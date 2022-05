Δοκιμές για το μέλλον στον Βόλο

Ένα ακόμη παράθυρο στο μέλλον ανοίγει από αύριο η ΠΑΕ Βόλος, που συνεχίζοντας τον σχεδιασμό της νέας περιόδου έχει κάνει γνωστό πως για το τριήμερο 20, 21, 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές ποδοσφαιριστών γεννημένων τα έτη 2004, 2005, 2006.

Πέρσι από τη διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 νεαροί παίκτες από όλη την Ελλάδα, ξεχώρισαν οι νεαροί Μεταξάς, Τριανταφύλλου και άλλοι που στελέχωσαν τις ομάδες Κ-17 και Κ-20.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δημήτρης Μεταξάς (16/12/2003) ήρθε στον Βόλο από τον Ταμυναϊκό Εύβοιας και έκανε 6 συμμετοχές, ενώ ο Θανάσης Τριανταφύλλου (22/7/2003) πριν αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Παραλιμνίου Σερρών, ήταν άτυχος με χιαστό στην προετοιμασία στην Ολλανδία και επιστρέφοντας έπαιξε κι αυτός σε πέντε ματς.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο 20, αύριο 21 και την Κυριακή 22 Μαΐου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 5.00 μ.μ. υπό το βλέμμα και την καθοδήγηση του τεχνικού επιτελείου της ΠΑΕ Βόλος. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 24210 27671.

Ο Βόλος είναι από τις ομάδες που δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες, γεγονός που κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών ποδοσφαιριστών από όλη την Ελλάδα, ενώ οι μέχρι χθες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για νέο ρεκόρ προσέλευσης στο Πανθεσσαλικό.

Υποψήφιος για παίκτης του μήνα ο Φαν Βέερτ

Υποψήφιος για παίκτης του μήνα Μαΐου είναι ο Ολλανδός φορ του Βόλου και πρώτος σκόρερ Τομ Φαν Βέερτ. Ηδη ανοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Interwetten Player Of The Month Μαΐου. (Μπείτε στο vote.slgr.gr και ψηφίστε τον Interwetten Player Of The Month). Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24/5 και ώρα 12:00 και οι υποψήφιοι είναι: