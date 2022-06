Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο

«Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι

μες στα θερινά τα σινεμά.

Νύχτες που περνούν, που δε θα ξαναρθούν

μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά»

Πράγματι, οι θερινοί κινηματογράφοι, με την ομορφιά και τη δροσιά τους, είναι μικρές οάσεις για κάθε μεγαλούπολη και αποτελούν μια μοναδική καλοκαιρινή απόλαυση και μια ολοκληρωμένη έξοδο που ξεπερνά την κινηματογραφική εμπειρία.

Φέτος, το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλκός προγραμματίζει μια σειρά προβολών από την παγκόσμια ταινιοθήκη, καλύπτοντας έτσι όλες τις προτιμήσεις των σινεφίλ.

Η έναρξη, λοιπόν, γίνεται αύριο Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 9.30 μ.μ. Θα προβληθεί η ταινία «Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο (The boy who harnessed the wind)» - Κοινωνική, 2019, έγχρωμη, διάρκειας 1ωρ.53’ Βρετανική ταινία, σε σκηνοθεσία Chiwetel Ejiofor. Με τους: Μάξουελ Σίμπα, Τσούετελ Ετζιοφόρ, Αϊσά Μαϊγιά.

Υπόθεση: Ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα γεννήθηκε στο Μαλάουι, σε μια χώρα και σε μια εποχή στην οποία ακόμα βασίλευε η μαγεία, η επιστήμη αποτελούσε μυστήριο, η πείνα και η ξηρασία ήταν καθημερινή πραγματικότητα, η ελπίδα μάταιη και οι ευκαιρίες ανύπαρκτες.

Οπλισμένος αποκλειστικά με κάποια ξεχασμένα εγχειρίδια δανεισμένα από τη βιβλιοθήκη του χωριού του και με οδηγό την απίστευτη αποφασιστικότητά του, ο Γουίλιαμ κυνήγησε το πάθος του για την επιστήμη κι έβαλε σε εφαρμογή την πιο «τρελή» ιδέα, αλλάζοντας την κοινότητα και μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων γύρω του. «Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο» είναι η συγκλονιστική ιστορία ενός εφήβου από την Αφρική που χρησιμοποίησε τους μοναδικούς πόρους που είχε στη διάθεσή του για να χτίσει έναν ανεμόμυλο και να ανυψώσει τη ζωή και το πνεύμα των ανθρώπων της κοινότητάς του.

Oσα κατάφερε να πραγματοποιήσει ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα χρησιμοποιώντας την αιολική ενέργεια θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως πρότυπο για το τι μπορεί να κάνει ένα άτομο με μια εμπνευσμένη ιδέα για να υπερβεί την κρίση που αντιμετωπίζουμε.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προαιρετικά τρόφιμα.