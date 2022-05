Πρωτιά για Κυριακίδη στο Blue Best Goal

To γκολ του Παύλου Κυριακίδη κόντρα στον Πιερικό εντός έδρας με σουτ στο παραθυράκι από τα 25 μέτρα αναδείχθηκε το πιο όμορφο της φετινής περιόδου από τους φίλους της Νίκης Βόλου σε σχετική ψηφοφορία που έγινε από τις 4 έως τις 7 Μαΐου. Μάλιστα, έγινε μεγάλη μάχη με τον Σταύρο Τσουκαλά για το γκολ που πέτυχε ο αρχηγός της Νίκης στη Νεάπολη στο ματς με τον Ολυμπιακό Βόλου. Τρίτο σε ψήφους ήταν το γκολ του Λούκας Γκαρσία και πιο χαμηλά βρέθηκαν τα τέρματα των Βλαχομήτρου και Κάσσου.

Σε ποστάρισμα της η κυανόλευκη ΠΑΕ αναφέρει: «Ο Παύλος Κυριακίδης είναι ο νικητής του Blue Best Goal of the Season 2021-22, με το καταπληκτικό τέρμα που πέτυχε, με αντίπαλο τον Πιερικό, στο γήπεδο της Νεάπολης! Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία! Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του φετινού MVP της ομάδας μας».