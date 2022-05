Στο Βελιγράδι χτυπά η καρδιά του μπάσκετ

Το Final Four της Euroleague αρχίζει απόψε στη Stark Arena του Βελιγραδίου, χωρητικότητας 18.000 θέσεων, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας την αρχή απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Αναντολού Εφές στις 19:00 (τηλεοπτικά: Novasports Prime).

Στο 11ο Final Four της ιστορίας τους, οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν το 4ο τρόπαιο, μετά από αυτά που είχαν κατακτήσει το 1997 (Ρώμη), το 2012 (Κωνσταντινούπολη) και το 2013 (Λονδίνο). Τις τελευταίες 13 σεζόν, ο Ολυμπιακός μετρά επτά Final Four Euroleague, δηλαδή από το 2009 στο Βερολίνο, με διοικητικούς ηγέτες τους αδελφούς Αγγελόπουλους, Παναγιώτη και Γιώργο. Κι αν τις δύο τελευταίες φορές, η ομάδα του Πειραιά βρήκε απέναντί της στον τελικό την «οικοδέσποινα», δηλαδή το 2015 στη Μαδρίτη (Ρεάλ) και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη (Φενερμπαχτσέ), το 2022 στο Βελιγράδι δεν θα παίζει... απλώς σε ουδέτερη έδρα, αλλά οι 10.000 φίλαθλοι που θα έχει στο πλευρό της, θα κάνουν τη Stark Arena να μοιάζει... ΣΕΦ!

Η πανδημία του κορονοϊού αδιαμφισβήτητα επηρέασε και το ευρωπαϊκό μπάσκετ από το 2019 έως σήμερα, αφού μάλιστα το 2020 δεν διεξήχθη Final Four Euroleague εξαιτίας του Covid-19, ενώ φέτος προστέθηκε και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να αποβληθούν οι τρεις ρωσικές ομάδες (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Ούνιξ Καζάν) λίγο πριν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος.

Εν τέλει, ο Ολυμπιακός, με μόλις μία εντός έδρας ήττα (σ.σ. από τον Ερυθρό Αστέρα) τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague (19-9), η οποία και έδωσε το πλεονέκτημα έδρας στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και μετά από σειρά «θρίλερ» με τη Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε, με 3-2, στο Final Four.

Απέναντί του, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό απόψε (19:00) ο Ολυμπιακός θα βρει την κάτοχο του τίτλου Αναντολού Εφές, που φέτος προκρίθηκε στο Final Four για τρίτη διαδοχική σεζόν (2019, 2021, 2022). Αν οι Πρίντεζης, Σλούκας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου και τα άλλα παιδιά τη νικήσουν, τότε ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον 9ο τελικό σε Final Four Euroleague στην ιστορία του. Η Εφές είναι μια ομάδα με τριπλό μπάτζετ από τον Ολυμπιακό, διαθέτει δύο εκ των κορυφαίων γκαρντ, τον MVP του περυσινού Final Four στην Κολωνία Βασίλιε Μίτσιτς, που θα αγωνίζεται μέσα στην πατρίδα του και τον Σέιν Λάρκιν, αλλά και μια πανίσχυρη φροντ λάιν. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης με νίκη της επί του Ολυμπιακού θα προκριθεί στον 3ο τελικό της ιστορίας της, αφού στην καταληκτική αναμέτρηση είχε φτάσει και το 2019, όπως και τη χρονιά του πρώτου τίτλου της στη διοργάνωση το 2021.

Η Εφές βρίσκεται για 5η φορά σε Final Four, καθώς ήταν παρούσα και το 2000 και το 2001 στη Suproleague, ενώ ήταν η μόνη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four, αν και στα playoffs είχε μειονέκτημα έδρας, αφού απέκλεισε με 3-1 την Αρμάνι Μιλάνο.

Από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Κώστας Σλούκας έχει κατακτήσει τρεις φορές τη Euroleague (2 με Ολυμπιακό το 2012 και το 2013 και μία με τη Φενερμπαχτσέ το 2017) και στο Βελιγράδι θα βρεθεί για 8η φορά στην καριέρα του στο Final Four της διοργάνωσης (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022).

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Γιώργος Πρίντεζης κατέκτησε τον τίτλο το 2012 και το 2013 με τον Ολυμπιακό και μετρά αντίστροφα για το 6ο Final Four του (2009, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022), το οποίο αναμένεται να είναι και το τελευταίο του, καθώς είναι πλέον 37 ετών.

Τέλος, ο Κώστας Παπανικολάου θα συμμετάσχει στο 5ο Final Four Euroleague στην καριέρα του (2012, 2013, 2014, 2017, 2022), έχοντας κατακτήσει τον τίτλο δύο φορές (2012, 2013).

Στις 22:00 ο ισπανικός εμφύλιος

Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, απόψε (19/5, 22:00-Τηλεοπτικά: Novasports Prime), προέκυψε ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί για τον τίτλο, όχι μόνο γιατί ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση (21-7), αλλά και γιατί ακόμη και στις χειρότερες ημέρες της κατάφερνε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, έστω και με έναν πόντο διαφορά. Οι «μπλαουγκράνα» με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέστρεψαν σε Final Four πέρυσι (2021) για πρώτη φορά από το 2014. Έχουν κατακτήσει μόνο δύο φορές το τρόπαιο (2003, 2010), έχουν συμμετάσχει σε 8 τελικούς, στα 16 Final Four συμπεριλαμβανομένου του φετινού στο Βελιγράδι. Η «βασίλισσα» είναι η πολυνίκης, με δέκα τρόπαια στη διοργάνωση, μετρά 18 τελικούς, σε 12 Final Four μαζί με αυτό στη Σερβία.

Η Μπαρτσελόνα, πάντως δεν είχε εύκολο έργο στα playoffs, και χρειάστηκε να εξαντλήσει τη σειρά με την Μπάγερν Μονάχου (3-2) για να φτάσει στο Βελιγράδι. Στον αντίποδα, η 4η στην κανονική περίοδο Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μόνη που «σκούπισε» τη σειρά στα playoffs, αποκλείοντας με 3-0 την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/5) στις 20:00, ενώ ο «μικρός τελικός» θα αρχίσει την ίδια ημέρα στις 17:00.

Tο Βελιγράδι ανέλαβε μόλις πριν δύο μήνες τη διοργάνωση, αφού λόγω αυστηρών μέτρων από την κυβέρνηση της Γερμανίας σχετικά με τον κορονοϊό, υπήρξε ανησυχία μήπως το Final Four διεξαγόταν χωρίς φιλάθλους και φέτος, όπως συνέβη πέρυσι στην Κολωνία.