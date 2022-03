Θεσμός με διεθνή απήχηση

Ανοιξε ο κύκλος συμμετοχών στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Δράμας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Δράμας καλεί τους ενδιαφερόμενους φωτογράφους να υποβάλουν έργα τους για τη δεύτερη διοργάνωση φωτογραφίας, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022. Tο open call για τους συμμετέχοντες διαρκεί μέχρι τις 4 Απριλίου, ενώ πραγματοποιούνται δύο κύκλοι open call, εκ των οποίων οι φωτογράφοι που θα προκριθούν, θα συμμετέχουν στην κύρια και παράλληλη έκθεση του φεστιβάλ. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

Η θεματολογία της κύριας έκθεσης είναι «Stories That Keep Us Awake» που μεταφράζεται σε «Ιστορίες που μας κρατάνε ξύπνιους». Στόχος του φετινού φεστιβάλ είναι να αφηγηθεί «ιστορίες», ιστορίες του δρόμου, της καθημερινότητας ή προσώπων που θέλουν να τις «αφηγηθούν» μέσα από τον φωτογραφικό φακό, ή ατόμων που κάνουν «δύσκολα» επαγγέλματα.

Δύο ακόμα διαγωνισμοί αρχίζουν στο Instagram για τους ακόλουθους της σελίδας του Φεστιβάλ, που μπορούν να κάνουν tag #driphf ή mention το @drama_photo_fest.

Ο πρώτος αφορά στη ζωή στα νησιά, σε χωριά και στις ακριτικές περιοχές της χώρας, με τίτλο «Mare&TerraFirma». Ο φωτογραφικός φακός εστιάζει στα λιμάνια, στα βουνά και στους ανθρώπους της θάλασσας και της υπαίθρου.

Ο δεύτερος με τίτλο «Drama, the city» αφορά καθαρά στην πόλη που στεγάζεται το φεστιβάλ. Περιηγητές, ταξιδιώτες, πολίτες ή άτομα που έχουν επισκεφθεί τον νομό και έχουν φωτογραφικό υλικό από την πλούσια φύση ή την ζωή στον νομό Δράμας, καλούνται να αποστείλουν έργα τους.

Οι δυο φωτογράφοι που θα προκριθούν από τους 2 παραπάνω διαγωνισμούς του instagram κερδίζουν απευθείας τη συμμετοχή τους στο 2ο ΔΦΦΔ καθώς και από ένα καλάθι με τοπικά δραμινά προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν από 3-5 έργα τους μέσω mail (με wetransfer) στο dramaphotofestival@gmail.com.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι δημιουργοί διατηρούν τα πλήρη αδιαμφισβήτητα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και το ΔΦΦΔ εγγυάται την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν και μέσω e-mail.