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Μεγάλες επιτυχίες της Νίκης Βόλου στο 2ο κύπελλο ΝΟΒΑ
Τελευταία ενημέρωση: 2019-05-14, 20:59:26
Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε η Νίκη Βόλου στους κολυμβητικούς αγώνες του 2ου κυπέλλου ΝΟΒΑ, που διοργανώθηκαν το τριήμερο 10-12 Μαΐου στον Βόλο και στο κολυμβητήριο «Ιάσων Ζηργάνος».
Ολα τα αποτελέσματα της Νίκης Βόλου
Αγωνιστική ομάδα:
800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 09:21.09
2η ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 09:48.29
800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 10:11.83
3η ΚΟΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 10:23.63
1.500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1η ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 18:21.04
400μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1η ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 05:32.79
400μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1η ΖΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗ 05:25.11
2η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 05:54.20
400μ. M.A.-ΠΑΙΔΩΝ
2η ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 05:09.59
400μ. M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1η ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59.97
400μ. M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:15.30
50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
3η ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:32.96
50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:30.25
3η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:32.85
6η ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:33.39
7η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:34.25
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΙΔΩΝ
2η ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:26.89
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
15η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:36.79
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΚΟΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:29.59
3η ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΙΑ 00:30.73
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
3η ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:35.60
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΑΝΔΡΩΝ
1η ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:13.68
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΙΔΩΝ
3η ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 01:15.64
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
6η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:37.50
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2η ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:26.51
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
8η ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ 01:38.60
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΙΔΩΝ
1η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:56.23
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1η ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:07.57
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
3η ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:13.98
4η ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:15.61
7η ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:21.87
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΚΟΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 02:13.82
2η ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 02:14.76
3η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 02:19.62
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1η ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 02:09.08
5η ΚΟΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 02:23.59
6η ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 02:26.47
8η ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:50.16
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
3η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Β 02:26.66
200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΙΔΩΝ
1η ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:11.70
3η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:19.51
200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:31.70
200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
2η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 02:35.18
200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
2η ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 02:47.58
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΙΔΩΝ
1η ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:07.55
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
2η ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:11.00
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:09.49
6η ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:19.09
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2η ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΙΑ 01:09.53
3η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:09.54
5η ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 01:14.08
9η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 01:16.80
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
3η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01:17.51
800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
2η ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 09:49.60
800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
2η ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09:37.23
1.500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
2η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 19:51.66
400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 04:40.48
400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
3η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 04:59.62
4η ΚΟΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 05:04.27
400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
2η ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 04:47.30
400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:32.31
5η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:45.57
6η ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:46.78
50μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
3η ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:34.38
4η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:35.24
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2η ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:40.82
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
6η ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:44.88
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΑΝΔΡΩΝ
1η ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:34.13
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΦΗΒΩΝ
3η ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:32.60
200μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1η ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 02:37.97
4η ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 02:44.96
200μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
2η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 02:42.40
4η ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 02:45.93
200μ. M.A.-ΠΑΙΔΩΝ
3η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:26.18
200μ. M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1η ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:24.28
3η ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:32.95
200m M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:32.07
6η ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:43.63
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΚΟΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 01:02.85
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
2η ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 01:07.67
6η ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:18.07
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
3η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:03.60
100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1η ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 01:10.64
100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1η ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 01:14.78
100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΙΔΩΝ
4η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04.56
100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08.01
5η ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11.60
200μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02:47.20
200μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
3η ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:35.82
200μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:26.91
200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1η ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 03:09.58
200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
6η ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03:26.59
200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΑΝΔΡΩΝ
1η ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:43.54
200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΙΔΩΝ
1η ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 02:39.46
Τα αποτελέσματα της προαγωνιστικής
800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
1η ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 10:25.33
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
5η ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 00:39.27
23η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:52.94
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
22η ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:41.03
28η ΜΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:44.17
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
6η ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:37.20
24η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:43.29
25η ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 00:43.99
26η ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:44.24
32η ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:48.14
36η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:56.52
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
9η ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 00:36.80
26η ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:42.93
32η ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51.88
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
8η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:35.16
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:48.35
7η ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:52.25
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
23η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:56.26
100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
1η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01:16.15
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 01:25.61
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
11η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:36.39
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
11η ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:35.74
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
3η ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02:54.47
4η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:56.57
14η ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 03:33.24
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
10η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:59.93
12η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 03:01.68
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ 03:07.66
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
1η ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 02:27.45
9η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 02:41.02
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
11η ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:11.70
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
4η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:48.07
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
17η ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 03:04.64
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
7η 03:00.38
ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
4η 02:33.24
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
7η 02:33.71
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
4η 02:58.05
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
7η 02:53.24
ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
5η ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 00:39.27
23η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:52.94
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
22η ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:41.03
28η ΜΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:44.17
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
4η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:32.54
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
6η ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:37.20
24η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:43.29
25η ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 00:43.99
26η ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:44.24
32η ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:48.14
36η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:56.52
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
9η ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 00:36.80
26η ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:42.93
32η ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51.88
50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
8η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:35.16
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:48.35
7η ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:52.25
50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
23η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:56.26
100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
1η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01:16.15
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 01:25.61
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
11η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:36.39
100μ. ΥΠΤΙΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
11η ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:35.74
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
3η ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02:54.47
4η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:56.57
14η ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 03:33.24
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
10η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:59.93
12η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 03:01.68
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 03:07.66
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
1η ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 02:27.45
9η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 02:41.02
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
11η ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:11.70
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
4η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:48.07
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
17η ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 03:04.64
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
7η 03:00.38
ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
4η 02:33.24
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
7η 02:33.71
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
4η 02:58.05
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
7η 02:53.24
ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
6η 03:16.88
ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
4η 02:59.91
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ
4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
6η 02:57.92
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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