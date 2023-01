Foo Fighters: Συνεχίζουν ως συγκρότημα μετά τον θάνατο του Τέιλορ Χόκινς

Με ανάρτησή τους στα social media, οι Foo Fighters ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν στη σκηνή παρά την απώλεια του ντράμερ τους Τέιλορ Χόκινς.

Ο Αμερικανός μουσικός έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, στις 26 Μαρτίου, σε ηλικία 50 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια ροκ σκηνή.

Το συγκρότημα, μετά τον θάνατό του, ακύρωσε όλες τις συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Τώρα, τα μέλη του δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα.

«Το 2022 ήταν η πιο δύσκολη και τραγική χρονιά που γνώρισε η μπάντα μας. Χωρίς τον Taylor δεν θα είχαμε γίνει ποτέ το συγκρότημα που ήμασταν και ξέρουμε ότι χωρίς εκείνον θα είμαστε πλέον μια διαφορετική μπάντα» εξομολογηθήκαν μέσα από μια πρωτοχρονιάτικη ανάρτησή τους στο Instagram ανακοινώνοντας, παράλληλα στους θαυμαστές τους πως θα τους συναντήσουν σύντομα από κοντά.

«Οι Foo Fighters ιδρύθηκαν πριν από 27 χρόνια για να εκφράσουν την θεραπευτική δύναμη της μουσικής και την συνέχιση της ζωής. Και τα 27 αυτά χρόνια οι θαυμαστές μας έχτισαν μια παγκόσμια κοινότητα ένα αφοσιωμένο σύστημα υποστήριξης που μάς βοήθησε να ξεπεράσουμε μαζί τις πιο σκοτεινές στιγμές μας», σημείωσαν. Η ανάρτησή τους

Τι εντοπίστηκε στον οργανισμό του Τέιλορ Χόκινς

Ο ντράμερ του συγκροτήματος Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς, είχε πάρει κάνναβη, οπιούχα και αντικαταθλιπτικά προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, σε ξενοδοχείο της Μπογκοτά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Κολομβίας τον Μάρτιο του 2022.

«Η τοξικολογική εξέταση εντόπισε 10 ουσίες μέχρι στιγμής στον οργανισμό του Τέιλορ Χόκινς, συμπεριλαμβανομένων κάνναβης, αντικαταθλιπτικών, βενζοδιαζεπινών και οπιούχων», ανέφεραν οι κολομβιανές αρχές.

Ο γιατρός που έσπευσε στο ξενοδοχείο επιχείρησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το δημαρχείο της Μπογκοτά.

Το συγκρότημα, ένα από τα πιο επιδραστικά και αναγνωρισμένα στον χώρο της εναλλακτικής ροκ, επρόκειτο να εμφανιστεί στην Μπογκοτά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Estéreo Picnic.

Η συναυλία ακυρώθηκε και οι θεατές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Ο Χόκινς ξεκίνησε την καριέρα του ως ντράμερ για την Καναδή τραγουδίστρια Alanis Morissette και από το 1997 αποτελούσε μέλος των Foo Fighters, ηχογραφώντας μαζί τους 8 στούντιο άλμπουμ.

Στο συγκρότημα όχι μόνο έπαιξε ντραμς αλλά συμμετείχε και στα φωνητικά σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του όπως το «Learn to Fly» ή το «Best of You». Επίσης, ήταν και ο στιχουργός κάθε άλμπουμ από το «There is Nothing left To Lose».