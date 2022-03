Rockwave: Social Distortion και Amenra έρχονται στο Terra Vibe

Είναι γεγονός, οι Social Distortion στην Ελλάδα.

Ένα χρόνιο απωθημένο και κρυφό όνειρο για τους fans τους στην Ελλάδα αλλά και διαρκές ζητούμενο για τον ίδιο το θεσμό του Rockwave Festival θα πραγματοποιηθεί επιτέλους στις 22 Ιουλίου στο Τerra Vibe.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε ένα κύμα αβεβαιοτήτων, σε μια ρευστή και περίπλοκη πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αύριο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε ήδη.

Εκείνο όμως που παραμένει πολύτιμη σταθερά, φιλόξενο καταφύγιο στην ευμετάβλητη ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τέχνη και ιδίως η μουσική, η πιο κοινωνική και μαζική μορφή τέχνης. Η τέχνη της συναναστροφής, της συνύπαρξης και του μοιράσματος εμπειριών και συναισθημάτων. Η τέχνη που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μεταξύ τους, που μοιράζει απλόχερα συγκινήσεις που μένουν στο χρόνο και ανεξίτηλες στιγμές που θυμάσαι για πάντα.

Έτσι, το Rockwave επιστρέφει για να θυμίσει τις λυτρωτικές ιδιότητες της μουσικής και μάλιστα της αυθεντικής, καλής μουσικής. Αγνό, απλό, πιστό στις αξίες του, με τους δικούς του όρους και κανόνες, τιμά τις μουσικές του ρίζες, αφιερώνεται στις απαρχές μιας εποχής που επηρέασε όλη τη μουσική πορεία.

Άλλωστε, και το ίδιο ως πρωτοποριακός καλλιτεχνικός θεσμός σφράγισε τη συναυλιακή κουλτούρα στην Ελλάδα χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

Επιστρέφει λοιπόν, ένα φεστιβάλ για τους αληθινούς λάτρεις της μουσικής, για τους παθιασμένους μουσικόφιλους. Ένα φεστιβάλ που θέλει να μιλήσει στην ψυχή σου, να σου χαρίσει αγνή, απλή, καθαρή χαρά. Να θυμίσει την καταγωγή και τη γένεση της ροκ μουσικής. Να μην αφήσει να ξεχάσουμε τους αληθινά πρωτοπόρους, αυτούς που πρώτοι χάραξαν νέα μονοπάτια και άνοιξαν το δρόμο για τους επόμενους.

Εν αρχή ην η μουσική!

Social Distortion

«Ness is one of the most underrated pure songwriters in rock» – Los Angeles Times

Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι τα έχεις καταφέρει στο μουσικό στερέωμα:

Έχεις παραμείνει στο επίκεντρο για τέσσερεις δεκαετίες με τους δικούς σου όρους, τον δικό σου χρόνο, τους δικούς σου κανόνες και όλο αυτό το διάστημα καταφέρνεις να επεκτείνεις την επιρροή σου. Κάθε άλμπουμ σου είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Σε έχει καλέσει στη σκηνή ο ίδιος ο Bruce Springsteen, επειδή θέλει να παίξει μαζί σου ένα από τα τραγούδια σου.

Έχεις περάσει καλές και άσχημες στιγμές, όμορφες και τραγικές ημέρες, αλλά κάθε βράδυ δίνεις το 100% του εαυτού σου και κάθε πρωί ξυπνάς κεφάτος, έτοιμος να ξανανέβεις στη σκηνή και να τα δώσεις όλα.

Αυτή είναι η σύντομη εκδοχή της ιστορίας των Social Distortion – στην πλήρη έκδοση της θα ήταν μια τηλεοπτική μίνι-σειρά 10 επεισοδίων που θα την έβλεπες με κομμένη την ανάσα.

Τα τελευταία 40 χρόνια, οι νονοί του punk από το Orange County της California έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, ένα είδος hard rockabilly/punk που πλαισιώνεται με τους βιωματικούς στίχους του Mike Ness. Ο χαρακτηριστικός φλογερός ήχος απ’ τις κιθάρες τους, οι μοναδικές μελωδίες τους και η αξεπέραστη βραχνάδα του Ness είναι στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα από το 1982 μέχρι και σήμερα. Την ίδια διαχρονικότητα διατηρούν και οι ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, απώλειας και άλλων βιωμάτων του Ness. «Ακούω αρκετά συχνά τον κόσμο να μου λέει «Φίλε η μουσική σου με βοήθησε να ξεπεράσω τις δύσκολες στιγμές» κι εγώ απαντώ «Και εμένα το ίδιο»», αναφέρει ο Ness.

