Η ταινία των ρεκόρ στον Βόλο

«Avatar: The Way of Water» από αύριο και έως τις 12 Ιανουαρίου προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η ταινία που σπάει το ένα ρεκόρ εισπράξεων πίσω από το άλλο έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες του Βόλου, από αύριο, Πέμπτη 5 Ιανουαρίου και έως τις 12 του μήνα. Η προβολή στα Village Βόλου είναι καθημερινά στις 21: 10.

Η ταινία του Τζέιμς Κάμερον, έχει ξεπεράσει τα 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων του να προέρχεται από διεθνείς αγορές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται είναι θέμα χρόνου, να ξεπεράσει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι οι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ώθησαν πολύ κόσμο, να επισκεφθεί τις κινηματογραφικές αίθουσες και να απολαύσει ένα ταξίδι στον κόσμο της Πανδώρας. Χαρακτηριστικά στις ΗΠΑ το υπερθέαμα του Τζέιμς Κάμερον, μετράει πάνω από 444 εκατομμύρια δολάρια, με τα υπόλοιπα να προέρχονται από τις διεθνείς αγορές. Στο αμερικάνικο box office η ταινία, έσπασε ένα πρωτοχρονιάτικο ρεκόρ, καθώς κατέκτησε την τρίτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του κινηματογράφου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του «Spider-Man: No Way Home» για εκείνη την ημέρα.



Πιο συγκεκριμένα, το Avatar 2 έκοψε περίπου 24,4 εκατ. δολάρια σε εισιτήρια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και για λίγο δεν έσπασε το ρεκόρ του πρώτου Avatar, που έφτανε τα 25,2 εκατ. δολάρια. Να τονιστεί πως την πρώτη θέση κατέχει το «Star Wars: The Force Awakens», με 34,4 εκατ. δολάρια.

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα.



Η σύνοψη της ταινίας

Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομείνουν.

Εχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.

Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.