Στο +4 σε σχέση με πέρσι με τους Big 5

Ο Βόλος με το νέο διπλό επί του Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αφού είχε προηγηθεί αυτό με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι κοιτάζει τους μεγάλους στα μάτια. Εχει πάρει τέσσερις περισσότερους βαθμούς σε σχέση με πέρυσι κόντρα στους «Big 5» και ακόμα μπορεί να κάνει όνειρα για εξάδα.

Είναι κάτι που πλέον δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι Βολιώτες από πέρυσι με το θάρρος και την αποφασιστικότητα που τους διακρίνει μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα κόντρα στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μπορεί αυτή τη φορά ο αρχισκόρερ Φαν Βέερτ να μη βρήκε δίχτυα, όμως οι αλλαγές του Κώστα Μπράτσου «έκαναν τη δουλειά» με τον Σοάρες και τον νεοαποκτηθέντα Κορέα να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο και να βρίσκουν δίχτυα στο 80’ και το 86’, χαρίζοντας στους κυανέρυθρους, που είχαν τρομερή ευστοχία στις επιθέσεις τους, μία ακόμη εκτός έδρας επιτυχία.

Το αποτέλεσμα δικαιώνει για ακόμα μια φορά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ομάδας στο πρόσωπο του Κώστα Μπράτσου, ο οποίος μετά το «διαζύγιο» με τον Αμπασκάλ προωθήθηκε ως πρώτος προπονητής και με το σπαθί του στέκεται επάξια στη θέση.

Ο Βόλος κάθε χρονιά υψώνει κι άλλο … μπόι απέναντι στους «Big 5» του ελληνικού ποδοσφαίρου και κερδίζει τον σεβασμό όλων. Κανείς από τους μεγάλους δεν μπορεί να θεωρεί πλέον δεδομένους τους βαθμούς της νίκης, όταν αντιμετωπίζει τον Βόλο ακόμα και εντός έδρας. Τη φετινή σεζόν ο Βόλος έχει φύγει με το εκπληκτικό 4-4 από την Τούμπα με τη φοβερή εκείνη ανατροπή, παίρνοντας επίσης διπλά απέναντι σε ΑΕΚ (1-2) και Αρη (0-2). Μπορεί να έχασε εύκολα (5-1) στη Λεωφόρο στον πρώτο γύρο, ωστόσο στο «Καραϊσκάκης» έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 στις καθυστερήσεις.

Mαζί με την εντός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού με 3-1, ο Βόλος συνολικά απέναντι στους μεγάλους μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς κι ενώ μένει ακόμα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μάλιστα σε σύγκριση με πέρυσι, που επίσης κόντραρε τους μεγάλους, ο Βόλος έχει ήδη τέσσερις περισσότερους πόντους! Την περσινή σεζόν συγκεκριμένα είχε αποσπάσει εκτός έδρας ισοπαλίες από Παναθηναϊκό (1-1) και ΑΕΚ (2-2), είχε μαζέψει ακόμη έναν βαθμό απέναντι στον ΠΑΟΚ εντός έδρας (0-0), ενώ είχε επικρατήσει στο Πανθεσσαλικό της ΑΕΚ (1-0) συγκεντρώνοντας συνολικά έξι βαθμούς.

Οι περσινοί βαθμοί του Βόλου κόντρα στους μεγάλους (6 βαθμοί):

Βόλος-ΠΑΟΚ 0-0

Παναθηναϊκός-Βόλος 1-1

ΑΕΚ-Βόλος 2-2

Βόλος-ΑΕΚ 1-0

Οι φετινοί βαθμοί του Βόλου κόντρα στους μεγάλους (10 βαθμοί):

ΠΑΟΚ-Βόλος 4-4

Βόλος-Παναθηναϊκός 3-1

ΑΕΚ-Βόλος 1-2

Αρης-Βόλος 0-2

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η ομάδα της Μαγνησίας καταφέρει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου να πιάσει την εξάδα και να μπει στα πλέι οφ. Ηταν ένας στόχος που είχε τεθεί από το ξεκίνημα της σεζόν ως το βήμα παραπάνω τη φετινή χρονιά, κατά την οποία το ρόστερ αναβαθμίστηκε σημαντικά.

