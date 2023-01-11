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Ολες οι συμμετοχές στα 11α Νικητήρια
Τελευταία ενημέρωση: 2023-01-11, 10:02:04
Ο Υδάτινος Κόσμος κατέκτησε συνολικά 60 μετάλλια
Με 178 μετάλλια πανηγύρισαν τη συμμετοχή τους στα 11α Νικητήρια οι σύλλογοι του Βόλου, συμμετέχοντας με τις προαγωνιστικές τους ομάδες.
Ρεπορτάζ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΤΤΑΣ
Θριαμβευτής ήταν ο Υδάτινος Κόσμος, κατακτώντας συνολικά 60 μετάλλια εκ των οποίων 30 χρυσά, 14 αργυρά και 16 χάλκινα. Στη γενική κατάταξη τον ακολούθησε ο Ολυμπιακός Βόλου με 10-10-6 και ο ΝΟΒΑ με 9-20-15.
7 χρυσά, 12 ασημένια και 15 χάλκινα κατέκτησε ο ΟΕΑΝΑΒ, ενώ ακολούθησαν ο Μαγνησιακός με 2-3-2, η Νίκη Βόλου με 2 χρυσά και 3 αργυρά και ο ΑΣ Αξιον Εστί με 2 χάλκινα.
Αναλυτικά οι συμμετοχές, οι διακρίσεις και οι θέσεις των βολιώτικων σωματείων στην προαγωνιστική κατηγορία σε αγόρια και κορίτσια από 9 έως 12 ετών:
ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ10 ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6
ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2
ΣΤΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16
ΑΓ9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 1
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6
ΑΓ11 ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
ΑΓ10 ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑ. 3
ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6
ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
ΚΡ11 ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 6
ΚΡ10 ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6
ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1
ΑΓ9 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
ΑΓ11 ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1
ΑΓ10 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2
ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
ΚΡ12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 3
ΚΡ11 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2
ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 5
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
ΑΓ11 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2
ΚΡ12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 3
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3
ΑΓ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1
ΑΓ10 197688 ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1
ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑ. 5
ΚΡ12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7
ΚΡ10 ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4
ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2
ΑΓ9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 3
ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
100m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5
ΑΓ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1
ΑΓ10 ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1
ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3
ΚΡ12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7
ΚΡ11 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 7
200m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
ΑΓ11 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2
ΚΡ12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2
ΚΡ11 194237 ΔΕΜΕΡΤΖΗ 3
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ10 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1
ΚΡ12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4
ΚΡ11 ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 7
ΚΡ10 ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1
ΚΡ9 ΣΤΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ12 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1
ΑΓ11 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1
ΚΡ12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1
ΑΓ10 ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
ΚΡ12 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6
ΚΡ11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 9
ΚΡ10 ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 1
ΑΓ9 ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1
ΑΓ10 ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1
ΚΡ12 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3
ΚΡ11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 5
200m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1
ΚΡ12 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΓ12 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1
ΑΓ11 ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1
ΑΓ10 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1
ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
ΚΡ12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 3
ΚΡ10 ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΓ12 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1
ΚΡ12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 1η θέση
ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓ11 1η θέση
ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΓ10 1η θέση
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑ
ΚΡ12 3η θέση
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΓ12 1η θέση
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓ11 1η θέση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΓ10 1η θέση
ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡ12 3η θέση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ11 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8
ΑΓ10 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 13
ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. 20
ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 22
ΚΡ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6
ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 10
ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ 13
ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ 16
ΚΡ10 ΤΖΟΥΜΑ ΣΕΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 5
ΚΡ9 ΠΡΩΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4
ΑΓ9 ΜΠΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11
ΑΓ10 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 13
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. 17
ΚΡ11 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ 9
ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10
ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ 11
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2
ΚΡ12 ΑΛΙΔΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7
ΑΓ10 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 7
ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11
ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13
ΚΡ11 ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 6
ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ 9
ΚΡ10 ΤΖΟΥΜΑ ΣΕΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2
ΚΡ9 ΠΡΩΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΩ 15
ΑΓ9 ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10
100m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
ΑΓ10 201904 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5
ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. 7
ΚΡ11 ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 6
ΚΡ10 ΤΖΟΥΜΑ ΣΕΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 4
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΚΡ12 ΑΛΙΔΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΚΡ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ 3
ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6
