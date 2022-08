«Οπερα υπό το φως των αστεριών»

Αύριο Τετάρτη 31 Αυγούστου στις 21:00, στον αύλειο χώρο του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου, θα πραγματοποιηθεί μια μοναδική μουσική βραδιά με τίτλο: «Όπερα υπό το φως των αστεριών».

Συμμετέχουν οι σολίστ Βασιλική Χάνου (Soprano), Κελαϊδώνη Μαρίνα (Φλάουτο) και Θεοφανώ Μπατσκίνη (Βιολί) με την συνοδεία πιάνου της καθηγήτριας του σχολείου Ελένης Τσαρδακά. Η επίσης απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Βόλου, Σοφηνίκη Μπατσκίνη θα κοσμήσει με την αφήγηση της την βραδιά.

Ο φορέας πολιτισμού της Ι.Μ.Δ., «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», οργανώνει την υπέροχη αυτή συναυλία με τους Αποφοίτους του Μουσικού Σχολείου Βόλου, με την συνεργασία του Μ.Σ.Β. και την υποστήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Βόλου, και θα παρουσιάσουν στο κοινό του Βόλου τις πιο γνωστές και αγαπημένες άριες από τις μεγάλες όπερες που λατρεύτηκαν από το κοινό.

Η δραστηριότητα αυτή που που ανεβάζει το επίπεδο του πολιτισμού στην πόλη μας, έχει να κάνει, πέραν των άλλων, με την ανάδειξη αξιόλογων Μαγνησιωτών καλλιτεχνών και αποτελεί ακόμη μία συνεργασία για τη μουσική και τις μουσικές εκδηλώσεις στον Βόλο και την περιφέρεια, οφείλεται σε συνεργασία του φορέας πολιτισμού της Ι.Μ.Δ. «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» και του Μουσικού Σχολείου Βόλου.

Μια ακόμη συνεργασία με το μοναδικό Μουσικό Σχολείο Βόλου, που επιτελεί ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο και όπου τα αποτελέσματά του είναι πανελληνίως αναγνωρισμένα.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να γεμίσει με νότες τον υπέροχο αύλειο χώρο του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, διατηρώντας την μοναδική πολιτιστική «ένωση» της Μαγνήτων Κιβωτού και του Μουσικού Σχολείου Βόλου.

Σκοπός τους είναι μέσα από τις κοινές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με μεγάλη υπευθυνότητα και πολύ μεράκι, να φέρουν κοντά όλους τους ανθρώπους που έχουν ένα κοινό πάθος: τη μουσική.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και πρόεδρος της Μαγνήτων Κιβωτού, σε κάθε του αναφορά δεν φείδεται λόγων που σχέση έχουν με την υποστήριξη των νέων και τις συντονισμένες προσπάθειες που πρέπει να γίνονται προκειμένου να αναδειχθεί όλο αυτό το εξαιρετικά αναγνωρίσιμο έργο των Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου, που διαπρέπουν στην Αθήνα και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και να προσφέρει τη δυνατότητα στους Πολίτες του Βόλου, να δουν από κοντά -και πάντα δωρεάν- ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό δρώμενο, μεταξύ των Αποφοίτων όλων των ειδών μουσικής, και παράλληλα να δίνει την ευκαιρία σε ορισμένους από αυτούς τους νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να ακουστούν στο κοινό της περιοχής μας.

Λυρικοί τραγουδιστές και μουσικοί ταξιδεύουν με «όχημα» άριες από γνωστές όπερες και συναντούν τους ανυποψίαστους κατοίκους της πόλης σε ένα από τα σημαντικά σημεία της πόλης μας, τον κήπο του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Μια δράση που προσδοκούμε να φέρνει την λυρική τέχνη σε επαφή με ένα νέο ευρύτερο κοινό.

Η όπερα, για πολλούς όγδοη τέχνη, είναι μια από τις απαιτητικότερες μορφές τέχνης που επιζητούν από τους εκφραστές της ιδιαίτερο ζήλο, δεξιοτεχνία και την ψυχική κατάθεση. Η συναυλία αυτή, επιπλέον, ευελπιστούμε να αποτελέσει την αφετηρία για την αναμόχλευση και αναζωογόνηση της σχέσης του Μουσικού Σχολείου Βόλου με τους Αποφοίτους του που παραμένουν ένα ζωντανό κύτταρο για το Σχολείο και την τοπική κοινωνία. Διατηρώντας την αγκαλιά του ανοιχτή, το Σχολείο, πρέπει να δίνει ένα βήμα έκφρασης στους παλιούς του μαθητές που άφησαν πίσω τους σημαντικές καλλιτεχνικές καταθέσεις. Η Μαγνήτων Κιβωτός βρίσκεται στο πλευρό τέτοιων εγχειρημάτων αφήνοντας ανοιχτή πρόσκληση για μελλοντικές συνεργασίες με στόχο την δημιουργία γόνιμου εδάφους για καλλιτεχνική δράση των νέων Βολιωτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Λίγες γραμμές για τη συναυλία:

