Κίνηση από το πάνω ράφι για τον Ολυμπιακό Βόλου

Η προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά στο ρόστερ του Ολυμπιακού Βόλου συνεχίζεται και αυτή τη φορά απέφερε καρπούς. Οι ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Κουντουριώτη, που θεωρείται κίνηση από το πάνω ράφι.

Τη μεταγραφή χειρίστηκε ο μεγαλομέτοχος των ερυθρολεύκων και ισχυρός άνδρας της βολιώτικης ΠΑΕ, Ευριπίδης Τσιμπανάκος, που έφερε σε πέρας μία δύσκολη υπόθεση, με τον ποδοσφαιριστή να περνά χθες στην Αθήνα τις απαραίτητες εξετάσεις και το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει.

Ο Ολυμπιακός Βόλου προσθέτει έτσι μεγάλη ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή, καθώς ο νέος του ποδοσφαιριστής μπορεί να κινείται και πίσω από τον φορ και στα άκρα, αλλά και ως κλασικός προωθημένος, αν χρειαστεί.

Ο Κουντουριώτης ξεκίνησε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και έφτασε ώς την πρώτη ομάδα. Μάλιστα τη σεζόν 2017-18 ο γεννημένος στις 2 Ιανουαρίου 1998 παίκτης μέτρησε τις πρώτες του τρεις συμμετοχές, κάνοντας επίσημο ντεμπούτο 15 μέρες, πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια (17/12/2017) με αντίπαλο την Ξάνθη (1-1), μπαίνοντας ως αλλαγή στο 89’, για να ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Κέρκυρα και Απόλλωνα Σμύρνης, στα οποία συνολικά αγωνίστηκε 19 λεπτά ως αλλαγή.

Το καλοκαίρι του 2019 δοκίμασε την εμπειρία του εξωτερικού, με τον Παναθηναϊκό να τον παραχωρεί δανεικό στη σλοβάκικη Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε της Α’ κατηγορίας. Οι καλές του εμφανίσεις και ο χρόνος συμμετοχής που κέρδισε, οδήγησαν τους διοικούντες της Ζέμπλιν να έρθουν σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, για να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν στα μέσα της περσινής σεζόν η Κόζιτσε στη δεύτερη κατηγορία της Σλοβακίας. Εκεί μετά τις 47 συμμετοχές, τα δύο γκολ και τις πέντε ασίστ με τη Ζέμπλιν, κατέγραψε 15 συμμετοχές, δύο γκολ και πέντε ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στην ποδοσφαιρική ακαδημία

η Βανέσα Αναστασοπούλου

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός Βόλου ανακοίνωσε ότι η προπονήτρια, Βανέσα Αναστασοπούλου, εντάσσεται στο τεχνικό team της ποδοσφαιρικής ακαδημίας του συλλόγου. Η ανακοίνωση: «Ο ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την προπονήτρια Βανέσα Αναστασοπούλου. Η νεαρή προπονήτρια είναι απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα το ποδόσφαιρο και κάτοχος διπλωμάτων UEFA A,Β. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια προπονητικής σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως:

Mentee ISCA (Mentoring Programme 2020, Integration of Refugees Through Sport)

24th Intensive Course του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού στον Αθλητισμό και την Ψυχολογία της Άσκησης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2020) Διεθνές Συνέδριο Ενσωμάτωσης Προσφύγων μέσω του Αθλητισμού «Inspire4All»,Βερολίνο (2019) Coerver Intro Course, Μάντσεστερ (2018) Coerver Youth Diploma 1, Γλασκόβη (2017). Εχει εργαστεί ως προπονήτρια αναπτυξιακών ηλικιών στις Ακαδημίες ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς, του Coerver και ως αθλητική εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα ενσωμάτωσης προσφύγων Futbolnet, FC Barcelona, καθώς και ως βοηθός προπονητή και προπονήτρια Φυσικής Κατάστασης στον Α.Σ Παπάγου και τον Πύρασο Ν. Αγχιάλου.

Με 10ετή παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου και συνεργασίες με ακαδημίες σε Τρίκαλα, Βόλο, Κόρινθο και Αθήνα, θεωρείται από τις πιο έμπειρες προπονήτριες του χώρου.

Η Διοίκηση του ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου 1937 καλωσορίζει τη Βανέσα στην οικογένεια του Συλλόγου μας και της εύχεται καλή επιτυχία».

Στο προπονητικό επιτελείο της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Β. η Βανέσα Αναστασοπούλου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