Οι Social Distortion κατάφεραν να κατακτήσουν αρκετές πρωτιές από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους. Το Another State of mind από τον πρώτο τους δίσκο, «Mommy’s Little Monster» ήταν ενα από τα λίγα punk κομμάτια που έπαιζε το MTV. Η καταξίωση όμως ήρθε μέσα από το κλασσικό πλέον ομώνυμο τρίτο άλμπουμ τους που περιείχε τις μεγάλες επιτυχίες Story of my life, Ball & Chain, καθώς και την κλασική διασκευή του Ring of Fire του Johnny Cash. Ανάλογη ήταν η συνέχεια και με τον επόμενο δίσκο «Somewhere Between Heaven and Hell» με τα singles Bad Luck και When She Begins να ξεχωρίζουν. Και φυσικά οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και με τα επόμενα δύο άλμπουμ τους, «White Light, White Heat, White Trash» και ‘Sex, Love and Rock ‘n’ Roll’. Κομμάτια όπως τα I Was Wrong, Don’t Drag Me Down, Reach for the Sky, Don’t Take Me for Granted καθώς και η εκπληκτική διασκευή του Under my thumb των The Rolling Stones, να είναι από τα πιο αγαπημένα των fans.

Μόλις κυκλοφόρησε το «Hard Times and Nursery Rhymes» (που ο Ness επιμελήθηκε την παραγωγή για πρώτη φορά) κατέκτησε την 4η θέση στη λίστα «Top 200» του Billboard, θέση στην οποία κανένα άλλο άλμπουμ τους δεν είχε φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ βρισκόταν στην κορυφή #1 της κατηγορίας «Independent Album» και στη δεύτερη θέση #2 της «Rock/ Alternative Album» κατηγορίας. Περιέχει όλα τα στοιχεία σήμα κατατεθέν των Social D, την χαρακτηριστική τους μίξη από punk, blues, rock ‘n roll και country αλλά ταυτόχρονα ξεπερνά τα όρια του γνώριμου ήχου τους. Για αυτό και η μουσική τους απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό κάθε ηλικίας το οποίο συνεχώς διευρύνεται. «Βλέπω κόσμο που μας ακολουθεί από το Mommy’s Little Monster να φέρνει τα παιδιά του στις συναυλίες μας αλλά και νέα παιδιά να φέρνουν τους γονείς τους σε αυτές» τονίζει ο Ness.

Οι Social Distortion και ο Ness διανύουν πλέον την τέταρτη δεκαετία ύπαρξης τους έχοντας καταφέρει κάτι το αδιανόητο για τον χώρο του punk. Να μην «καούν».

Αυτό οφείλεται καθαρά στην αυθεντικότητά τους ως συγκρότημα. Οι fans τους γνωρίζουν ότι η μπάντα και ο Ness βασίζονταν πάντα σε αυτήν – αυθεντικός ήχος, αυθεντικό όραμα, αυθεντικές ιστορίες παρανόμων, αυτοκίνητα και κιθάρες, πράγματα που αντέχουν και στο πέρασμα του χρόνου αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Αυτές τις ημέρες θα βρεις τον Ness σε δυο μέρη: στη σκηνή να τα δίνει όλα με τους Social Distortion ή να τριγυρνά στους δρόμους, τα παζάρια και τα second hand μαγαζιά ψάχνοντας για vintage αντικείμενα όπως κιθάρες, ενισχυτές, ραδιόφωνα και μηχανές από μια εποχή που η γνησιότητα και η διάρκεια στο χρόνο ήταν αξίες ανεκτίμητες.

Από την άλλη πλευρά η επιρροή τους σε νεότερες μπάντες όπως οι Green Day, Pearl Jam, The Offspring και Volbeat είναι εμφανής. Δεν είναι πλεονασμός ότι πολλοί τους χαρακτηρίζουν ως τους Rolling Stones του hardcore/punk.

«Life goes by so fast

You only wanna do what you think is right

Close your eyes and it’s past

Story of my life»

in.gr