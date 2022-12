Βραβεύτηκε η Σοφία Δαλίδου

Το βραβείο «Sports Performance Youth AWARD» απονεμήθηκε στην πρωταθλήτρια του ΟΕΑΝΑΒ, Σοφία Δαλίδου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο προχθές Τετάρτη από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, για να τιμήσει τις γυναίκες που διακρίθηκαν το 2022 με σύνθημα Make place for one more woman. Τη βράβευση στην αθλήτρια έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας ομοσπονδίας Ξιφασκίας, Μανώλης Κατσιαδάκης.