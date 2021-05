«Τα λόγια σου προφητικά»: Φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν μέσα από τα social media τον Τάσο Μπερδέση

Συγκλονισμένοι φίλοι και συγγενείς από την εν ψυχρώ δολοφονία του Τάσου Μπερδέση, σήμερα το πρωί, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Βάρη, την ώρα που πήγαινε για προπόνηση στον πυγμαχικό σύλλογο που στεγάζεται στην περιοχή.

Εκτός από τους επώνυμους φίλους του, οι οποίοι κατέκλυσαν τα social media με μηνύματα αποχαιρετισμού, γεμάτα θλίψη και πόνο, όπως η Πηγή Δεβετζή ο Κώστας Σόμμερ, o Γιώργος Μανίκας, η Μαρία Ματσούκα και άλλοι, συγκινητικά είναι και τα μηνύματα φίλων του και από την Πάτρα, όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην πυγμαχία.

Χαρακτηριστικό είναι ένα μήνυμα από οικογενειακή του φίλη και γειτόνισσά του στην Πάτρα, στην οποία φαίνεται πως σε κάποια συζήτηση της είχε πει: «Πόλεμος είναι, από όλους αυτούς ποιος πήγε στον πόλεμο, για να πει εγώ θα πεθάνω. Ένας πεθαμένος ποτέ δεν φοβάται να πεθάνει, εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι ο Θεός και κανέναν άλλο για να ξέρεις. Όσες φορές και κάτω να είμαι, εγώ και κάτω που θα είμαι θα τους κερδίζω και να ξέρεις εκεί που θα πάω θα είμαι με τους καλύτερους, τους κορυφαίους». Τα παραπάνω λόγια τα ανάρτησε στη σελίδα της στο facebook γράφοντας «τα λόγια σου Τασο Μπερδέση προφητικά».

Ενώ σε άλλη ανάρτησή της η ίδια οικογενειακή φίλη του 39χρονου πυγμάχου γράφει: «Αγάπη μου δεν μπορούσαν να σε να σε αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο δεν είχαν το θάρρος σου αστέρι μου αγγελούδι μου δεν φοβόσουν κανέναν καρδούλα μου που να βρουν μπροστά σου, κρυμμένη στην στήσανε γιατί ξέρουν ποιος ήσουν και δεν τους φοβόσουν θέλω να πιστεύω στην δικαιοσύνη ότι θα τους βρουν για να ηρεμήσει η ψυχούλα σου και η δικιά μας σε μας που πάντα θα σε αγαπάμε θερμά συλλυπητήριά στην οικογένεια σου».



Ένας άλλος φίλος του Τάσου Μπερδέση έγραψε: «Καλό ταξίδι φίλε Τάσο! Μαχητής μια ζωή απέναντι σε άνανδρα ατομάκια... Καλό παράδεισο... Για ακόμα μια φορά σου έκλεψαν τα όνειρα... Αυτός ηταν που το κόψατε το όνειρο... Ξέρω θα πείτε μαφιόζος ναρκωτικά όπλα κλπ κλπ όσοι τον γνώρισαν όμως ξέρουν... Για εσένα που δεν ξέρεις άκου την φωνή του και πίστεψε στην αλήθεια μέσα σου... Καλό παράδεισο ....» συνοδεύοντας τις παραπάνω αναρτήσεις με φωτογραφίες και βίντεο του Τάσου Μπερδέση από το ρινγκ.

