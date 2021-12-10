Οι κλήσεις για τις προπονήσεις των Μικτών ΕΠΣΘ

Τη Δευτέρα 13/12/2021 στο ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις των Μικτών ομάδων.
Για την Κ15 ώρα προσέλευσης 18:15, ώρα έναρξης 18:30
Για την Κ17 ώρα προσέλευσης 19:30, ώρα έναρξης 19:45
Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε self test (Σχολείου) τη Δευτέρα το μεσημέρι και να προσκομίσει την αντίστοιχη εκτυπωμένη βεβαίωση, εκτός αν προσκομίσει σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στην προπόνηση αθλητής που δεν θα διαθέτει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.
Ο Ενωσιακός προπονητής των Μικτών ομάδων κ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ καλεί τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ15 (2007-2008)
- ΑΛΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΤΖΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
- ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
- ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΠΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΔΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΡΑΪΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)
- ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΓΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
- ΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΟΞΟΤΗΣ)
- ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
- ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΣΙΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
Κ17 (2005-2006)
- ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
- ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
- ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ)
- ΑΓΚΟΛΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ)
- ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
- ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΣΟΥΛΑ ΑΝΓΚΛΙ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΤΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
- ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ)
- ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ)
- ΤΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΘΛΟΣ)
- ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
- ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)
- ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ)
- ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΟΒ)
- ΚΑΦΕΤΖΗ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ)
- ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ)
- ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ)
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)