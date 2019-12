Sports Νίκη στη Βέροια Με στόχο να παραμείνει ψηλά Με το δεξί και στον β’ γύρο ο ΝΠΣ Βόλος Ξεκινά από σήμερα η 14η αγωνιστική της Super League Τελευταία νέα απο Sports Άρχισε το ταξίδι της Εθνικής από τον Βόλο Τελευταία ενημέρωση: 2019-12-15, 13:22:49 Στο πλάι της Εθνικής από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος του Βόλου Τάσος Μαρινάγης (αριστερά), ο πρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Ανδρέας Ζέρβας (δεξιά) στη χθεσινή τους συνάντηση στη Νέα Ιωνία με τον προπονητή Γιώργο Μορφέση και την Αγγελική Γερόλυμου Από τον Βόλο και το κολυμβητήριο της Ν. Ιωνίας «Β. Πολύμερος» άρχισε το ταξίδι της η εθνική ομάδα γυναικών υδατοσφαίρισης, στον δρόμο προς το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης (12 - 26 Ιανουαρίου), από το οποίο κρίνεται μία θέση πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, που είναι και ο μεγάλος στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ρεπορτάζ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ Η Εθνική μας, πραγματοποιεί προετοιμασία στην πόλη του Βόλου από την περασμένη Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, η οποία ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα, οπότε και οι διεθνείς μας, με το τεχνικό επιτελείο θα αναχωρήσουν για την Αθήνα, εκεί όπου θα προετοιμαστούν για μία ακόμη εβδομάδα, πριν φύγουν για την Ουγγαρία και την ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση. Φυσικά, αν χαθεί η πρόκριση στην Ουγγαρία, οι διεθνείς μας θα έχουν μία ακόμα ευκαιρία για πρόκριση στην Ολυμπιάδα, μέσω του προολυμπιακού τουρνουά, που θα διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από το οποίο θα προκύψουν ακόμα 4 εισιτήρια, που θα διαμορφώσουν την τελική 12άδα ομάδων που θα βρεθούν στην Ιαπωνία για την κορυφαία -όλων- διοργάνωση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαντάζει ακόμα μακρινό και πρώτος βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης, με την Εθνική μας να θέλει να αφήσει πίσω της την 8η θέση στο πρόσφατο Παγκόσμιο της Κορέας και να πετύχει τον στόχο της, θέλοντας άλλωστε να φανεί αντάξια της πλούσιας και γεμάτης διακρίσεις ιστορίας της. Είκοσι πολίστριες, μεταξύ των οποίων και η Βολιώτισσα Μαρία Πάτρα, βρίσκονται στον Βόλο, βάσει των κλήσεων του ομοσπονδιακού προπονητή, Γιώργου Μορφέση, οι: Διαμαντοπουλου Χρ., Σταματοπούλου, Αβραμιδου, Τσουκαλά, Πλευρίτου Ελ., Πλευρίτου Μαργ., Πλευρίτου Β., Κανετίδου, Μυριοκεφαλιτάκη, Μπενέκου Άλκ., Δουρέκα (Ολυμπιακός), Ξενάκη, Διαμαντοπούλου Β., Πάτρα Μ., Κότσια, Κοτσιώνη, Νίνου Ειρ., Κοντονή, Πρωτοπαππά (ΝΟ Βουλιαγμένης), Τριχά (Νηρέας Χαλανδρίου). Δεν συμμετέχει στην προετοιμασία η Νικόλ Ελευθεριάδου, λόγω τραυματισμού, ενώ λόγω τραυματισμών δεν κλήθηκε η Χυδηριώτη και η Ελληνιάδη. Την αποστολή συνοδεύουν, εκτός από τον Γιώργο Μορφέση, οι συνεργάτες του Αγγελική Γερόλυμου, Στέφανος Λέανδρος και Ελένη Κούβδου, καθώς και το υπόλοιπο επιτελείο της Εθνικής ομάδας με τους Πέτρο Μποτώνη, Άρη Χριστόπουλο και Έφη Βούλγαρη. Οι διεθνείς μας φιλοξενούνται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, έχουν ειδικό πρόγραμμα διατροφής από τη διατροφολόγο της αποστολής και παλιά διεθνή Ελένη Κούβδου ενώ γυμνάζονται στο γυμναστήριο GYM WAY, με το πρόγραμμά τους πάντως να είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς τις περισσότερες ημέρες έχουν διπλές προπονήσεις. Μορφέσης: «Στόχος η πρόκριση στους Ολυμπιακούς» Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ βρέθηκε στο κολυμβητήριο της Ν. Ιωνίας «Β. Πολύμερος» στην προπόνηση των διεθνών μας και συνομίλησε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Μορφέση, για την προετοιμασία της Εθνικής μας, την παρουσία της στην πόλη του Βόλου αλλά και τους στόχους της ενόψει των κρίσιμων διοργανώσεων και της πρόκρισης στην Ολυμπιάδα: «Ο Βόλος είναι αγαπημένος προορισμός, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι θα βρούμε τις ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας και από πλευράς εγκαταστάσεων και από πλευράς διαμονής. Οι άνθρωποι είναι γνωστοί, μας καλοδέχονται και μας περιποιούνται σε ότι χρειαστούμε και επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Αθήνα με τα κολυμβητήρια, η ΚΟΕ αποφάσισε να έρθουμε μια εβδομάδα εδώ, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη προετοιμασία ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και του προολυμπιακού τουρνουά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι μια απαιτητική χρονιά φέτος, υπάρχει η πρόκριση στην Ολυμπιάδα και 5 ομάδες από την Ευρώπη, υψηλού