Christie’s: Μια σπάνια συνεργασία για τους φανατικούς συλλέκτες έργων Τέχνης

Ο οίκος Christie’s συνεργάζεται με τη «Η Ματιά του Συλλέκτη» (Eye of the Collector) εμπορική έκθεση, πνευματικό δημιούργημα της Nazy Vassegh, συμβούλου τέχνης με έδρα το Λονδίνο για μία νέο τύπου δημοπρασία.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της δημοπρασίας με τον ίδιο τίτλο είναι ότι αντιπαραθέτει τη σύγχρονη, και την αρχαία τέχνη με έναν τρόπο που χρησιμεύει ως πύλη σε πολλούς διαφορετικούς δημιουργικούς κλάδους και, στην πραγματικότητα, λειτουργεί ως χρονομηχανή στο πίσω στην ιστορία.

Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της έκθεσης Nazy Vassegh υπογραμμίζει ότι η «Eye of the Collector» θέτει την τέχνη στο επίκεντρο προσφέροντας μία εμπειρία απαλλαγμένη από όρια.

Γλυπτά του 1ου – 2ου αιώνα μ.Χ., έργα τέχνης των Πάμπλο Πικάσο, Κιθ Χάρινγκ, έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα θα εκτίθενται σύμφωνα με το ΑΠΕ στη γκαλερί Two Temple Place, στο Λονδίνο από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου και online στον ιστότοπο της έκθεσης έως 19 Σεπτεμβρίου.

Οι συλλέκτες έχουν την ευκαιρία να δουν και να αποκτήσουν εξαιρετικά έργα τέχνης και ντιζάιν σε ένα ασφαλές και οικείο περιβάλλον.

Αφήνοντας τους παραδοσιακούς χώρους στους οποίους πραγματοποιείται μια δημοπρασία, η «Eye of the Collector» στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου που λειτουργεί ως εκπαιδευτική εμπειρία και συνδέει έργα 30 διεθνών γκαλερί.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας φυσική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτόν τον Σεπτέμβριο. Η συνεργασία Eye of the Collector και Christie’s επιτρέπει στις γκαλερί μας να παρουσιάσουν έργα σε παγκόσμιο κοινό. Αυτό το υβριδικό, παγκόσμιο μοντέλο θα διασφαλίσει ότι η Eye of the Collector θα προσεγγίσει ένα πραγματικά διεθνές κοινό», τόνισε η Nazy Vassegh.

in.gr