Οι μεγάλες ηρωΐδες της όπερας θα πάρουν σάρκα και οστά στο σήμερα με τη φωνή της καταξιωμένης Βολιώτισσας υψιφώνου Βασιλικής Χάνου, αλλά και με τη συνδρομή των ερμηνειών του φλάουτου, της τρομπέτας και της συνοδείας του πιάνου δημιουργώντας ένα μαγικό σκηνικό που θα πλαισιώσει η αφήγηση καθώς και η προβολή υλικού εντείνοντας το συναίσθημα. Θα ακουστούν έργα των Mozart, Strauss, Haydn, Catalani, Puccini, Saint-Saens, Bizet, Schicchi, Gluck, Verdi και άλλων.

Προσπάθεια των διοργανωτών είναι να πραγματοποιηθεί μια μαγική βραδιά που θα μεταφέρει το κοινό του Βόλου στην εποχή των μεγάλων συγκινήσεων και των σημαντικών δημιουργών που παραμένουν επίκαιροι αλλά και πρωτοπόροι και μας συγκινούν με την κάθε νότα και την κάθε παύση.

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

W.A.Mozart Magic flute: "Ach, ich fühl’s", "Der Hölle Rache"

G.Bizet Carmen "Habanera"

G.Puccini La Boheme: "Donde lieta"

Turandot: "Signore ascolta", "Nessun dorma"

Tosca: "Vissi d’arte"

Madama Butterfly: "Un bel di vedremo"

Suor Angelica: "Senza mamma"

Gianni Schicchi: "O mio babbino caro"

G.Verdi La Traviata: "Addio, del passato"

V.Bellini Norma: "Casta diva"

G.Donizetti L’elisir d’amore: "Prendi, per me sei libero"

J.Strauss Die Fledermaus: "Mein Herr Marquis"

C.W.Gluck Orfeo ed Euridice: "Che faro senza Euridice"

K.Weil Streetscene: "What good would the moon be"

A.Catalani La Wally: "Ebben, n’andro lontana"

Οι συμμετέχουσες:

Η Βασιλική Χάνου ξεκίνησε τις μουσικές τις σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου σε ηλικία 7 ετών με μουσικό της όργανο το όμποε, ενώ την περίοδο 2003-2009 φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Βόλου. Το 2014 ολοκλήρωσε τις Ακαδημαϊκές τις σπουδές στο όμποε στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αμέσως μετά, ξεκίνησε τις σπουδές της στο κλασσικό τραγούδι ως υψίφωνος στο LUCA School of Arts, στο Λούβεν του Βελγίου, από όπου απέκτησε το πτυχιακό και μεταπτυχιακό της δίπλωμα ως υψίφωνος. Το 2022 απέκτησε και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην όπερα από το Κονσερβατόριο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε μάστερκλας φωνητικής της διεθνούς φήμης σοπράνο Lisette Oropesa, καθώς επίσης και των διεθνώς αναγνωρισμένων Rosemary Joshua, Audrey Hyland, Daniela Musca, Marco Canepa και Clemens Morgenthaler μεταξύ άλλων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύο παραγωγές όπερας, ως Antonia στην όπερα Les Contes d’Hoffmann του J.Offenbach και ως Rose στην όπερα Streetscene του Kurt Weil. Εχει υπάρξει μέλος της Ακαδημίας Χορωδίας της Οπερας των Βρυξελλών La Monnaie/De Munt, μέσω της οποίας συμμετείχε σε δύο παραγωγές της Οπερας των Βρυξελλών (Jeanne d’Arc au bûcher, Cosi fan tutte). Εχει επίσης υπάρξει μέλος του μουσικού συνόλου παλαιάς μουσικής Musica Fura, με το οποίο έκανε περιοδεία σε πόλεις της Γερμανίας και ηχογράφησε cd με μουσική του Praetorius. Εχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπερας μελετώντας τις όπερες του Βέρντι στην Πάρμα της Ιταλίας. Από τον Ιούλιο του 2022 είναι μέλος του διεθνούς φήμης μουσικού συνόλου Johan Strauss του Andre Rieu, με το οποίο έκανε συναυλίες στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2022 θα βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία με το ίδιο σύνολο.