επιπέδου, παλεύουν για 4 θέσεις», σημείωσε ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας για να συνεχίσει: «Τα κορίτσια βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση από τις ομάδες τους, έχουν παίξει και έναν ευρωπαϊκό γύρο και οι δύο ομάδες με επιτυχία - ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη- καθώς, ως επί το πλείστον σε αυτές τις ομάδες αγωνίζονται όλες οι κοπέλες που βρίσκονται στην Εθνική, εκτός από μία. Το κομμάτι που προσπαθούμε να δουλέψουμε είναι το δέσιμο της ομάδας, γιατί είναι το πιο σημαντικό το να μπορούμε να έχουμε μια ομοιογένεια. Ο χρόνος μας πιέζει και η βδομάδα στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιήσουμε φιλικά με την Εθνική ομάδα της Κίνας θα μας δώσουν τον αγωνιστικό ρυθμό που χρειαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι για το Ευρωπαϊκό». Αναφερόμενος στον όμιλο της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό ο κ. Μορφέσης ανέφερε: «Υπάρχουν κάποια εύκολα παιχνίδια στην αρχή με Σερβία, Κροατία και Σλοβακία, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με τις Ουγγαρία και Ρωσία, που είναι εκ των φαβορί για την πρόκριση στην Ολυμπιάδα. Εμείς θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα επικεντρωθούμε στο χιαστί παιχνίδι με την ομάδα του άλλου Ομίλου, που είτε θα μας ανεβάσει ψηλά στις θέσεις είτε θα μας οδηγήσει σε παιχνίδι για τις θέσεις 5-6. Ξεκάθαρα, ο στόχος είναι η πρόκριση στην Ολυμπιάδα, είτε με το Προ- Ολυμπιακό είτε με το Ευρωπαϊκό». Οσον αφορά στη σύνθεση της Εθνικής μας: «Παλεύουμε με τα παιδιά που βρίσκονται στην Εθνική μας. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, με απίστευτο ταλέντο που έρχονται και από τις μικρότερες Εθνικές και δουλεύουμε το ίδιο σκεπτικό, κάνουμε τη δουλειά μας όπως όλα αυτά τα χρόνια, είτε με τις επιτυχίες, είτε με τις αποτυχίες που έχουν έρθει. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη που μας έφεραν στην 8η θέση στο Παγκόσμιο, αλλά και μόνο το γεγονός ότι παίξαμε για τις θέσεις 7η-8η απέναντι στη σπουδαία Ολλανδία, δείχνει και το υψηλό επίπεδο στο γυναικείο πόλο και πόσο μικρές είναι οι διαφορές. Πάνω σε αυτές τις διαφορές προσπαθούμε να δουλέψουμε και να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στο Ευρωπαϊκό». Μεγαλύτερο πρόβλημα για την Εθνική μας θεωρεί τους τραυματισμούς ο ομοσπονδιακός τεχνικός σημειώνοντας: «Η Ιωάννα Χυδηριώτη ήταν πολύ άτυχη, θα κάνει μια επέμβαση στον ώμο, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και όλη η ομάδα της εύχεται ταχεία ανάρρωση και να έρθει γρήγορα κοντά στην ομάδα την Εθνική και τη δική της. Η Νικόλ Ελευθεριάδου ταλαιπωρείται από μια θλάση, ωστόσο θα μπει σιγά- σιγά σε ρυθμούς προπονήσεων και θα είναι έτοιμη να μας βοηθήσει». Ο κ. Μορφέσης, εξάλλου, τόνισε: «Η ομάδα έχει μείνει δύο Ολυμπιάδες εκτός, τόσο το 2012 και το 2016. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, είναι το επίπεδο υψηλό, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε τον Δήμο Βόλου και τον ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ, τον κ. Μαρινάγη που είναι πάντα δίπλα μας, το GYM WAY και τον κ. Αποστόλη Κοσμά για όλη την υπέροχη φιλοξενία που μας επεφύλαξαν». Αρχηγός της Εθνικής ομάδας πλέον, η πολύπειρη 28χρονη αμυντικός Χριστίνα Τσουκαλά, σημείωσε από την πλευρά της: «Είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη η προετοιμασία μας, αλλά δοκιμάζουμε αρκετά πράγματα ενόψει της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό, που είναι μια πρώτη ευκαιρία για πρόκριση στην Ολυμπιάδα, ενώ έχουμε και μια δεύτερη στο προ- Ολυμπιακό. Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση και δίνουμε καθημερινά και στην προπόνηση, το οποίο πιστεύουμε ότι θα βγει και στους αγώνες το 110% των δυνατοτήτων μας. Μετά άλλωστε από τη διοργάνωση του καλοκαιριού έγινε η αυτοκριτική μας και πλέον είμαστε συγκεντρωμένες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Παρών στην προπόνηση της Εθνικής ήταν και ο πρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Ανδρέας - Αρης Ζέρβας, που σημείωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και για τον Βόλο να υποδεχόμαστε την Εθνική ομάδα γυναικών υδατοσφαίρισης. Κάναμε το καλύτερο δυνατόν, για την όσο το δυνατόν πιο άνετη φιλοξενία της ομάδας, καθώς είμαστε πάντα κοντά στις Εθνικές μας ομάδες και στον αθλητισμό συνολικότερα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ΚΟΕ που για μία ακόμη φορά επέλεξε τον Βόλο, ως κέντρο του ναυταθλητισμού και της υδατοσφαίρισης προκειμένου να υποδεχθεί την Εθνική γυναικών για την προετοιμασία της. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα στις υποχρεώσεις της». 