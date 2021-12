Τσιμπούκας: «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι»

Η Νίκη Βόλου μετά από τρεις σερί ήττες έχει την ευκαιρία να «ξελασπώσει» αύριο, φιλοξενώντας την Καβάλα για την 8η αγωνιστική της Super League 2, στις 15:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ρεπορτάζ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΤΤΑΣ

Οι κυανόλευκοι έφυγαν με ήττα και από τον βούρκο της Ηγουμενίτσας το περασμένο Σάββατο και μετά από εκείνες που προηγήθηκαν σε Κύπελλο με Παναιτωλικό και πρωτάθλημα με Ξάνθη, επιστρέφουν αύριο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Δηλώσεις, στο πλαίσιο της αυριανής αναμέτρησης της Νίκης Βόλου, με αντίπαλο την Καβάλα, πραγματοποίησε ο ποδοσφαιριστής, Θωμάς Τσιμπούκας, με τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό που έχει κερδίσει φανέλα βασικού στα τελευταία παιχνίδια να αναφέρει:

«Γνωρίζω και νιώθω την απογοήτευση του κόσμου για τις ήττες στα τρία τελευταία ματς. Σίγουρα δικαιούμαστε κάτι παραπάνω. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τιμωρεί.

Μπορεί να κάνεις δέκα φάσεις και να μην έχεις δεχτεί ούτε μια, αλλά σε μια στιγμή που έχεις χάσει την συγκέντρωσή σου για μερικά δευτερόλεπτα, θα σε τιμωρήσει με τον χειρότερο τρόπο.

Σίγουρα, στο τελευταίο ματς πικράναμε τον κόσμο περισσότερο, αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν έρχονται έτσι, όπως τα θες. Όπως κι εμείς, έτσι και η αντίπαλη ομάδα, είχε επαγγελματίες παίκτες, δεν βρισκόμασταν μόνοι μας στο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε όλοι να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση και να επανέλθουμε στα θετικά αποτελέσματα.

Αυτό θα αρχίσει από το ματς της Πέμπτης, με χαμηλά το κεφάλι και με πείσμα για τη νίκη, θα πάμε να πάρουμε ένα κομβικό ματς, ιδιαίτερα για την ψυχολογία μας. Δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στο γήπεδο, πιστεύω πως το βλέπουν αρκετοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι, για να φτάσει αυτή η ομάδα εκεί που της αξίζει, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, παίκτες και κόσμος, να είμαστε μαζί και στις χαρές αλλά και στις λύπες, στα κακά αποτελέσματα. Μόνο έτσι αυτή η ομάδα θα πάρει αυτό που της αξίζει κι αυτό δεν είναι μια θέση σ’ αυτήν την κατηγορία, αλλά κάπου καλύτερα».

Δεν ορίστηκε το Αλμωπός-Νίκη

H διοργανώτρια αρχή της Super League 2 ανακοίνωσε χθες πως ανακλήθηκε από την ΕΕΑ το πιστοποιητικό συμμετοχής του Αλμωπού Αριδαίας, οπότε δεν ορίστηκε η κυριακάτικη αναμέτρηση της ομάδας της Πέλλας με τη Νίκη Βόλου για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Επιτροπή ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος του συλλόγου, Φώτης Παντεκίδης, δεν δικαιολογεί τα εισοδήματά του, ενώ η εταιρία που έγινε η ΑΜΚ 170.000 ευρώ δεν βρίσκεται στο μετοχολόγιο της μακεδονικής ΠΑΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«ΠΑΕ Ο ΑΛΜΩΨ Α.Π.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020 (εξ αναβολής)

ΓΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (14,69%) ΧΟΡΗΓΕΙ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (16,03%) ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ

Ανακαλεί το χορηγηθέν πιστοποιητικό συμμετοχής της ΠΑΕ Ο ΑΛΜΩΨ Α.Π.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020, α) Λόγω ανεπάρκειας των εισοδημάτων του Φώτιου Παντελίδη και β) εμφανίζεται εταιρεία να καταθέτει το ποσό των 170.000,00 ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και παρά ταύτα η εταιρεία αυτή δεν εμφανίζεται στο μετοχολόγιο της ΠΑΕ, αλλά πλειάδα μικρομετόχων με ποσοστό κάτω του 5%».

ΠΑΕ Νίκη Βόλου και «Θέτις»

για την εξάλειψη της βίας

κατά των Γυναικών

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών η ΠΑΕ Νίκη Βόλου παρουσιάζει τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Βόλου «Θέτις». Η «Θέτις» είναι μέλος του παγκόσμιου Σοροπτιμισμού και οι δράσεις της επικεντρώνονται γύρω από την προώθηση της θέσης της γυναίκας, την ισότητα, την εξάλειψη της βίας, την υγεία και εκπαίδευση για όλους. Το μέλος του ομίλου Νίκη Τσιλιβίδου επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο τόσο παλιό, όσο και οι πατριαρχικές κοινωνίες. Τα στοιχεία σοκάρουν: 3500 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο εξ αιτίας της ενδοοικογενειακής βίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχει υπάρξει θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας, 13 εκατομμύρια γυναίκες, σε διάστημα δώδεκα μηνών κατά τη διεξαγωγή της πανευρωπαϊκής έρευνας, είχαν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από ένα τέως ή νυν σύντροφο, 40-50% των γυναικών της Ε.Ε. έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και τέλος 500.000 - 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία.

Έτσι, έγινε αντιληπτή η αναγκαιότητα λήψης μέτρων προώθησης αλλαγών, αναφορικά με τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα συμπεριφοράς γυναικών και ανδρών. Όλα τα μέλη της κοινωνίας και ειδικότερα οι άνδρες και τα αγόρια θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη όλων των μορφών βίας. Ο πολιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, οι παραδόσεις ή η ούτως αποκαλούμενη «τιμή» δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως δικαιολογία για οποιεσδήποτε πράξεις βίας. Οι γυναίκες πρέπει να ενδυναμωθούν και να μιλήσουν. Είναι αναγκαία η αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αλλά το μεγαλύτερο όπλο καταπολέμησης της βίας είναι η παιδεία.

Το 16ημερο από τις 25.11 (Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών) μέχρι τις 10.12. (Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ημέρα Διεθνούς Σοροπτιμισμού) έχει θεσμοθετηθεί σαν εκστρατεία Orange the World, για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας είναι: #Orange the World: End violence against women now! «Ας κάνουμε τον κόσμο πορτοκαλί. Βάλε τέλος στη βία κατά των γυναικών τώρα».

Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν ενεργά η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας με τους ομίλους της και τοπικά οι δύο Όμιλοι Βόλου, «Πρώτος» και «Θέτις», όπως και όλες οι ενώσεις Σοροπτιμιστριών στην Ευρώπη και διεθνώς και δουλεύουμε όλες μαζί για την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας και του κοριτσιού σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο, με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, θα πετύχουμε τον τερματισμό και την εξάλειψη του απεχθούς αυτού κοινωνικού φαινομένου.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου επικροτεί το έργο του Ομίλου «Θέτις» και προαναγγέλλει την πολυεπίπεδη συνεργασία της με αυτόν, στο μέλλον. Στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας με τα μέλη του Ομίλου: https://www.activecitizensfund.gr/findyourpartner/partner/soroptimist+club+volos+thetis/.