Σέντρα μετά από 335 μέρες για την Α ΕΠΣΘ

Τελικά μετά από μια αναβολή ξεκινά σήμερα με ένα παιχνίδι και αύριο με άλλα έξι, 335 μέρες μετά το προηγούμενο επίσημο ματς, το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΘ και οι ομάδες θα επιστρέψουν στο γήπεδο για αγώνες, καθώς πέρσι δυστυχώς η διοργάνωση άρχισε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε.

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΝΕΛΗΣ

Ενώ η Α’ Κατηγορία της ΕΠΣΘ κάνει πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο 9 και 10 Οκτωβρίου θα γίνει η α’ φάση του κυπέλλου με ομάδες από τη Β’ Κατηγορία η οποία θα ξεκινήσει στις 16 και 17 του μήνα.

Η Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΠΣΘ φέτος θα διεξαχθεί με 17 ομάδες σε δυο ομίλους καθώς μετά την κλήρωση αποχώρησε η Μακρινίτσα και σε κάθε αγωνιστική (έκτος από την 7η κάθε γύρου) θα έχουμε 7 ματς και 3 ομάδες να μην αγωνίζονται.

Η φετινή πρεμιέρα

Το πρόγραμμα των αγώνων της φετινής πρεμιέρας στην Α’ ΕΠΣΘ, με την Αγία Αννα να είναι η πρώτη ομάδα που κερδίζει βαθμούς χωρίς αγώνα, έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 2 Οκτωβρίου

Γηπ. Σαρακηνού (16:00): Σαρακηνός – Ακρόπολη: Τσίντζας, Σακκάς Π., Σακκάς Δ.

Κυριακή 3 Οκτωβρίου

Γηπ. Σκιάθου (12:00): Σκιάθος – Δάφνη: Λιάτσος, Κίττος, Τσαγγάρης.

Γηπ. Καλών Νερών (16:00): ΑΕ 2002 – Τοξότης: Πλακιάς, Αναστασίου, Λακιάς.

Μακρινίτσα – Αγία Άννα 0-3 α.α.

Ρεπό : Αγία Παρασκευή

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Κυριακή 3 Οκτωβρίου (16:00)

Γηπ. Πλατάνου (16:00): Μυρμηδόνες – Πύρασος: Σαμαράς, Γεωργαντζής, Γιάννης.

Γηπ. Βελεστίνου (16:00): Ρήγας Φεραίος – Αστέρας Ριζομύλου: Χαλβατζάκος, Μπέλλου, Δημητράκης.

Γηπ. Αλμυρού(16:00): ΓΣ Αλμυρού – Πρωτεσίλαος: Καλατζής, Κούστας, Αγγελόπουλος.

Γηπ. Αγχιάλου (16:00): ΦΘ Αγχίαλος – Διαγόρας: Θεοχάρης, Σφυρής, Τασιόπουλος Κ.

Ρεπό : Αίας Σούρπης

Play off και play out

Μετά από 18 αγωνιστικές θα υπάρξουν Play off και play out. Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 1η έως την 4η θέση των δύο ομίλων θα αγωνισθούν σε PLAY OFF οχτώ (8) αγωνιστικών, σε δύο γύρους των τεσσάρων αγωνιστικών ΜΟΝΟ με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου ομίλου που κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις. Οι ομάδες μεταφέρουν στα PLAY OFF το σύνολο των βαθμών τους που συγκέντρωσαν ΜΟΝΟ από τα αποτελέσματα των έξι (6) αγώνων που έδωσαν με τις άλλες τρεις (3) ομάδες των ομίλων τους από τις θέσεις 1 έως 4. Με κλήρωση θα καθοριστεί η σειρά των αγώνων. Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η του ειδικού βαθμολογικού πίνακα (από τη διαδικασία των PLAY OFF) ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και συμμετέχει στη διαδικασία της ΕΠΟ για την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία ενώ οι λοιπές παραμένουν στην Α’ Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Οι ομάδες που θα καταταγούν από την 5η έως την 9η θέση των δύο ομίλων θα αγωνισθούν σε PLAY OUT σε δύο γύρους με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου ομίλου που κατέλαβαν τις αντίστοιχες θέσεις. Οι ομάδες που θα καταλάβουν από την 5η έως και τη 10η θέση του ειδικού βαθμολογικού πίνακα (από τη διαδικασία των PLAY OUT) υποβιβάζονται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Οι προπονητές

Στον Α΄ Όμιλο όλες οι ομάδες έχουν τους ίδιους προπονητές με πέρσι, με πιο παλιό τον Σάκη Χρυσοχού στον Τοξότη που είναι 10 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ακόμη ο Γιάννης Φασουράκης συνεχίζει στον Σαρακηνό, ο Βαγγέλης Τάχος στη Δάφνη, ο Βασίλης Μυγδαλάκης στη Σκιάθο, ο Κώστας Παπαστεργίου στην Ακρόπολη, ο Στέλιος Μαλακασιώτης στην Αγία Παρασκευή, ο Στέργιος Σιαμέτης στην Αθλ. Ένωση 2002 και ο Κώστας Τσιουρέλης στην Αγία Άννα που είναι η πιο νέα ομάδα στην κατηγορία (ιδρύθηκε το 2013).