Ενώ η διοργανώτρια των αγώνων No Limits έγραψε στο facebook της για τον Τάσο Μπερδέση: «Το 2012 κατέβηκα πρώτη φορά στην Πάτρα με το No Limits ήρθες και με βρήκες ένα μεσημέρι σε ένα εστιατόριο που έτρωγα μόνη... "Μου είπε ο Δάσκαλος ο Μάλλιος να μου δώσεις μια ευκαιρία..." είπες.... Είδα ενα βλέμμα να βγάζει φωτιές για την πυγμαχία και ένα άστρο πάνω από το κεφάλι σου που αμφιβάλλω εαν το κατάλαβες και εσύ ο ίδιος ποτέ αυτό το άστρο! Σε ονόμασα "Stolen Dreams" επειδή είχες χάσει το Όνειρο της Ολυμπιάδας και ξεκινήσαμε μια κοινή διαδρομή, βάζοντας για πρώτη φορά την πυγμαχία σε επαγγελματική διοργάνωση, έξι διοργανώσεων με εσένα πρωταγωνιστή σε Πάτρα(No Limits 17 Τοφαλος Πατρα & No Limits 20 Τοφαλος Πατρα), Θεσσαλονίκη(No Limits 18 Αλεξάνδρειο), Μύκονο(No Limits 19), Ρόδο(No Limits 21 Μεσαιωνικό Θέατρο Ταφρου), Αθήνα (No Limits 22 Ολυμπιακό Tae Kwon Do), οργανώσαμε την ομάδα σου να δουλέψεις επαγγελματικά, μπήκαν σοβαροί χορηγοί συνοδοιπόροι σου, εκπομπές, video, δημοσιεύματα, φωτογραφίσεις όλα όσα άξιζαν στο τεράστιο ταλέντο που είχες!



Από το 2014 δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ ούτε αγωνίστηκες ξανά στη διοργάνωσή μου και οι λόγοι δεν έχουν καμία σημασία τώρα πια. Χάθηκε μάταια ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Σου έλεγα φύγε έξω όπως λέω πάντα στα μεγάλα ταλέντα. Αυτή η χώρα δεν υπολογίζει αθλητισμό, τέχνη, επιστήμη.... Δεν άκουγες αυτούς που έπρεπε δυστυχώς... ήμουν και παραμένω πολύ θυμωμένη μαζί σου γιατί χάθηκες ΤΣΑΜΠΑ εντελώς και μαζί σου τόσα δώρα που σου είχε δώσει ο Θεός ! Ο Θεός να σε συγχωρέσει και να σε αναπαύσει , να δώσει κουράγιο στον Κώστα και στην κυρία Γεωργία! ΚΡΙΜΑ ΠΟΛΥ ΚΡΙΜΑ τα νιάτα και το άστρο σου!!!!».



Γεννημένος τον Νοέμβριο του 1982 στην Πάτρα, ο Τάσος Μπερδέσης από μικρός έδειξε να αγαπάει τον αθλητισμό και συγκεκριμένα τα μαχητικά σπορ. Στα 15 του άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα πυγμαχίας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έφυγε από την Πάτρα για την Αθήνα. Η εξέλιξή του στο άθλημα ήταν ραγδαία με πολλούς από το χώρο να τον θεωρούν ταλέντο με μεγάλες προοπτικές.



Σε υψηλό επίπεδο άρχισε να αγωνίζεται από το 1999, ενώ από το 2000 και μετά δεν έχασε κανέναν αγώνα από Έλληνα αθλητή, σύμφωνα με το βιογραφικό του. Κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας το 2002 στα 75 κιλά, το 2007 στα 81 κιλά και ξανά το 2011 στην ίδια κατηγορία. Το 2006 κέρδισε το Πανευρωπαϊκό, τo 2007 κέρδισε το Κύπελλο Ακρόπολις, ενώ είχε κερδίσει τα Χρυσά Γάντια της Ελλάδας.



Είχε πάρει και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο το 2008. Το 2012 ξεκίνησε στο No Limits 17 στη γενέτειρά του, την Πάτρα, όπου σε ένα κατάμεστο γήπεδο κέρδισε εντυπωσιακά τον Basser Belkir και ξεκίνησε ένα μεγάλο νικηφόρο σερί, κόντρα σε πολλούς δυνατούς πυγμάχους από όλο τον κόσμο. Το 2015 κέρδισε στο Best Fighter τον Έντι Παλτατζή με επιβλητική εμφάνιση, ενώ το 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας και αγωνίστηκε στη Γερμανία.

