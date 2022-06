Συμφώνησε με την ιταλική ΣΠΑΛ ο Φαν Βέερτ

O πρώτος σκόρερ της περσινής Super League με 17 γκολ, Τομ Φαν Βέερτ, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και τη ΣΠΑΛ, ρευστοποιώντας την εντυπωσιακή σεζόν που έκανε με μεταγραφή στην Ιταλία. Ο Ολλανδός φορ σκοπεύει να αφήσει την ομάδα της Μαγνησίας, για να αγωνιστεί στην ιταλική Serie B. Τα έχει βρει μάλιστα σε όλα με τη ΣΠΑΛ για συμβόλαιο δύο ετών, ωστόσο πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά και ο Βόλος.

Πάντως, ο Φαν Βέερτ είναι και υποψήφιος παίκτης της χρονιάς για όλη τη Super League 1. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Interwetten Player of the Season ανοιξε και οι φίλαθλοι μπορούν, μπαίνοντας στο vote.slgr.gr, να ψηφίσουν τον Interwetten Player of the Season. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι Interwetten Player of the Season, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τους διαγωνισμούς Interwetten Player of the Club, είναι: