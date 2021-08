Ολυμπιακοί Αγώνες: Το συγκινητικό μήνυμα του Εμμανουήλ Καραλή στους γονείς του

Μπορεί ο Εμμανουήλ Καραλής να έμεινε εκτός μεταλλίων στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ωστόσο το διασκέδασε με την ψυχή του. Φάνηκε κατά την ανακοίνωση των ονομάτων των αθλητών που συμμετείχαν στον τελικό. Έγινε πιο έντονο στους πανηγυρισμούς, όταν πέρασε το 5.80μ. ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ που του έδωσε, τελικά, την 4η θέση. Αλλά κράτησε το καλύτερο για το τέλος.

Με το που ολοκλήρωσε τον αγώνα του με την 3η αποτυχημένη προσπάθεια στα 5.87μ., πήρε ένα χαρτί και έστειλε ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στους γονείς του. "Thank you mom and dad" έγραψε δείχνοντας το στις κάμερες με ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του.