ξενάγηση στην πρωτεύουσα Vaduzμε το City Train, ψυχαγωγική δραστηριότητα υπαίθρου με σχοινιά (Ηigh Ropescourse), ολυμπιακά παιχνίδια στη φύση και παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού σε γεωκρύπτες με τη βοήθεια συσκευών προσανατολισμού (Geocaching) στο δάσος Triesen, ποδόσφαιρο σε φούσκες (Βubblesoccer), τοξοβολία, καθώς και πεζοπορία σε ποτάμι, rafting/canoeing(άθλημα κατάβασης ποταμού με φουσκωτή βάρκα) και cannoning (διάσχιση φαραγγιών) στο δάσος Bregenz της Αυστρίας.

Μέσω της πρώτης συνάντησης των μαθητών στο Λιχτενστάιν, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι του προγράμματος, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες (αγγλικά - γερμανικά) και στη χρήση των υπολογιστών, η προώθηση της ομαδικής εργασίας και της εργασίας σε διεθνείς ομάδες, η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, το άνοιγμα του πολιτιστικού ορίζοντα, η προώθηση της ανεκτικότητας και της αποδοχής του διαφορετικού, η αναγνώριση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η καλλιέργεια μιας υπεύθυνης στάσης απέναντι στην υγεία, στη φύση και στον αθλητισμό. Οι μαθητές δημιούργησαν νέες φιλίες, γνώρισαν την κουλτούρα των γερμανόφωνων χωρών, εντυπωσιάστηκαν από το πλήρως εξοπλισμένο σχολείο των εταίρων τους, ήρθαν σε επαφή με τη φύση και διασκέδασαν συμμετέχοντας σε πρωτότυπες αθλητικές δραστηριότητες υπαίθρου.

Η δεύτερη συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Βόλο και στην κατασκήνωση ΧΑΝ Αγ. Ιωάννη Πηλίου 31 Αυγούστου ώς 7 Σεπτεμβρίου, που έχει σχεδιαστεί ένα εξίσου συναρπαστικό πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.

Την παιδαγωγική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Βόλου αποτελούν 25 μαθήτριες και μαθητές της Α’ Γυμνασίου: Αλεξιάδης Χαράλαμπος, Ανανίδης Θεοφάνης, Δοσούλας Μάριος - Ελευθέριος, Κραβαρίτης Ανδρέας - Μάριος, Λαμπρογεώργου Αφροδίτη, Μαραγκός Γεώργιος, Νάνου Ελευθερία - Νικολέττα, Τσαρέλας Φώτιος, Τσιουβάκα Χρυσούλα, Μεντεκίδη Ευλαμπία -Άννα, Μίχο Αντωνία, Μπασματζής Βασίλειος, Παναγιωτόπουλος Χρήστος, Πατσά Δήμητρα, Παπαμιχαήλ Κυριακή, Ραμιώτης Χρήστος, Αποστολόπουλος Χρήστος, Σούλα Λουμίλντα, Στεργίου Μαρία, Στεργίου Νικόλαος, Τζίκα Φωτεινή, Τσιρλάν Σορίνα, Φατία Ιμέλα, Χατζηαναγνώστου Ελένη, Ψαρρή Ανθή - Αγγέλα και επτά εκπαιδευτικοί οι Βαρνάβας Γεώργιος διευθυντής, Φωτεινοπούλου Βασιλική συντονίστρια, Μαλαμούλη Εύη, Σπανού Μαρία, Τσιάνου Παρασκευή, Χαλαστάρα Ιουλία και Ψάρρας Χρήστος.