Η Μαρίνα Κελαϊδώνη ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές πάνω στο φλάουτο με τον Δημήτρη Φωτόπουλο, σε ηλικία 6 ετών. Φοίτησε σε διάφορα ωδεία όπως το Δημοτικό ωδείο Βόλου, Λάρισας κ.α. όπως και στο μουσικό σχολείο Βόλου, όπου συμμετείχε σε πολλές συναυλίες και αφιερώματα κλασικής και ελληνικής μουσικής. Ακολούθως, συνέχισε τις σπουδές της στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στο φλάουτο, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Κατά την διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε στην συμφωνική και την φιλαρμονική ορχήστρα του Πανεπιστημίου, με αφιερώματα στην κλασική μουσική (ευρωπαϊκή και ελληνική) καθώς και στην τζαζ, παίζοντας φλάουτο και πίκολο. Ολοκληρώνει, επίσης, την πρακτική της άσκηση, στην Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Το 2022, έγινε δεκτή σε κονσερβατόρια στην Ιταλία, όπου θα συνεχίσει τις σπουδές της μέσω του προγράμματος Erasmus. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με διεθνούς φήμης φλαουτίστες όπως η Κατερίνα Τσεντς, καθώς επίσης και της Renata Penezic, Carin Levine, Όθωνα Γκόγκα κ.α.

Η Θεοφανώ Μπατσκίνη γεννήθηκε στον Βόλο. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κλασικό βιολί το 2019 αποκτώντας δίπλωμα με βαθμό Άριστα από το Δημοτικό Ωδείο Βόλου. Μέσω της συμμετοχ της σε εργαστήρια, μουσικά φεστιβάλ και σεμινάρια, έχει βελτιώσει περαιτέρω τις τεχνικές ερμηνείας της μαθαίνοντας από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες (Pelion Music Festival με τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο και την Angela Sinell, Horto Music Festival με τον Χρήστο Κανέττη, Open Orchestra Workshop με τον Αναστάσιο Στρίκο, κ.α.) Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συναυλίες ως μέλος ορχήστρας, σύνολα μουσικής δωματίου αλλά και ως σολίστ σε κάποια από αυτά.(Μίκης Θεοδωράκης – Στέφανος Κορκολής στο Ηρώδειο , Χειμωνανθός IV – Χρυσάνθεμα, Χειμωνανθό VI (2020) – «Πόντιουμ Νέων Καλλιτεχνών», κ.α.) Είναι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας και της Συμφωνικής Ορχήστρας Βόλου. Το ρεπερτόριο της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της μουσικής φιλολογίας, από το μπαρόκ μέχρι την avant-garde.

Η Καθηγήτρια του Μ.Σ.Β. Ελένη Τσαρδακά γεννήθηκε το 1971 στον Βόλο. Στα 7 της χρόνια ξεκίνησε σπουδές πιάνου δίπλα στη μεγάλη πιανίστα Έλλη Αδάμ, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε μέλος της πολυβραβευμένης παιδικής χορωδίας με μαέστρο τον Ανδρέα Καρμπόνε. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο πιάνο αποκτώντας πτυχίο και δίπλωμα με διάκριση δίπλα στην καθηγήτρια Αφροδίτη Λυρούδια. Επιστρέφει στο Βόλο και διδάσκει πιάνο στο ωδείο Καρκάλα. Αποκτά πτυχία ανωτέρων θεωρητικών, δίπλωμα κλασικού τραγουδιού και δίπλωμα σύνθεσης. Συμμετέχει σαν χορωδός και πιανίστα στην Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βόλου και στη Λαρισαϊκή Χορωδία. Στο ενεργητικό της συγκαταλέγονται πλήθος ηχογραφήσεων και συναυλιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2003 διορίστηκε καθηγήτρια μουσικής και έως σήμερα διδάσκει πιάνο στο Μουσικό Σχολείο Βόλου. Απ’ το 2012 έχει συστήσει με την καθηγήτρια πιάνου Ελένη Λεφάκη το μουσικό σύνολο "Μιούζικαλ" με πλήθος επιτυχημένων παραστάσεων: "Το φάντασμα της όπερας"(2012), "Μελωδία της ευτυχίας"(2013), "Ωραία μου κυρία" και "Καλά Χριστούγεννα ωραία μου κυρία"(2014), "Ψυχρά κι ανάποδα (Frozen)"(2016), "Η Disney αλλιώς"(2018) σε πρωτότυπο σενάριο της Ελένης Τσαρδακά, "The greatest showman"(2019), "Nanny mc Phee"(2021). Είναι μητέρα τριών αγοριών και ενός κοριτσιού.