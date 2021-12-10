Τοπικό πρωτάθλημα
Η ετήσια φωτογράφιση του τεχνικού τιμ στη Σχολή της Αγίας Αννας

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Οι διαιτητές στα ματς της ΕΠΣΘ το Σαββατοκύριακο

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Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ρήγα Φεραίου

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“Ο δωδέκατος παίκτης του Ρήγα είναι ο κόσμος του“

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Τελευταία νέα απο Τοπικό πρωτάθλημα

Οι κλήσεις για τις προπονήσεις των Μικτών ΕΠΣΘ

Τελευταία ενημέρωση: 2021-12-10, 20:17:50
Οι κλήσεις για τις προπονήσεις των Μικτών ΕΠΣΘ

Τη Δευτέρα 13/12/2021 στο ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις των Μικτών ομάδων.

Για την Κ15 ώρα προσέλευσης 18:15, ώρα έναρξης 18:30

Για την Κ17 ώρα προσέλευσης 19:30, ώρα έναρξης 19:45

Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε self test (Σχολείου) τη Δευτέρα το μεσημέρι και να προσκομίσει την αντίστοιχη εκτυπωμένη βεβαίωση, εκτός αν προσκομίσει σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στην προπόνηση αθλητής που δεν θα διαθέτει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.

Ο Ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων κ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ καλεί τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:

Κ15 (2007-2008)

  1. ΑΛΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  2. ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  3. ΤΖΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
  4. ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  5. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  6. ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
  7. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  8. ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  9. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
  10. ΠΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  11. ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  12. ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  13. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  14. ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  15. ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
  16. ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  17. ΔΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  18. ΡΑΪΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  19. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  20. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  21. ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  22. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  23. ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
  24. ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  25. ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  26. ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)
  27. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  28. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  29. ΓΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
  30. ΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  31. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  32. ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  33. ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)
  34. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  35. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
  36. ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  37. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
  38. ΣΙΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)

Κ17 (2005-2006)

  1. ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
  2. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  3. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
  4. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)
  5. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ)
  6. ΑΓΚΟΛΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ)
  8. ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  9. ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
  10. ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  11. ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
  12. ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  13. ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  14. ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  15. ΣΟΥΛΑ ΑΝΓΚΛΙ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  16. ΤΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
  17. ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  18. ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  19. ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ)
  20. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
  21. ΤΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΘΛΟΣ)
  22. ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
  23. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  24. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
  25. ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  26. ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ)
  27. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΟΒ)
  28. ΚΑΦΕΤΖΗ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  29. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  30. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ)
  31. ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ)
  32. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)
  33. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
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