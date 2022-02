Πολύτιμη δωρεά στο μουσείο Κίτσου Μακρή

Πολύτιμη δωρεά εμπλουτίζει τους τελευταίους μήνες τις συλλογές του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή. Πρόκειται για 11 κοσμήματα λαϊκής τέχνης που δώρισε στο μουσείο η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας «Ανάπλους», Βασιλεία Κατσάνη, από την Αθήνα.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη του γιατρού Δημήτρη Βαλσαμάκη, συζύγου της αγιογράφου από τη Σκόπελο, Ανθής, με την οποία η κ. Κατσάνη συνεργάστηκε στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Μπενάκη.

Η κ. Βαλσαμάκη μάλιστα είχε δωρίσει στην Βασιλεία Κατσάνη τα 11 κοσμήματα λαϊκής τέχνης που είχε στην προσωπική της συλλογή. Αυτά τα κοσμήματα η κ. Κατσάνη αποφάσισε να δωρίσει μετά από χρόνια στο Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή, στον Βόλο.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη του γιατρού Δημήτρη Βαλσαμάκη με τον όρο, ότι η δωρεά είναι για πάντα, ανεπιστρεπτί, χωρίς αντάλλαγμα, με την προϋπόθεση να μην «φύγει» εκτός Μαγνησίας.

Για τη δωρεά μάλιστα είχε υπογραφτεί συμφωνητικό μεταξύ της κ. Κατσάνη και του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ ο δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή. «Η δωρεά σας αφενός εμπλουτίζει τις συλλογές του Λαογραφικού Κέντρο Κίτσου Μακρή, αφετέρου εξυπηρετεί άριστα τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές του δράσεις», έγραψε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα κοσμήματα δωρίστηκε και ένας καθρέπτης με ξυλόγλυπτο πλαίσιο, καθώς και ένας τόμος αξίας «Chora The Scroll of Heaven» των συγγραφέων C. Magno και A. Ertug.

Γράφει για τη δωρεά η ίδια η κ. Βασιλεία Κατσάνη, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας «Ανάπλους», μιας ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο τη σύνταξη μελετών, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έργου στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της στρατηγικής επικοινωνίας:

«Σὺ δὲ βλέπε τὰ ἐντελέστερα τῶν σχεδίων καὶ μάθαινε, διότι τὰ διάφορα σχέδια τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐμβαίνουσι εἰς μέτρα ἀλλὰ μὲ τὴν τριβὴ καὶ συνήθεια μανθάνονται.

Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνά Εὐρυτανίας

Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης, Ἀθήνα 1885

βλ. Μακρή, Κίτσου, Βήματα

σελ 294, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1979

Ίσως, η φράση, να αποτελεί τη συνοπτικώτερη δόξα του μεγαλείου του ανθρωπίνου πνεύματος και του εγγενούς δυναμικού της εργασίας του: η αξία των διαφόρων σχεδίων των ανθρώπων, και η εκτίμηση-αποτίμησή τους, μετριούνται με άλλα μέτρα και σταθμά, πέρα από αυτά, τα οποία με τεχνικό τρόπο και συστηματική μέθοδο διδασκόμαστε.

Ίσως, η πρώτη παραδοχή, να υποστηρίζει όλες εκείνες τις εκδηλώσεις, και τα συναισθήματα θαυμασμού, όταν, στις συνήθεις επισκέψεις μας σε χώρους φύλαξης, συντήρησης, μελέτης και ανάδειξης πολιτισμικών τεκμηρίων, παραδεχόμαστε το θεωρητικώς ασύλληπτο της πρώτης σκέψης του κάθε τεχνίτη-εργάτη, αναφωνώντας: «πώς το κατόρθωσε αυτό».

Ίσως, κατ’ επέκταση, η κατά κόσμον μνήμη αθάνατη, να συνδέεται και με άυλες δυνάμεις, η ενέργεια των οποίων αποτυπώνεται στα έργα των ανθρώπων, δηλαδή όλων μας, μετά από την τριβή και τη συνήθεια, την άσκηση και την πρακτική, με συνεπίκουρους την έρευνα, τη μελέτη, τη μάθηση και την σταδιακή βεβαίωση της γνώσης.

Ο πλούτος των κοσμημάτων ελληνικής παραδοσιακής τέχνης, τα οποία διαφυλάχθησαν έως και τις μέρες μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πιθανότητα, και με την βεβαιότητα, όπως διατυπώθηκαν, εάν, μάλιστα, λάβουμε υπ’ όψιν μας την πληθώρα των σχεδίων, των χρήσεων, των συμβολισμών, και των εξ αυτών άρρητων μηνυμάτων, τα οποία καλείτο, η κοινωνία των παλαιοτέρων, να γνωρίζει, ώστε οι συμπεριφορές και οι σχέσεις να είναι συμβατές με τους εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικούς κώδικες.

Στην μνήμη του ιατρού, Δημήτρη Βαλσαμάκη, συζύγου της αγιογράφου, κ. Ανθής Βαλσαμάκη, του Πλάτωνα-Κωνσταντίνου Νικολαΐδη, και πατέρα της Άρτεμης, σχεδιάστριας κοσμημάτων, με καταγωγή από τον Βόλο της Μαγνησίας Θεσσαλίας και το νησί της Σκοπέλου των Σποράδων, χάριν φιλίας και εξ ονόματος της Βασιλείας Στ. Κατσάνη, πολύ μικρής επιχειρηματία, ιδρυτού και διευθύνουσας συμβούλου της «Ανάπλους», εκτελέσθηκε συμβολική δωρεά».