ΚΡ10 196396 ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2
ΚΡ9 202584 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2
ΑΓ9 201911 ΜΠΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΚΡ12 ΑΛΙΔΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΚΡ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ11 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
ΑΓ10 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1
ΚΡ10 ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 1
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2
ΚΡ9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΩ 4
ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6
ΑΓ9 ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΜΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2
ΑΓ11 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
ΑΓ10 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3
ΚΡ11 ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1
ΚΡ10 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 3
200m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΜΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2
ΚΡ11 ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΓ12 ΜΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
ΚΡ11 ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2
ΚΡ10 ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 5
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ10 4η θέση
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡ11 4η θέση
ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΓ10 4η θέση
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ
ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡ11 3η θέση
ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Περίφημα τα πήγε η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου
NOBA
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2
ΑΓ11 ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 9
ΑΓ10 ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1
ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5
ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
ΚΡ12 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6
ΚΡ11 ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 2
ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 5
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 9
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. 11
ΚΡ10 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 3
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 11
ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 18
ΚΡ9 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1
ΣΟΥΡΛΑ ΣΟΦΙΑ 5
ΑΓ9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ 13
ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3
ΑΓ11 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 13
ΑΓ10 ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12
ΚΡ12 ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1
ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 11
ΚΡ11 ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 3
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 7
ΚΡ10 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 1
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 9
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
ΚΡ11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7
ΚΡ10 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 6
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 4
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 9
ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 11
ΑΓ10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8
ΚΡ12 ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2
ΚΡ11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 7
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 8
ΚΡ10 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 5
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 12
ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 14
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 15
ΚΡ9 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1
ΣΟΥΡΛΑ ΣΟΦΙΑ 8
ΑΓ9 ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. 9
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18
100m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 4
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12
ΑΓ10 ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2
ΚΡ12 ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1
ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2
ΚΡ11 ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 4
ΚΡ10 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 5
ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 6
200m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
ΚΡ12 ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 3
ΚΡ11 ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 4
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ12 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1
ΑΓ10 ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2
ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4
ΚΡ12 ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 3
ΚΡ11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4
ΚΡ10 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5
ΚΡ11 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ 4
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6
ΑΓ11 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2
ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3
ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 7
ΑΓ10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
ΚΡ12 ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2
ΚΡ11 ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ 6
ΚΡ10 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 8
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 15
ΑΓ9 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7
ΑΓ11 ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 3
ΑΓ10 ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
ΚΡ12 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5
ΚΡ11 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ 3
ΚΡ10 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 6
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 7
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΓ12 ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2
ΑΓ11 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2
ΚΡ12 ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 4
ΚΡ10 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 8
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 2η θέση
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΓ11 3η θέση
ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
ΑΓ10 2η θέση
ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΡ12 2η θέση
ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ
ΚΡ11 2η θέση
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΡ10 3η θέση
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓ9 3η θέση
ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΓ12 2η θέση
ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓ11 3η θέση
ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
ΑΓ10 2η θέση
ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡ12 1η θέση
ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ
ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡ11 4η θέση
ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΚΡ10 3η θέση
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΓ9 3η θέση
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.
