Ο Sting έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες

Οι Cherrytree Music Company, Live Nation και High Priority Promotions παρουσιάζουν τον Sting σε δύο μοναδικές συναυλίες στο ιστορικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2021. Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 23 Ιουλίου στις 12μμ. Στο πλευρό του Sting και στις δύο συναυλίες θα βρίσκεται ως καλεσμένος ο Joe Sumner.

Η συναυλία του «Sting My Songs» είναι ένα πληθωρικό και δυναμικό σόου, στο οποίο ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, από την πολυβραβευμένη και πλούσια καριέρα του με το συγκρότημα των «The Police», αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης. Το show του θα είναι «μια αριστουργηματική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος», που θα «οδηγεί τους fans σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στον χρόνο», με επιτυχίες όπως «Fields of Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne» και «Demolition Man», διαμορφώνοντας ένα αξέχαστο show. Θα ακουστούν επίσης τα «Englishman In New York», «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message In A Bottle» και πολλά άλλα.

Ο Sting θα συνοδεύεται από ένα ηλεκτρικό, ροκ σχήμα με τους Dominic Miller (κιθάρα), Josh Freese (τύμπανα), Rufus Miller (κιθάρα), Kevon Webster (πλήκτρα), Shane Sager (φυσαρμόνικα), μαζί με τους Melissa Musique και Gene Noble (φωνητικά). Τα μέλη του Fan Club του Sting θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου πριν τη γενική έναρξη προπώλησης, από την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 12μμ μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουλίου στις 5μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sting.com.

Η γενική προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 στις 12μμ στο www.highpriority.gr. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με την περιοδεία και τα εισιτήρια επισκεφτείτε το www.Sting.com.

Sting: Από το Newcastle της Αγγλίας στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Συνθέτης, τραγουδιστής-τραγουδοποιός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977, για να σχηματίσει τους The Police με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, κέρδισε έξι GRAMMY Awards® και δύο Brits, και εντάχθηκε στο «The Rock and Roll Hall of Fame» το 2003.

Όντας ένας από τους πιο διακεκριμένους σόλο καλλιτέχνες στον κόσμο, ο Sting έχει λάβει επιπλέον 11 GRAMMY Awards®, δύο Brits, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Oscar, μια υποψηφιότητα για ΤΟΝY, το Century Award του Billboard Magazine και το βραβείο MusiCares 2004 Person of the Year. Το 2003, χρίστηκε Διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ για την πλούσια συνεισφορά του στη μουσική.

Eπίσης, είναι μέλος του Hall of Fame των τραγουδοποιών και έχει λάβει τα βραβεία Kennedy Center Honours, American Music Award of Merit και Polar Music Prize. Του έχει απονεμηθεί επίτιμος διδακτορικός τίτλος μουσικής από το Πανεπιστήμιο της Northumbria (1992), το Berklee College of Music (1994), το Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne (2006) και το Πανεπιστήμιο Brown στην 250η τελετή έναρξής του (2018).

Εχει πουλήσει συνολικά 100 εκατομμύρια άλμπουμ

Κατά τη διάρκεια της διάσημης καριέρας του με τους The Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης, ο Sting έχει πουλήσει συνολικά 100 εκατομμύρια άλμπουμ. Μετά το διεθνώς αναγνωρισμένο του άλμπουμ, 57th & 9th, την πρώτη του ροκ/ποπ συλλογή για πάνω από μια δεκαετία, o Sting και το είδωλο της reggae, Shaggy, που εκπροσωπούνται από το ίδιο management, την Cherrytree Music Company, κυκλοφόρησαν μαζί ένα άλμπουμ με τίτλο «44/876», συνδυάζοντας με εκπληκτικό τρόπο την ξεχωριστή μουσική του καθενός.

