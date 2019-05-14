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Στοίχημα: Στήριγμα Φίτεσε και Μπακς

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Φωτιά στο κλειστό γήπεδο του Πανιωνίου

Φωτιά στο κλειστό γήπεδο του Πανιωνίου

Η ΕΠΣΘ βράβευσε τους κορυφαίους στη γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

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Επιτυχημένες εμφανίσεις στους αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας

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Τελευταία νέα απο Sports

Μεγάλες επιτυχίες της Νίκης Βόλου στο 2ο κύπελλο ΝΟΒΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2019-05-14, 20:59:26
Μεγάλες επιτυχίες της Νίκης Βόλου στο 2ο κύπελλο ΝΟΒΑ

Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε η Νίκη Βόλου στους κολυμβητικούς αγώνες του 2ου κυπέλλου ΝΟΒΑ, που διοργανώθηκαν το τριήμερο 10-12 Μαΐου στον Βόλο και στο κολυμβητήριο «Ιάσων Ζηργάνος».

Ολα τα αποτελέσματα της Νίκης Βόλου

Αγωνιστική ομάδα:

800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 09:21.09

2η ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 09:48.29

800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

1η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 10:11.83

3η ΚΟΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 10:23.63

1.500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

1η ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 18:21.04

400μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

1η ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 05:32.79

400μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

1η ΖΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗ 05:25.11

2η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 05:54.20

400μ. M.A.-ΠΑΙΔΩΝ

2η ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 05:09.59

400μ. M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

1η ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59.97

400μ. M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:15.30

50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

3η ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:32.96

50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:30.25

3η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:32.85

6η ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:33.39

7η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:34.25

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΙΔΩΝ

2η ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:26.89

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

15η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:36.79

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΚΟΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:29.59

3η ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΙΑ 00:30.73

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

3η ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:35.60

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΑΝΔΡΩΝ

1η ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:13.68

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΙΔΩΝ

3η ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 01:15.64

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

6η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:37.50

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2η ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:26.51

100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

8η ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ 01:38.60

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΙΔΩΝ

1η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:56.23

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

1η ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:07.57

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

3η ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:13.98

4η ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:15.61

7η ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:21.87

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΚΟΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 02:13.82

2η ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 02:14.76

3η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 02:19.62

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

1η ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 02:09.08

5η ΚΟΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 02:23.59

6η ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 02:26.47

8η ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:50.16

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

3η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Β 02:26.66

200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΙΔΩΝ

1η ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:11.70

3η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:19.51

200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:31.70

200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

2η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 02:35.18

200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

2η ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 02:47.58

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΙΔΩΝ

1η ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:07.55

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

2η ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:11.00

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:09.49

6η ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:19.09

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2η ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΙΑ 01:09.53

3η ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:09.54

5η ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 01:14.08

9η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 01:16.80

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

3η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01:17.51

800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

2η ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 09:49.60

800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

2η ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09:37.23

1.500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

2η ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 19:51.66

400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 04:40.48

400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

3η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 04:59.62

4η ΚΟΤΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 05:04.27

400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

2η ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 04:47.30

400μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:32.31

5η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:45.57

6η ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:46.78

50μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

3η ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:34.38

4η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 00:35.24

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2η ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:40.82

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

6η ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:44.88

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΑΝΔΡΩΝ

1η ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        00:34.13

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΦΗΒΩΝ

3η ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:32.60

200μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

1η ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 02:37.97

4η ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 02:44.96

200μ. M.A.-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

2η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 02:42.40

4η ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 02:45.93

200μ. M.A.-ΠΑΙΔΩΝ

3η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:26.18

200μ. M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

1η ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:24.28

3η ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:32.95

200m M.A.-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:32.07

6η ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:43.63

100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΚΟΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 01:02.85

100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

2η ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 01:07.67

6η ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:18.07

100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

3η ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:03.60

100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

1η ΚΟΥΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 01:10.64

100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

1η ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 01:14.78

100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΙΔΩΝ

4η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04.56

100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08.01

5η ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11.60

200μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

1η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02:47.20

200μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

3η ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:35.82

200μ. ΥΠΤΙΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

1η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:26.91

200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 03:09.58

200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

6η ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03:26.59

200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΑΝΔΡΩΝ

1η ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:43.54

200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΠΑΙΔΩΝ

1η ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 02:39.46

Τα αποτελέσματα της προαγωνιστικής

800μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ

1η ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 10:25.33

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

5η ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 00:39.27

23η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:52.94

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

22η ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:41.03

28η ΜΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:44.17

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ

6η ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:37.20

24η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:43.29

25η ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 00:43.99

26η ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:44.24

32η ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:48.14

36η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:56.52

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ

9η ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 00:36.80

26η ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:42.93

32η ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51.88

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

8η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:35.16

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:48.35

7η ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:52.25

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

23η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:56.26

100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ

1η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01:16.15

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 01:25.61

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

11η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:36.39

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

11η ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:35.74

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

3η ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02:54.47

4η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:56.57

14η ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 03:33.24

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

10η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:59.93

12η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 03:01.68

ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ 03:07.66

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ

1η ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 02:27.45

9η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 02:41.02

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ

11η ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:11.70

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

4η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:48.07

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ

17η ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 03:04.64

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

7η 03:00.38

ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

4η 02:33.24

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

7η 02:33.71

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ

4η 02:58.05

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ

7η 02:53.24

ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

5η ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 00:39.27

23η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:52.94

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

22η ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 00:41.03

28η ΜΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:44.17

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ

4η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:32.54

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ

6η ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:37.20

24η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:43.29

25η ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 00:43.99

26η ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:44.24

32η ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:48.14

36η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:56.52

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ

9η ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 00:36.80

26η ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:42.93

32η ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51.88

50μ. EΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

8η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:35.16

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:48.35

7η ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 00:52.25

50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

23η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:56.26

100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ

1η ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01:16.15

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

1η ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 01:25.61

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

11η ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:36.39

100μ. ΥΠΤΙΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

11η ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:35.74

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

3η ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02:54.47

4η ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:56.57

14η ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 03:33.24

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

10η ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 02:59.93

12η ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 03:01.68

ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 03:07.66

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ

1η ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 02:27.45

9η ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 02:41.02

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ

11η ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:11.70

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

4η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:48.07

200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ

17η ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ 03:04.64

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

7η 03:00.38

ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

4η 02:33.24

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

7η 02:33.71

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ

4η 02:58.05

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

4x50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ

7η 02:53.24

ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

6η 03:16.88

ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

4η 02:59.91

ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ

4x50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

6η 02:57.92

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

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