ΟΕΑΝΑΒ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
ΑΓ10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
ΚΡ12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 3
ΚΡ11 ΣΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 8
ΚΡ10 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 8
ΚΡ9 ΚΟΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 10
ΑΓ9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3
ΑΣΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 12
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 14
ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙ 15
ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 19
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11
ΑΓ11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΙ 7
ΑΓ10 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
ΚΡ12 ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4
ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7
ΚΡ10 ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ 7
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 8
ΚΡ9 ΚΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2
ΑΓ9 ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11
ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 12
ΑΓ10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
ΚΡ12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3
ΑΓ11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 5
ΚΡ12 ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 6
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 8
ΑΓ10 ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12
ΚΡ12 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ 1
ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 4
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 6
ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 8
ΚΡ11 ΛΑΧΕ ΑΛΜΠΑ 5
ΚΡ10 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 8
ΚΡ9 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 3
ΚΟΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 10
ΑΓ9 ΤΣΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2
ΑΣΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 5
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 7
ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙ 12
ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 17
100m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
ΑΓ11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 3
ΑΓ10 ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
ΚΡ12 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 3
ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4
ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 6
ΚΡ10 ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ 3
200m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
ΚΡ12 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ 1
ΚΡ11 ΛΑΧΕ ΑΛΜΠΑ 6
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ12 ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3
ΑΓ11 ΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2
ΑΓ10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5
ΚΡ12 ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 5
ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6
ΚΡ11 ΣΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 5
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ12 ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2
ΑΓ11 ΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3
ΚΡ12 ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 4
ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 5
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ10 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
ΚΡ12 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 5
ΚΡ11 ΛΑΧΕ ΑΛΜΠΑ 5
ΚΡ9 ΚΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 5
ΑΓ9 ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
ΤΣΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 2
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 5
ΑΓ10 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7
ΚΡ12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2
200m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΚΡ12 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 4
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΓ11 ΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4
ΚΡ12 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 5
ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 6
ΚΡ11 ΣΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 4
ΚΡ10 ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ 7
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΓ12 ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3
ΚΡ12 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ 2
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 4η θέση
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΓ10 3η θέση
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΡ12 1η θέση
ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ
ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΑΓ9 1η θέση
ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡ.
4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ
ΑΓ12 3η θέση
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ
ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓ10 3η θέση
ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡ12 2η θέση
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ
ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΓ9 1η θέση
ΤΣΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 25
ΚΡ10 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 19
ΚΡ9 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15
ΑΓ9 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4
ΚΡ12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8
ΚΡ10 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 16
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΚΡ12 ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2
ΑΓ10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 16
ΚΡ12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5
ΚΡ10 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 16
ΚΡ9 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 11
100m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2
ΚΡ12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΚΡ12 ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 1
ΚΡ11 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 9
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3
ΚΡ11 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 3
ΑΓ9 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6
ΚΡ11 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΡ12 ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 1
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14
ΑΓ10 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18
ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 21
ΚΡ12 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2
ΚΡ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 20
ΚΡ10 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΡΤΩ 15
ΑΓ9 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17
ΡΟΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟ 24
ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 10
ΑΓ10 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16
ΚΡ12 ΖΓΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10
ΚΡ10 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΡΤΩ 13
ΑΓ9 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ12 ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9
400m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΚΡ12 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13
ΑΓ10 ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 14
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17
ΚΡ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 13
ΚΡ10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18
ΑΓ9 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
ΡΟΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 15
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΣ 20
ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22
100m ΥΠΤΙΟ
ΚΡ12 ΖΓΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ12 ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5
ΑΓ10 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5
ΚΡ12 ΖΓΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9
ΚΡ10 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΡΤΩ 13
ΑΓ9 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8
200m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΡ12 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1
ΚΡ10 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 4
4x50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ9 4η θέση
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ11 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11
ΑΓ10 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
ΚΡ11 ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 21
ΚΡ9 ΜΠΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 12
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ11 194264 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9
201746 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14
ΑΓ10 193229 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4
ΚΡ12 191166 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 3
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ10 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4
ΚΡ12 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 4
50m ΥΠΤΙΟ
ΑΓ11 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8
ΑΓ10 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 15
ΚΡ11 ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 12
ΚΡ9 ΜΠΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 9
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ10 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 3
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΚΡ12 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 7
ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 14
ΚΡ11 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 18
ΚΡ10 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 14
ΚΡ9 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 8
ΑΓ9 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΓ10 ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15
ΚΡ11 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ13
50m ΥΠΤΙΟ
ΚΡ12 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9
ΚΡ9 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝ 13
ΛΕΒΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18
ΑΓ9 ΣΤΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΓ10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 8
ΚΡ10 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7
50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ10 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6
ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 10
ΚΡ9 ΛΕΒΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8
100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΑΓ10 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
ΟΦΑΜ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΚΡ11 ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 12
ΚΡ9 ΤΑΦΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑ 4
ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6
50m ΥΠΤΙΟ
ΚΡ11 ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 11
ΚΡ9 ΤΑΦΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑ 7
ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16
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