Αφιέρωμα σε εμβληματικές γυναίκες

Ενδιαφέρουσα παράσταση σε on demand streaming στο viva.gr

Η παράσταση «Women of Passion, Women of Greece» παρουσιάζεται διαδικτυακά

Η επιτυχημένη αγγλόφωνη θεατρική παράσταση για τρεις μυθικές γυναικείες μορφές, τη Μαρία Κάλλας, τη Μελίνα Μερκούρη και τη Μήδεια, «Women of Passion, Women of Greece», μετά από σειρά παραστάσεων από το 2016 στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ και μεγάλη περιοδεία σε Σίδνει, Αδελαΐδα, Ντάργουιν, Βρυξέλλες, Νέο Δελχί, Μπανγκαλόρ μεταφέρεται τώρα σε on demand streaming στο viva.gr, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Τρεις μυθικές γυναικείες μορφές, η Μήδεια, η Μαρία Κάλλας και η Μελίνα Μερκούρη, ταξιδεύουν με τρένο το 1950 με αφετηρία του ταξιδιού την Αρχαία Ελλάδα και τερματικό σταθμό την Ελλάδα του σήμερα. Η τραγική ηρωίδα της αρχαίου δράματος Μήδεια συναντά τις δύο μεγάλες ιέρειες της νεότερης Ελλάδας Μαρία και Μελίνα.

Ενα κοινό χαρακτηριστικό ενώνει τις διαφορετικές διαδρομές τους, το πάθος. Πάθος για ζωή, πάθος για έρωτα, πάθος για δημιουργία, πάθος για ελευθερία. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η τέχνη, η δύναμη της ελληνικής ψυχής, οι αγώνες για δημοκρατία ζωντανεύουν από μία ηθοποιό κι έναν μουσικό και μας συντροφεύουν σε ένα ταξίδι δημιουργικής μνήμης, χιούμορ και συγκίνησης, όπου η Ελλάδα την ίδια στιγμή είναι αφετηρία και τελικός προορισμός, με ενδιάμεσους σταθμούς τα αισθήματα των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το δυνατό και συγκινητικό κείμενο της Ευγενίας Αρσένη, η ευαίσθητη και ευρηματική σκηνοθεσία της Τατιάνας Λύγαρη και η εξαιρετική ερμηνεία της Εβελίνας Αραπίδη στους εμβληματικούς ρόλους της Μήδειας, της Μαρίας Κάλλας και της Μελίνας Μερκούρη αγγίζουν βαθιά τις καρδιές, ενθουσιάζουν και συγκινούν Ελληνες και ξένους θεατές κάθε ηλικίας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η προβολή της παράστασης διαθέτει δυνατότητα επιλογής ελληνικών ή αγγλικών υποτίτλων. Μπορούν να την παρακολουθήσουν επίσης έφηβοι και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω που επιθυμούν να εξασκηθούν στην κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.

Ερμηνεύει η Εβελίνα Αραπίδη. Συμμετέχει ο μουσικός Φώτης Μυλωνάς (φωνή, κιθάρα, μαντολίνο, μπανσούρι, κρουστά). Φωνή off Πάνος Παπαγεωργόπουλος. Συγγραφή/δραματουργία Ευγενία (Τζένη) Αρσένη, σκηνοθεσία/σκηνικά Τατιάνα Λύγαρη, σκηνοθεσία βίντεο Παναγιώτης Κράββαρης, διεύθυνση φωτογραφίας / μοντάζ Γιώργος Χαρίσης, κοστούμια Ντόρα Λελούδα, μουσική σύνθεση Φώτης Μυλωνάς, φωτισμοί Σάκης Μπιρμπίλης, Video design Σπύρος Ρασιδάκης, ηχοληψία Σπύρος Σπύρου, Λάμπρος Κανελλόπουλος, Γιώργος Στεφανακίδης, ειδικές κατασκευές Δανάη Κουρέτα, makeup Αρτεμις Ιωάννου, μετάφραση / απόδοση υποτίτλων Ευγενία (Τζένη) Αρσένη.

Η μαγνητοσκόπηση της παράστασης πραγματοποιήθηκε στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ. Τιμή εισιτηρίου 7 ευρώ.

Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου και προβολή της παράστασης στο

https://www.viva.gr/tickets/streaming/theater/women-of-passion-women-of-greece/