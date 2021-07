Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Metal Church, Mike Howe

H είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση της ιστορικής μπάντας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο τραγουδιστής των Metal Church, Mike Howe.

Με τα αίτια του θανάτου του σπουδαίου μουσικού να μην έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής, η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από ανάρτηση της ιστορικής μπάντας, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αδερφού μας, του φίλου μας, και ενός πραγματικού θρύλου του heavy metal. Ο Mike Howe έφυγε από τη ζωή αυτό το πρωί (26 Ιουλίου), στο σπίτι του στο Eureka της Καλιφόρνια. Είμαστε συντετριμμένοι και δεν έχουμε λόγια. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μας καθώς και την οικογένεια του Mike σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

Ο Howe αντικατέστησε στα φωνητικά τον David Wayne το 1988, μένοντας στους Metal Church έως το 1994, συμμετέχοντας στην πορεία στο κλασικό "Blessing In Disguise"(1989) καθώς και τα σπουδαία "The Human Factor" (1991) και "Hanging In Balance" (1993), μέχρι να επιστρέψει επίσημα στο συγκρότημα το 2015, με την επανένωση να επισφραγίζεται από το εξαιρετικό "XI" του 2016 καθώς και το "Damned If You Do" δύο χρόνια αργότερα.