Οι πιο παλιές ομάδες της κατηγορίας είναι ο Τοξότης και ο ΓΣ Αλμυρού (1929) με τη μια να έχει αγωνιστεί και στη Β΄ Εθνική (81-82) και την άλλη να έχει παίξει 20 φορές σε παραπάνω κατηγορία από το τοπικό.

Στον άλλο Όμιλο ο ΓΣΑ, που επέστρεψε στο τοπικό μετά από 4 χρονιές στη Γ’ Εθνική, ξεκίνησε τη νέα του χρονιά με προπονητή τον Κ. Στέκα, αλλά από το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβρη την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Κώστας Ρέππος (ήταν στη Μακρινίτσα μέχρι την "αποχώρησή" της).

Ο Διαγόρας που επίσης επέστρεψε από τη Γ΄ Εθνική έχει νέο προπονητή τον Παναγιώτη Κουντούρη, στον Αίαντα Σούρπης ανέλαβε ο Μιχάλης Ανδρωνάς που είχε κερδίσει δυο ανόδους με τη Δήμητρα και την κοουτσάρισε και στη Γ΄ Εθνική, ενώ από τη Σούρπη στον Πύρασο "μετακόμισε" ο Γιάννης Σιαμέτης.

Στον Πρωτεσίλαο είναι φέτος ο Σάκης Μπίλης, ενώ οι Μυρμηδόνες αν και ξεκίνησαν τη χρονιά με τον Λουκά Κατσαμπέκη εδώ και λίγες μέρες έχουν στην τεχνική ηγεσία τον Άρη Γιαννούτσο.

Ο Ρήγας Φεραίος που επίσης είναι μια ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι και την Β΄ Εθνική (75-76), από πέρσι τον Νοέμβριο είχε ανακοινώσει τον Λάκη Μπακάλη αλλά η διακοπή δεν του επέτρεψε να οδηγήσει την ομάδα του Βελεστίνου κάτι που κάνει τώρα και είναι η 5η φορά.

Ακόμη από πέρσι συνεχίζουν στην Αγχίαλο ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος και στον Αστέρα Ριζομύλου ο Χρήστος Καψιώτης.

Οι σκόρερ

Οι πρώτοι σκόρερ στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ την τελευταία δωδεκαετία ήταν: 2008-2009: Απ. Πλασταράς (Πρωτεσίλαος) 36, 2009-10: Θ. Ανδρουτσόπουλος (Ρήγας) 30, 2010-11: Λ. Δενελάβας (Θησέας) 37, 2011-12: Λ. Δενελάβας (Θησέας) 35, 2012-13: Ι. Κορέτα (Μαγνησιακός) 29, 2013-14, Λ. Δενελάβας (Πύρασος) 20, 2014-15: Ι. Σκέμπι (Σκιάθος) 23, Λ. Δενελάβας (Σαρακηνός) 23, Θ. Παπαδόπουλος (Αίας) 23, 2015-16: (σε 2 ομίλους) Δ. Ζιώγας (ΑΕ Διμηνίου) 20, Θ. Παπαδόπουλος (Πρωτεσίλαος) 23, 2016-17: Μαν. Πάσχος (Διαγόρας) 25, 2017-18: Θ. Παπαδόπουλος (Πρωτεσίλαος) 24, 2018-19: Μαν. Πάσχος (Ρήγας) 30, 2019-20: Ι. Αραπίτσας (Αίας) 20, ενώ πέρσι μέχρι την διακοπή σε 6 αγώνες ο Αμαρίλντο Μπάμπα (Σκιάθος) είχε 6 γκολ.

Χωρίς προβλήματα

Ευχή όλων στην ΕΠΣΘ τα πρωταθλήματα να ολοκληρωθούν κάτι που δεν έγινε τις δυο προηγούμενες περιόδους. Στην ουσία όλοι εύχονται επιστροφή στην κανονικότητα καθώς την περίοδο 2019-2020 τα πρωταθλήματα διακόπηκαν και αν και απέμεναν 12 αγωνιστικές σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, υπήρξε ανάδειξη της πρώτης στη βαθμολογία - ώς εκείνο το σημείο - ομάδας ως πρωταθλήτριας, ενώ κυπελλούχος αναδείχθηκε με κλήρωση ...και γκρίνια.

