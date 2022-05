Ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ της Νίκης

Με την αγωνιστική σεζόν να ολοκληρώνεται η Νίκη Βόλου προχωρά σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου γκολ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε και τώρα ήρθε η ώρα να «παίξεις μπάλα» εσύ, ψηφίζοντας το Blue Best Goal of the Season 2021-22! Σας δίνουμε πέντε μοναδικά «κυανόλευκα» τέρματα της φετινής χρονιάς, αλλά μόνο ένα θα αναδειχθεί το καλύτερο της σεζόν!

Οι υποψηφιότητες είναι:

Ανδρέας Βλαχομήτρος vs Ηρακλής Παύλος Κυριακίδης vs Πιερικός Λούκας Γκαρσία vs Πιερικός Πασχάλης Κάσσος vs Τρίκαλα Σταύρος Τσουκαλάς vs Ολυμπιακός Βόλου

Τα πέντε καλύτερα τέρματα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι μέσω του συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=wat2x9nGw0A, ενώ η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στον σύνδεσμο: https://strawpoll.com/polls/7MZ0zMe6wno

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (7/5, 00:00).