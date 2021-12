Μεγάλες χορευτικές διακρίσεις

Με χαμόγελα επέστρεψε από τον διαγωνισμό χορού Acropolis Open η σχολή «Love 2 Dance»

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η σχολή χορού «Love 2 Dance – Volos Dancesport Academy» στην επανεκκίνηση των αγώνων του αθλητικού χορού στην Ελλάδα με τον διαγωνισμό Acropolis Open.

Συμμετέχοντας για μια ακόμη φορά στο μεγάλο αθλητικό γεγονός, η σχολή χορού επιβεβαίωσε τον τίτλο της ως «το Club των Πρωταθλητών» και απέδειξε ότι είναι η κορυφαία Ακαδημία Χορού στην Ελλάδα με εξειδίκευση στον αθλητικό χορό.

Με μεγάλη αποστολή αθλητών – χορευτών, γονέων και συνοδών συμμετείχε στο Acropolis Open 2021, που διοργανώθηκε το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Ολοι οι αθλητές, με την καθοδήγηση των προπονητών τους Nikolay Kolev και Κατερίνας Κρατήρα, πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση και κατέκτησαν πολλά κύπελλα και μετάλλια.

Συγκεκριμένα οι Nikolay Kolev και Κατερίνα Κρατήρα κατέλαβαν την 1η θέση στη διεθνή κατηγορία Adults Latin.

Οι Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και Αφροδίτη Τζιτζιρά κατέλαβαν 1η θέση στην κατηγορία Waltz Juvenile, 1η θέση στο Cha cha Juvenile και την 1η θέση Jive Juvenile.

Εξίσου εντυπωσιακές οι επιδόσεις στις αγωνιστικές ομάδες: 1η θέση All ladies Latin Adults (Rock Girls), 1η θέση All ladies Junior (Jungle Girls), 2η θέση All ladies Junior (Queens).

Θριάμβευσαν και στα Solo οι μαθητές της σχολής, καταλαμβάνοντας τις παρακάτω θέσεις: Ιωάννα Ζάχου στην 1η θέση Cha cha Youth και 2η θέση Rumba Youth. Ζωή Παπαϊωάννου στη 2η θέση Cha cha Adults και 2η θέση Rumba Adults. Μαρία Καπερώνη στη 2η θέση Cha cha Junior και 2η θέση Rumba Junior. Βιβή Τσιακάρα συμμετοχή στον ημιτελικό Rumba Adults.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η διεύθυνση της σχολής δίνει «θερμά συγχαρητήρια σε όλους, για την εξαιρετική απόδοση και τα αποτελέσματά τους».