Με τον τίτλο του να αναφέρεται στους κωδικούς της πατρίδας τους, το «44/876» τιμά πάνω από όλα την αμοιβαία αγάπη και των δύο καλλιτεχνών για την Τζαμάικα: την πατρίδα του Shaggy και τον τόπο όπου ο Sting έγραψε αριστουργήματα, όπως το «Every Breath You Take» των The Police. Η κορυφαία τους κυκλοφορία έφτασε στο Νο 1 στη Γερμανία και στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, πέρασε πάνω από 20 εβδομάδες στο Reggae Album chart του Billboard στις ΗΠΑ, κέρδισε χρυσές κριτικές στην Πολωνία και τη Γαλλία και έλαβε το GRAMMY Award® για το καλύτερο Reggae άλμπουμ. To 2019, ο Sting τιμήθηκε στα BMI Pop Awards για την πιο κλασσική του επιτυχία «Every Breath You Take», που βραβεύτηκε ως το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις (15 εκατομμύρια), από τον κατάλογο της BMI με περισσότερα από 14 εκατομμύρια μουσικά έργα.

Η περιοδεία «Sting My Songs» είναι ένα δυναμικό και πληθωρικό σόου

Επιπλέον το 2019, κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «My Songs», με σύγχρονες ερμηνείες των πιο διάσημων επιτυχιών του, και ακολούθησε μια παγκόσμια περιοδεία με το ίδιο όνομα. Η παγκόσμια περιοδεία «Sting My Songs» είναι ένα δυναμικό και πληθωρικό show, στο οποίο ο 17-φορές νικητής των GRAMMY Award® ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα του τραγούδια από την πλούσια καριέρα του με τους The Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.

Πάντα γνωστός ως μουσικός εξερευνητής που πρωτοπορεί σε διαφορετικούς ήχους και συνεργασίες, ο Sting κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Duets. Το άλμπουμ συγκεντρώνει μερικές από τις πιο διάσημες συνεργασίες του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi και άλλων.

Ο Sting αναμένεται να εμφανιστεί στο Λας Βέγκας αργότερα αυτή τη χρονιά, δίνοντας μια εμφάνιση, στο The Colosseum του ξενοδοχείου Caesars Palace, όπου θα παρουσιάσει μια συλλογή των τραγουδιών του παράλληλα με δυναμικές, οπτικές αναφορές σε μερικά από τα πιο εμβληματικά βίντεο της καριέρας του.

Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 15 ταινίες, ενώ υπήρξε ο παραγωγός του διεθνώς καταξιωμένου έργου «A Guide to Recognising Your Saints». Παράλληλα το 1989 πρωταγωνίστησε στη μουσική παράσταση «The Threepenny Opera στο Broadway». Το πιο πρόσφατο θεατρικό του έργο είναι το βραβευμένο με Tony® μιούζικαλ, «The Last Ship», εμπνευσμένο από τις αναμνήσεις του από τη ναυπηγική κοινότητα του Wallsend στη βορειοανατολική Αγγλία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η παράσταση, με μουσική και στίχους από τον Sting, ανέβηκε στο Broadway το 2014/2015 και ολοκλήρωσε μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2018. Στη συνέχεια, ο Sting πρωταγωνίστησε ως ο επιστάτης ναυπηγείων, Jackie White, στην παραγωγή του «The Last Ship» στο Τορόντο στο Θέατρο Princess of Wales. Επανέλαβε το ρόλο στο Λος Άντζελες στο Θέατρο Ahmanson (14 Ιανουαρίου - 16 Φεβρουαρίου 2020) κι έπειτα στο Σαν Φρανσίσκο στο Θέατρο Golden Gate.

Η υποστήριξη του Sting σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Rainforest Fund, η Διεθνής Αμνηστία και το Live Aid, αντικατοπτρίζει την τέχνη του στην καθολική της προσέγγιση. Μαζί με τη σύζυγό του Trudie Styler, ο Sting ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989 για να προστατεύσει τόσο τα τροπικά δάση του κόσμου, όσο και τους αυτόχθονες λαούς που ζουν εκεί. Μαζί, έχουν πραγματοποιήσει 19 φιλανθρωπικές συναυλίες για τη συγκέντρωση χρημάτων και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με τους υπό απειλή πόρους του πλανήτη μας. Από την ίδρυσή του, το Rainforest Fund έχει επεκταθεί σε ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 20 χώρες σε τρεις ηπείρους.