Και η αλήθεια είναι πως, αν είχαν λείψει κάποια ατομικά λάθη σε παιχνίδια που άξιζε να πάρει βαθμούς, τότε θα βρισκόταν ακόμη πιο δυνατά μέσα στο παιχνίδι και θα είχε περισσότερες ελπίδες. Δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες σε ορισμένα ματς μαζί με την περίοδο των έξι σερί ηττών, όταν και πάρθηκε η απόφαση για την αντικατάσταση του Αμπασκάλ, κρατούν τον Βόλο πιο χαμηλά από μια υψηλότερη θέση που θα μπορούσε να βρισκόταν.

Σε κάθε περίπτωση στον Βόλο με το διπλό επί του Αρη μπορούν ακόμα να ελπίζουν βάσιμα ότι το τρένο της εξάδας δεν έχει χαθεί.

Μπράτσος: «Η ζωή προηγείται»

Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα με τον Αρη ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος, στάθηκε στο τραγικό γεγονός της δολοφονίας του 19χρονου Αλκη. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση αν το αποτέλεσμα με τον Αρη φέρνει την ομάδα του με αξιώσεις στο κυνήγι της εξάδας, απάντησε: «Σε κάθε παιχνίδι αναθεωρούμε. Θα πάμε στην Κρήτη να παίξουμε με τον ΟΦΗ και να το ξανασυζητήσουμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του Βόλου, γιατί ήλεγξαν το παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να είμαστε απειλητικοί, αλλά περιμέναμε τη στιγμή μας. Εκμεταλλευτήκαμε τις λίγες ευκαιρίες που μας δόθηκαν και σκοράραμε δύο φορές. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό που η αποστολή μας ήταν πλήρης. Μπήκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που απέδωσαν πολύ καλά. Τα συναισθήματα μου είναι παράξενα. Η σκέψη όλων είναι στον Αλκη και στους γονείς του. Θέλω να εκφράσω τα θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλου του οργανισμού του Βόλου. Η ζωή προηγείται και θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι οι γονείς τι ανατροφή δίνουμε στα παιδιά μας».

Κλέιμαν: «Είμαστε

ομάδα για πλέι οφ»

Από τη μεριά του ο τερματοφύλακας του Βόλου, Μπόρις Κλέιμαν, επεσήμανε: «Πιστεύω αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Νομίζω ότι από την αρχή της σεζόν έχουμε δείξει ότι είμαστε μια ομάδα για τα play off. Εχουμε χάσει κάποιους βαθμούς, αλλά θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι είναι όλα στο μυαλό των παικτών, κάνουμε πολύ καλή προπόνηση με τον προπονητή τερματοφυλάκων και γι’ αυτό βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δείχνει την ποιότητα που έχουμε όλοι. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς, είχαμε και τον Covid και έτσι πήραν όλοι την ευκαιρία τους».

Για τον Συμεών Παπαδόπουλο, τον οποίον αντικατέστησε στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού σχολίασε: «Να μείνει ήρεμος προσγειωμένος και επαγγελματίας όπως είναι και να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο».

Τέλος, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη δολοφονία του Αλκη: «Είναι πολύ λυπηρό για εμένα, όπως και για όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και οι φίλαθλοι, ότι πρέπει να διασκεδάζουμε το ποδόσφαιρο και να μη γίνονται τέτοια πράγματα».

Τσοκάνης: «Ποντάραμε στα λάθη του Αρη»

Ο αρχηγός του Βόλου, Τάσος Τσοκάνης, έστειλε το δικό του μήνυμα για την καταπολέμηση της βίας, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 19χρονου Αλκη. Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Να πω τα θερμά μας συλλυπητήρια, απ’ όλη την οικογένεια του Βόλου στην οικογένεια του Αρη. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να αποβάλουμε τον οπαδισμό από την καθημερινότητά μας. Οσο για το παιχνίδι, ήταν μια μεγάλη νίκη. Θέλαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας με αντεπιθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την κούραση μας από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ήμασταν καλοί και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Είχαμε διαβάσει την ομάδα του Αρη, κλείσαμε πολύ καλά τους χώρους. Ημασταν πολύ καλοί και πήραμε τη νίκη. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο χώρο του κέντρου, ποντάραμε στα λάθη του Αρη στην πίεση ψηλά. Γι’ αυτό τους δώσαμε και χώρο ώστε να πιέσουμε στο κέντρο και από μια τέτοια φάση προήλθε το πρώτο μας γκολ. Κάναμε πολλή δουλειά, συγχαρητήρια σε όλους».

