«Και χωρίς εμένα ο Βόλος θα προοδεύει»

Ο Πάολο Φερνάντες στην πρώτη μεγάλη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξή του ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας που τον ανέδειξε στην Ελλάδα, του Βόλου, αλλά και του πρώην προπονητή του, Κώστα Μπράτσου.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, μιλώντας στο Sportal.gr συγκεκριμένα ανέφερε για τον ενάμιση χρόνο της αγωνιστικής του παρουσίας στον Βόλο: «Ήταν ένα πολύ καλό διάστημα για εμένα που το απόλαυσα και θεωρώ πως το ίδιο ευχαριστημένοι έμειναν και στην ομάδα. Έδωσα τα πάντα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της παρουσίας μου και πιστεύω πως και οι δύο πλευρές έμειναν εξίσου ικανοποιημένες.

Ο Βόλος είναι μία ομάδα που, όπως την έζησα, έχει παρουσιάσει πρόοδο σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο αγωνιστικά. Μία εξέλιξη που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και παρά τη δική μου απουσία».

Για τη διαφορετική εικόνα του Βόλου στο περσινό πρωτάθλημα της Super League, όπου μετά από έναν εκπληκτικό α’ γύρο δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πρώτη εξάδα και να συμμετάσχει στα playoffs ο Φερνάντες είχε τη δική του εξήγηση: «Υπήρξαν τραυματισμοί που μας στοίχισαν στο να έχουμε μία ανάλογη πορεία. Παρόλ’ αυτά θεωρώ ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και αν ήμασταν πιο προσεχτικοί θα είχαμε βαθμούς που χάσαμε και μας στοίχισαν, ώστε ακόμη και έτσι να καταφέρναμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Όμως, μάθαμε από τα λάθη μας και αυτό φάνηκε στην πράξη στα φετινά μας παιχνίδια. Τόσο στο πρωτάθλημα, όπου ο Βόλος είναι και πάλι στην πρώτη εξάδα μετά το τέλος του α’ γύρου, αλλά και στους 16 του Κυπέλλου».

Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Μπράτσο ο βιρτουόζος εξτρέμ σχολίασε: «Σημαντικό ρόλο τόσο στην περσινή χρονιά της ομάδας όσο και στη φετινή έπαιξε η παρουσία του Κώστα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και το απέδειξε τόσο πέρσι όσο και φέτος που ανέλαβε και πάλι από δεύτερος ως πρώτος μετά την πρεμιέρα».

Ο Φερνάντες ακόμη αρνήθηκε τον τίτλο του σταρ όσο καιρό ήταν στον Βόλο: «Εγώ σταρ; Όχι. Ήμουν απλώς ένα κομμάτι της ομάδας, όπως όλοι οι υπόλοιποι, με στόχο την επίτευξη των στόχων της».

Όσο για τη συνεργασία του με τον Ολλανδό Τομ Φαν Βερτ τόνισε: «Είναι αλήθεια πως είχαμε πολύ καλή χημεία στην παρουσία μας στον Βόλο. Τόσο την περσινή χρονιά όσο και τη φετινή στο πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα. Πρόκειται για έναν καλό μου φίλο και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε ξανά στην ΑΕΚ».

Ομάδα της Κόστα Ρίκα ενδιαφέρθηκε για τον Τσιρίνος

Παίκτης του Βόλου θεωρείται ο Μίκαελ Τσιρίνος, καθώς από καιρό ο διεθνής μεσοεπιθετικός από την Ονδούρα έχει «κλείσει» στην ελληνική ομάδα. Το παραπάνω δεδομένο ενισχύεται και από χθεσινά (6/12) δημοσιεύματα στη χώρα του 27χρονου διεθνή, τα οποία αναφέρουν πως η Αλαουλένσε της Κόστα Ρίκα ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του, αλλά δεν «προχώρησε» κάτι.

Ο λόγος; «Ο ποδοσφαιριστής προτιμά την προσφορά του Βόλου και τον Γενάρη θα αναχωρήσει για την Ευρώπη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Χωρίς Τσοκάνη με Λαμία

Αύριο Πέμπτη στις 16.00 (Cosmote Sport 1) ο Βόλος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας σε φιλικό αγώνα τη Λαμία, που θα είναι το τελευταίο ματς για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου πριν την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεων με την αναμέτρηση του Κυπέλλου στη Λεωφόρο την Πέμπτη 15/12 με τον Παναθηναϊκό.

Όλοι οι παίκτες, όπως φαίνεται, εκτός του ανέτοιμου Τσοκάνη, θα είναι στην αποστολή, με την τεχνική ηγεσία να αποφασίζει σε συνεργασία με το ιατρικό τιμ αν και πόσο θα χρησιμοποιηθεί ο Μπαριέντος, που χθες μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, αλλά δείχνει έτοιμος, αφού και το ατομικό πρόγραμμα που έκανε, ήταν σε υψηλούς ρυθμούς.

Υποψήφιο best goal

της 1ης αγωνιστικής

αυτό του Ντέλετιτς

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Super League «τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη, μέσω ψηφοφορίας, των πέντε καλύτερων γκολ του α’ γύρου, τα οποία μαζί με τα πέντε Best Goal του β’ γύρου και τα δύο Best Goal των Playoffs/Playouts θα είναι υποψήφια για Best Goal της σεζόν. Πριν ξεκινήσει όμως η διαδικασία για την ανάδειξη των καλύτερων γκολ του α’ γύρου, αναδείξτε με την ψήφο σας το Best Goal της 1ης αγωνιστικής.

Μπείτε στο vote.slgr.gr και ψηφίστε το καλύτερο γκολ της 1ης αγωνιστικής το οποίο, μαζί με τα υπόλοιπα 12 γκολ που έχουν αναδειχθεί ως Best Goal κάθε αγωνιστικής, θα είναι τα υποψήφια καλύτερα γκολ του α’ γύρου.

Τα υποψήφια Best Goal της 1ης αγωνιστικής είναι:

1/ Α. Μπενίτο-Αστέρας Τρίπολης

2/ Μ. Ντέλετιτς-Βόλος

3/ Ο. Πινέδα-ΑΕΚ

4/ A. Γκρέι-Άρης

5/ Μ. Βαλμπουενά-Ολυμπιακός

Συγκεντρώνει τρόφιμα η Λέσχη Φίλων Βόλου

Η Λέσχη Φίλων Βόλου θα συγκεντρώσει τρόφιμα μακράς διάρκειας, προκειμένου να μοιραστούν σε άτομα που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Η ανακοίνωση αναφέρει «Φίλαθλος σημαίνει πρώτα από όλα Άνθρωπος. Κάθε μέρα πρέπει να είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, αλλά οι γιορτινές μέρες που έρχονται, μας το υπενθυμίζουν λίγο περισσότερο. Η Λέσχη Φίλων Βόλου λοιπόν προχωρά στη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας (μακαρόνια, ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, γάλα εβαπορέ, πελτέ ντομάτας κλπ.), που θα διατεθούν σε εκείνους που χρειάζονται τη στήριξή μας.

Η συγκέντρωση των τροφίμων θα γίνεται καθημερινά στο καφέ Traffic (Σωκράτους με Τοπάλη).

Να ευχηθούμε σε όλους Χρόνια Πολλά, Υγεία και Οικογενειακή Ευτυχία, ευχαριστώντας τον καθένα ξεχωριστά που θα συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια!».