Πέθανε η Ολίβια Νιούτον Τζον

Η διάσημη ηθοποιός – μουσικός πέθανε σε ηλικία 73 ετών, στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια το πρωί της Δευτέρας, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους.

Πρωταγωνίστησε στο δημοφιλέστερο μιούζικαλ όλων των εποχών και εν μία νυκτί μετατράπηκε σε παγκόσμια σταρ. Η ζωή της, ωστόσο, δεν ήταν τόσο εύθυμη όσο τα τραγούδια που ερμήνευε στο «Grease».

Η Ολίβια Νιούτον Τζόν, πάλαι ποτέ Σάντυ του Grease, διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος τον Μάιο του 2017, για τρίτη φορά, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση.

Τα προβλήματα της υγείας της

Η δεύτερη φορά ήταν το 2013 και η Αυστραλή ηθοποιός και τραγουδίστρια, που έχει τιμηθεί 4 φορές με βραβείο Γκράμι, έδωσε τη μάχη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε τότε για ποιόν λόγο επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει τη νέα περιπέτεια της υγείας της, απάντησε «σκέφτηκα ότι είναι η ζωή μου και απλά αποφάσισα να το κρατήσω για τον εαυτό μου».

Ποια ήταν

Η Ολίβια Νιούτον Τζον γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 και ήταν Αγγλο Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Έλαβε τέσσερις φορές βραβείο Γκράμμυ και έχει μπει πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200.

Η καριέρα

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978) και το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single «You’re the One That I Want», με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ο ακτιβισμός

Η Νιούτον Τζον ήταν επίσης ακτιβίστρια για ζητήματα του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων. Είχε ταχθεί υπέρ της υπεράσπισης της υγείας και είχε αναμιχθεί με αρκετές φιλανθρωπίες, προϊόντα υγείας και εράνους. Τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντά της περιλάμβαναν την κυκλοφορία αρκετών προϊόντων για την Koala Blue και την ιδιοκτησία του Gaia Retreat & Spa στην Αυστραλία.

Η Νιούτον Τζον είχε παντρευτεί δυο φορές. Είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Χλόη Λάττανζι, με τον πρώτο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ματ Λάττανζι. Το 2008 παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλιγκ.

in.gr