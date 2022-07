Αποκτά επιπλέον ποιοτικές επιλογές ο Βόλος

Επιπλέον ποιοτικές επιλογές αποκτά ο Βόλος, που προχθές Σάββατο ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Φινλανδού κεντρικού αμυντικού Ζούχα Πίρινεν, ο οποίος αποτελεί πλέον τον 24ο παίκτη στο δυναμικό της ομάδας.

Ο Πίρινεν είναι ο δεύτερος Φινλανδός που θα φορέσει τα κυανέρυθρα και όλοι ελπίζουν ότι θα αποδειχθεί «λίρα εκατό», όπως και ο επίσης διεθνής συμπατριώτης, Νικολάι Αλχο, ο οποίος στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος έδωσε τα διαπιστευτήριά του και ικανοποίησε πλήρως με την απόδοσή του.

Ο 30χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ υπέγραψε για έναν χρόνο στον σύλλογο της Μαγνησίας, μένοντας ελεύθερος από την Τρέντσιν της Σλοβακίας, στην οποία έπαιξε τα προηγούμενα δύο χρόνια, με την ΠΑΕ Βόλος να ανακοινώνει τα εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Φινλανδού κεντρικού αμυντικού Ζούχα Πίρινεν.

Ο Πίρινεν είναι 19 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα της Φινλανδίας και τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας με τη φανέλα της Τρέντσιν, όπου είχε 51 συμμετοχές και 2 γκολ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη φινλανδική Χάκα, για να ακολουθήσουν οι Τάμπερε, Μιλικόσκι, Ροβανιέμι, Ελσίνκι και η νορβηγική Τρόμσο.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ζούχα Πίρινεν στην οικογένειά της».

Το who is who του Πίρινεν

Στις 22 Οκτωβρίου του 1991 στο Βαλκεακόσκι της Φινλανδίας γεννήθηκε ο Ζούχα Πίρινεν. Ποδοσφαιρικά είναι προϊόν των τμημάτων υποδομής της Χάκα, στην οποία και έπαιξε για πρώτη φορά επαγγελματικά το 2008.

Μετά από τη σεζόν 2009-2010 που πέρασε στην Τάμπερε, επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε και σε μια διετία έφτασε τις 85 συμμετοχές και τα 10 γκολ.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Μιλικόσκι το 2014, ενώ πέρασε για μία σεζόν έπειτα διαδοχικά από τις Ροβανιέμι, Ελσίνκι και τη νορβηγική Τρόμσο. Το 2020 μεταπήδησε στην Τρέντσιν από τη Σλοβακία, όπου σε δύο χρόνια κατέγραψε 62 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς και δύο τέρματα.

Εχει αγωνιστεί επίσης και στην Εθνική Φινλανδίας 20 φορές, κάνοντας ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2016 σε ματς απέναντι στη Σουηδία. Τελευταίο του ματς με την Εθνική ήταν στις 31 Μαρτίου 2021 στο εκτός έδρας φιλικό με την Ελβετία, στο οποίο αγωνίστηκε ως βασικός αριστερός μπακ-χαφ σε σύστημα 3-5-2.

Παίζει πάντως κυρίως ως κεντρικός αμυντικός και για τέτοιον τον πήρε ο Βόλος, αλλά και ως αριστερός μπακ, όπως σημειώθηκε, αν χρειαστεί, ενώ σύμφωνα με το transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή είναι 325.0000 ευρώ.

Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ

Δώδεκα παίκτες έχουν παραμείνει από πέρσι στο δυναμικό του Βόλου, τρεις προωθήθηκαν από τη δεύτερη ομάδα και εννιά έχουν αποκτηθεί προς το παρόν, ενώ στα σκαριά είναι και άλλες μεταγραφές, που θα ολοκληρώσουν το ρόστερ.

Μέχρι στιγμής η ομάδα του Οσβάλντ Τανσό, που γνωρίζει εδώ και λίγες μέρες στην Πορταριά τους παίκτες του, αλλά και «συστήνεται» σ’ αυτούς, διαθέτει τους τερματοφύλακες Κλέιμαν, Κότνικ, Παπαδόπουλο, Αυγερινό, τους ακραίους μπακ Αλχο, Οικονομόπουλο, Τάχατο (δεξιά), Φερράρι, Μαλαμούλη (αριστερά), τους στόπερ Πίρινεν, Σιέλη, Τριανταφύλλου, τους αμυντικούς μέσους Τσοκάνη, Μπαριέντος, Μεταξά, Ιννο, τους εξτρέμ Ντέλετιτς, Βίκτορ Φερνάντες, Τσέλιο, Παπαθανασίου, τους επιτελικούς χαφ Πάολο Φερνάντες, Μεθκίδα και τους φορ Φαν Βέερτ, Σταμένκοβιτς.

Να σημειωθεί ότι ο Κότνικ κάνει ακόμη ατομικό πρόγραμμα, αφού υποβλήθηκε τον Μάιο σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και θα μπει αργότερα σε φουλ ρυθμούς, ενώ από τους νεοαποκτηθέντες εξαιρετικές εντυπώσεις αφήνει ο Ντέλετιτς, αν κι αυτό βεβαίως δεν πρέπει να αποτελεί είδηση, αφού είναι γνωστές οι περγαμηνές του Σέρβου ποδοσφαιριστή, αλλά και το βιογραφικό του.

Οπως γίνεται κατανοητό, από τους παίκτες που βρίσκονται στην Πορταριά και ακολουθούν το πρόγραμμα της προετοιμασίας, ο Βόλος χρειάζεται ακόμη δύο στόπερ, εφόσον πέρσι είχε ξεκινήσει τη χρονιά με πέντε κεντρικούς αμυντικούς, τους Γκιουλέν, Ρινέρ, Γκρίλο, Τριανταφύλλου, Λογαρά. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις, εκ των οποίων μόνο ο ένας είναι έμπειρος, ο Πίρινεν, που μπήκε κανονικά στις προπονήσεις ως το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα.

Φημολογείται πάντως έντονα ότι η ενίσχυση στο κέντρο των μετόπισθεν θα έρθει με τον 22χρονο Βίλιους Αρμάλας, τον Λιθουανό ύψους 1.91 παίκτη που έπαιζε στην Καβάλα, ενώ σίγουρα απαραίτητη είναι και η προσθήκη ενός τουλάχιστον αμυντικού μέσου, τη στιγμή που σίγουρα υπάρχει σκέψη για μία ακόμη λύση μεσοεπιθετικά.