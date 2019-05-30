Η σταυροδοσία όλων των υποψηφίων στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|1. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΗΛΙΑ
|60
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|2. ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|30
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|3. ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|67
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|4. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
|58
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|5. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|47
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|30
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|7. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|38
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|8. ΚΟΥΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|59
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|9. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|26
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|10. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΛΟΥΚΑ
|187
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|11. ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|19
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|12. ΚΥΡΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ του ΡΟΥΣΣΟΥ
|37
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|13. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|78
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|14. ΣΓΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|6
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|15. ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|22
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|16. ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
|31
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|17. ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|46
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|18. ΧΡΥΣΑΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|54
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
|29
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|2. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|8
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|3. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|67
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|4. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|25
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ
|21
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|6. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|10
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|3
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|8. ΣΔΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|9
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|9. ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ
|6
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|64
|
|1
|ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|11. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|93
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|107
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|2. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΤΕΡΨΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|105
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|3. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|39
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|236
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|298
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|6. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ
|90
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|142
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|8. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|268
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|9. ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|27
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|10. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|140
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|11. ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|238
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|12. ΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|64
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|178
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|14. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|290
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|15. ΣΤΙΒΑΧΤΗ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|111
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|16. ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|159
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|17. ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|101
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
|254
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|2. ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|183
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|3. ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|127
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|130
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|96
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|6. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|65
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|7. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|195
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|8. ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
|102
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|9. ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|122
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|10. ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|0
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|11. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|239
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|12. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
|174
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|13. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ
|137
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|124
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|15. ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
|117
|
|2
|ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|16. ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
|49
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|260
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|126
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|3. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΦΕΝΤΗ (ΕΝΤΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
|39
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|4. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|124
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|5. ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|101
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|122
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|7. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|448
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|8. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|162
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|9. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|68
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|10. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|335
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|11. ΛΕΧΩΝΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|44
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|12. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|33
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|108
|
|3
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|14. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|443
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|15. ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|146
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|16. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
|160
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|17. ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
|91
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΑΓΟΡΑΣ
|18. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|186
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|70
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|2. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|271
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|3. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|270
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|4. ΘΕΡΣΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|184
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|5. ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|163
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|201
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|7. ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|158
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|486
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|9. ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|217
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|10. ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΠ
|57
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|11. ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|216
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|12. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|395
|
|
|ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|13. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|94
|
|
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