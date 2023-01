IMDB: Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες της μεγάλης οθόνης

Αγαπημένες ταινίες, με σπουδαίες ερμηνείες, υπέροχη σκηνοθεσία, πλοκή, μυστήριο, σπέσιαλ εφέ και πολλά εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις ανήκουν στη δεκάδα.

Η λίστα με τις 250 κορυφαίες ταινίες του IMDB, περιλαμβάνει ταινίες όπου έχουν βαθμολογηθεί από εκατομμύρια θεατές ανά την υφήλιο.

1. The Shawshank Redemption (1994)

Βαθμολογία: 9,2

Η ιστορία του Άντι Ντιφρένς, ενός τραπεζίτη, ο οποίος μένει στην κρατική φυλακή Shawshank για σχεδόν δύο δεκαετίες κατηγορούμενος άδικα για το φόνο της γυναίκας του και του εραστή της. Εκεί αναπτύσσει φιλία με ένα συγκρατούμενο με το όνομα Έλις Ρέντινγκ και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας ώσπου φτάνουν και οι δύο στη λύτρωση.

2. The Godfather (1972)

Βαθμολογία: 9,2

Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, με τον αξεπέραστο Μάρλον Μπράντο. Στην ιστορία του κινηματογράφου έχει μείνει η ατάκα «I’m going to make him an offer he can’t refuse» (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

3. The Godfather: Part II (1974)

Βαθμολογία: 9,0

Η κύρια ιστορία, συνεχίζοντας τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, επικεντρώνεται στον Μάικλ Κορλεόνε, τον νέο Δον της μαφιόζικης φαμίλιας των Κορλεόνε, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ενωμένες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του από το 1958 ως το 1959· η άλλη είναι μια σειρά από flashback που εξιστορούν την πορεία του πατέρα του, Βίτο Κορλεόνε, από τα παιδικά του χρόνια στην Σικελία το 1901 ως την δημιουργία της φαμίλιας των Κορλεόνε στην Νέα Υόρκη.

11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, και το πρώτο sequel που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Από τα έξι Όσκαρ που κέρδισε περιλαμβάνονται αυτό της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Κόπολα, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ντε Νίρο και καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου για τον Πούτζο. Ο Πατσίνο κέρδισε το βραβείο BAFTA για τον Καλύτερο Ηθοποιό και κέρδισε υποψηφιότητα Όσκαρ στην ίδια κατηγορία.

4. The Dark Knight (2008)

Βαθμολογία: 9,0

Αμερικανική περιπετειώδης αστυνομική ταινία, σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τον αδερφό του Τζόναθαν Νόλαν. Βασισμένη στο χαρακτήρα Μπάτμαν της DC Comics και αποτελεί συνέχεια του Batman Begins (2005) και τη δεύτερη προσθήκη στη σειρά ταινιών Μπάτμαν σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Κρίστιαν Μπέιλ επαναλαμβάνει το ρόλο του ως Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν ενώ επιστρέφουν και οι Μάικλ Κέιν στο ρόλο του Άλφρεντ Πένιγουορθ, Γκάρι Όλντμαν στο ρόλο του Τζέιμς Γκόρνον και Μόργκαν Φρίμαν στο ρόλο του Λούσιους Φοξ. Στο καστ προστίθενται ο Χιθ Λέτζερ στο ρόλο του Τζόκερ, ο Άαρον Έκχαρτ στο ρόλο του Χάρβεϊ Ντεντ/Διπρόσωπου και η Μάγκι Τζίλενχαλ στο ρόλο της Ρέιτσελ Ντοζ.

5. 12 Angry Men (1957)

Βαθμολογία: 9

Δικαστικό δράμα που ρίχνει φως σε μια δίκη για φόνο εκ προμελέτης. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο γνωστός Αμερικανός σκηνοθέτης Σίντνεϊ Λουμέτ, και σεναριογράφος ο επίσης Αμερικανός (τηλεοπτικός κυρίως σεναριογράφος) Ρέτζιναλντ Ρόουζ, ενώ ο πιο αναγνωρίσιμος από τους 12 πρωταγωνιστές της ταινίας, είναι ο Χένρι Φόντα, στο ρόλο του ενόρκου που θα σπείρει τις αμφιβολίες για την ενοχή του κατηγορουμένου.

6. Schindler’s List (1993)

Βαθμολογία: 8,9

Η αληθινή ιστορία του Οσκαρ Σίντλερ, ενός Γερμανού βιομηχάνου, που έσωσε 1.300 Εβραίους από το γκέτο της Βαρσοβίας, παρουσιάζοντάς τους ως απαραίτητους για το Τρίτο Ράιχ ειδικευμένους εργάτες. Ο Στίβεν Σπίλµπεργκ δεν θίγει θεμελιώδη ζητήματα της ναζιστικής θηριωδίας προκαλώντας την «οργή» των Εβραίων και όσων ξεχνούν πως ο κινηματογράφος είναι τέχνη και όχι ιστορία.

7. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Βαθμολογία: 8,8

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2003, και μέχρι σήμερα καταλαμβάνει την 7η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Σάρωσε και τα 11 βραβεία Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένων του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των ταινιών “Μπεν Χουρ” και “Τιτανικός”. Είναι η πρώτη ταινία φαντασίας που κερδίζει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας καθώς και η πρώτη που το κερδίζει με το τρίτο μέρος.

Βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας, μετά από τις ταινίες «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» (2001) και «Οι Δύο Πύργοι» (2002).

8. Pulp Fiction (1994)

Βαθμολογία: 8,8

Αστυνομική νεο-νουάρ ταινία μαύρης κωμωδίας του 1994 που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον μοναδικό Κουέντιν Ταραντίνο. Η πλοκή της ταινίας αφορά τις διασταυρούμενες ιστορίες συμμοριτών, ατόμων του υποκόσμου, μικροεγκληματιών και ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα.

9. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Βαθμολογία: 8,8

Ο «Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» είναι ένα ιταλικό Σπαγκέτι Γουέστερν παραγωγής 1966, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόνε, με πρωταγωνιστές τον Κλιντ Ίστγουντ, τον Λι Βαν Κλιφ και τον Ίλαϊ Γουάλακ στους αντίστοιχους ρόλους. Το σενάριο γράφτηκε από τους Έιτζ & Σκαρπέλι, Λουτσιάνο Βιντσεντζόνι και τον Λεόνε, και περιστρέφεται γύρω από τρεις τυχοδιώκτες πιστολέρο που αναζητούν ένα σεντούκι χρυσού της Συνομοσπονδίας, μέσα στο χάος της βίας των μαχών του Εμφύλιου πολέμου και τα στρατόπεδα αιχμαλώτων.

10. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Βαθμολογία: 8,8

13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Ίαν ΜακΚέλεν, κερδίζοντας 4 σε τεχνικές κατηγορίες.

Η ταινία κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου 2001 και πρόκειται για την πιο πιστή μεταφορά βιβλίου στον κινηματογράφο. Σάρωσε τα ταμεία όπου και αν προβλήθηκε, αποφέροντας 896,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 2001 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως. Σήμερα καταλαμβάνει τη 62η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών.