Βέβαια την περασμένη χρονιά (2020-2021) ήταν ακόμη χειρότερα αφού παίχτηκαν μόνο 6 αγωνιστικές, συνολικά 99 αγώνες, σημειώθηκαν 375 γκολ, αλλά όλα "σβήστηκαν" και μια ολόκληρη περίοδος είναι ως μη γενόμενη αφού η μπάλα δεν κύλησε στο χόρτο για 11 μήνες.

Στα 92 χρόνια της ΕΠΣΘ δύο φορές προπολεμικά (1933-34 και 1934-35) το πρωτάθλημα διεκόπη όπως και αυτό που ξεκίνησε το 1939, ενώ από το 1940 ώς το 1945 επίσης δεν έγιναν πρωταθλήματα και έτσι τη χρονιά που πέρασε μετά από 76 χρόνια δεν είχαμε πρωταθλητή.

Πρωταθλήτριες Α’ κατηγορίας Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας

Ολες οι πρωταθλήτριες ομάδες της Α’ κατηγορίας Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας είναι:

1930-31 Κένταυρος Βόλου

1931-32 Όμιλος Εκδρομέων

1932-33 Νίκη Βόλου

1933-34 διεκόπη

1934-35 διεκόπη

1935-36 αδράνεια

1936-37 αδράνεια

1937-38 Νίκη Βόλου

1938-39 Ολυμπιακός Βόλου

1939-40 Ολυμπιακός Βόλου

1940-41 αδράνεια

1941-42 αδράνεια

1942-43 αδράνεια

1943-44 αδράνεια

1944-45 αδράνεια

1945-46 Νίκη Βόλου

1946-47 Ολυμπιακός Βόλου

1947-48 Νίκη Βόλου

1948-49 Νίκη Βόλου

1949-50 Νίκη Βόλου

1950-51 Νίκη Βόλου

1951-52 Ολυμπιακός Βόλου

1952-53 Νίκη Βόλου

1953-54 Νίκη Βόλου

1954-55 Ολυμπιακός Βόλου

1955-56 Νίκη Βόλου

1956-57 Νίκη Βόλου

1957-58 Νίκη Βόλου

1958-59 Αχιλλέας Τρικάλων

1959-60 Νίκη Βόλου

1960-61 Νίκη Βόλου

1961-62 Αναγέννηση Καρδίτσας

1962-63 Ηρακλής Βόλου

1963-64 Αναγέννηση Καρδίτσας

1964-65 Μαγνησιακός

1965-66 Γ.Σ. Αλμυρού

1966-67 Δάφνη

1967-68 Μαγνησιακός

1968-69 Δήμητρα Τρικάλων

1969-70 Μαγνησιακός

1970-71 Ρήγας Φεραίος

1971-72 Δήμητρα Τρικάλων

1972-73 Ρήγας Φεραίος

1973-74 Ρήγας Φεραίος

1974-75 Ρήγας Φεραίος

1975-76 Νίκη Βόλου

1976-77 Ρήγας Φεραίος

1977-78 Γ.Σ. Αλμυρού

1978-79 Σαρακηνός

1979-80 Τοξότης Βόλου

1980-81 Ρήγας Φεραίος

1981-82 Μαγνησιακός

1982-83 Κένταυρος Βόλου

1983-84 Γ.Σ. Αλμυρού

1984-85 Δάφνη Βόλου

1985-86 Μαγνησιακός

1986-87 Άρης Μελισσατίκων

1987-88 Κένταυρος Βόλου

1988-89 Γ.Σ. Αλμυρού

1989-90 Ηρακλής Βόλου

1990-91 Σαρακηνός

1991-92 Θησέας Αγριάς

1992-93 Δάφνη Βόλου

1993-94 Ηρακλής Βόλου

1994-95 Ρήγας Φεραίος

1995-96 Γ.Σ. Αλμυρού

1996-97 Α.Ο Σκιάθου

1997-98 Γ.Σ. Αλμυρού

1998-99 Ηρακλής Βόλου

1999-00 Κένταυρος Βόλου

2000-01 Γ.Σ. Αλμυρού

2001-02 Κένταυρος Βόλου

2002-03 Μαγνησιακός

2003-04 Γ.Σ. Αλμυρού

2004-05 Θησέας Αγριάς

2005-06 Αστέρας Ριζομύλου

2006-07 Θησέας Αγριάς

2007-08 Πύρασος

2008-09 Α.Ε. Διμηνίου

2009-10 Ρήγας Φεραίος

2010-11 Γ.Σ. Αλμυρού

2011-12 Ρήγας Φεραίος

2012-13 Πύρασος

2013-14 Πύρασος

2014-15 Γ.Σ. Αλμυρού

2015-16 Ηρακλής Βόλου

2016-17 Γ.Σ. Αλμυρού

2017-18 Θησέας Αγριάς

2018-19 Διαγόρας

2019-20 Δήμητρα

2020-21 διεκόπη (-)