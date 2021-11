Στο think tank του ΣΥΡΙΖΑ

Την πρώτη συνάντηση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και τους συμβούλους που απαρτίζουν το νέο think tank είχε προχθές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των 30 στελεχών του think tank του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνονται και δυο καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Παντελής Μπάγκος και ο Γιώργος Σταμπουλής. Οσοι απαρτίζουν το think tank θα συμβάλλουν ενεργά, με τις εισηγήσεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα σε διάφορες θεματικές ενότητες.

Β.Κ.