Για τη μάχη της εισόδου στην εξάδα: «Εχουμε ακόμα κάμποσα παιχνίδια μπροστά μας, δεν ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε για τους τρεις βαθμούς και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος».

Το μήνυμα του για τη βία: «Η βία πρέπει να εξαλειφθεί και από τα γήπεδα και από τον αθλητισμό αλλά και από την καθημερινότητα. Ολοι και από την πλευρά του ο καθένας θα πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Εν έτει 2022, μόνο πίσω πηγαίνουμε μ’ αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας».

Μάντζιος: «Ημασταν καλύτεροι»

Ο Ακης Μάντζιος έκανε λόγο για ανωτερότητα της ομάδας του παρά την ήττα: «Ως αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, ήμασταν καλύτεροι, είχαμε την κατοχή, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και στη μοναδική υποψία ευκαιρίας του αντιπάλου δεχθήκαμε ένα γκολ. Μετά άνοιξε το παιχνίδι και δεχθήκαμε δεύτερο. Η ομάδα μας δεν ήταν για να χάσει σήμερα».

Τίμησε τον Αλκη η αποστολή του Βόλου



Στο σημείο που δολοφονήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα ο 19χρονος Αλκης βρέθηκε η αποστολή του Βόλου πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Αρη προχθές Σάββατο.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του Βόλου άφησαν από ένα λουλούδι στο σημείο, όπου χάθηκε τόσο άδικα ο 19χρονος Αλκης, ενώ οι δύο αρχηγοί της ομάδας Τάσος Τσοκάνης και Φράνκο Φερράρι άφησαν μία φανέλα της ομάδας με το νούμερο 19.

Και εντός αγωνιστικού χώρου Αρης και Βόλος έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά της βίας τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου Αλκη, με τις δυο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «Σας Παρακαλώ, Μην Με Χτυπάτε Αλλο». Επιπλέον, στο 19ο λεπτό σταμάτησε συμβολικά για μερικά δευτερόλεπτα το παιχνίδι.

Απέρριψε πρόταση για Φαν Βέερτ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του sportime ο Αχιλλέας Μπέος, πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, απέρριψε πρόταση που ήρθε για τον Φαν Βέερτ από τη Σαουδική Αραβία ύψους 500.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα αναφέρεται: «Σίγουρα ο Βόλος έχει στη σύνθεσή του τον παίκτη που είναι η αποκάλυψη της χρονιάς στη Super League 1 και δεν σηκώνει συζήτηση. Το απόλυτο value for money: 19 ματς/13 γκολ! Ωστόσο η πληροφόρηση που ήρθε είναι πως ο Δήμαρχος την περασμένη εβδομάδα πάτησε delete σε πρόταση 500.000 ευρώ από την Σαουδική Αραβία για τον Τομ Φαν Βέερτ. Ο Αχιλλέας Μπέος όσο ο «πιστολέρο» του είναι on fire δύσκολα θα πέσει κάτω από το ένα μύριο! Οσοι πιστοί προσέλθετε το καλοκαίρι. Ο Βόλος θα δώσει μόνο στη σωστή τιμή».

Με μπλουζάκια που ανέγραφαν «Μη με χτυπάτε άλλο» οι παίκτες του Βόλου

Ηττες για τους μικρούς

Για τα πρωταθλήματα υποδομής της Σούπερ Λιγκ 1 προχθές Σάββατο η Κ19 του Βόλου έχασε με 2-0 από τον Αρη εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική, συνεχίζοντας στην προτελευταία θέση με δέκα βαθμούς, ενώ η Κ17 ηττήθηκε με 2-3 από την Ξάνθη στο Βασδέκειο για την 18η αγωνιστική, μένοντας στους 16 πόντους στον β’ όμιλο.