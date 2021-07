Καλοκαιρινή περιοδεία του Νίκου Πορτοκάλογλου σε όλη την Ελλάδα

Αναδρομή σε όλη την πορεία του από τους «Φατμέ» μέχρι τις σημερινές νέες δυναμικές διασκευές των κλασικών τραγουδιών του πραγματοποιεί ο Νίκος Πορτοκάλογλου στην καλοκαιρινή του περιοδεία ανά την Ελλάδα. Μαζί του ο Στάθης Δρογώσης, η Αγάπη Διαγγελάκη και οι Μπλέ.

«Χωρούν» άραγε σε ένα playlist το «Knockin’ On Heaven’s Door», το «Dancing Queen», «Το κορίτσι του Μάη», η «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», το «Let It Be», το «Πάνω απ’ τα σύννεφα», το «Should I Stay Or Should I Go», το «Πόσο σε θέλω», το «Δεν θέλω», το «Wish You Were Here», το «Μην το πεις πουθενά», η «Σκόνη», «Ο ταχυδρόμος» «Θάλασσά μου σκοτεινή»; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα θετική.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς στη χώρα, στήνει φέτος το καλοκαίρι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τραγούδια από όλη του τη δισκογραφία, καθώς και νέες του συνθέσεις. Τον δύσκολο περασμένο χειμώνα ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγινε η παρέα όλων μας με την επιτυχημένη εκπομπή «Μουσικό Κουτί» στην ΕΡΤ1.

Εμπνευστής, οραματιστής και δημιουργός του «Μουσικού Κουτιού», ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνάντησε εκλεκτούς καλεσμένους, μοιράστηκε πρωτότυπες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, στήνοντας κάθε εβδομάδα ένα μοναδικό live. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ενα νέο καλό», ντουέτο με τη Ρένα Μόρφη σε στίχους και μουσική του ίδιου.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μοιράζεται τη σκηνή με εκλεκτούς συναδέλφους της νεότερης γενιάς. Μαζί του, ο εξαίρετος τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης. «Carrousel», ο τίτλος του νέου του τραγουδιού, ένα τραγούδι ωδή στην αγάπη που όλο έρχεται και πάει και προπομπός του ερχόμενου του δίσκου, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Συμμετέχει η Ανδριάνα Δρογώση.

Σταθερή συνοδοιπόρος του Νίκου Πορτοκάλογλου, η μοναδική ερμηνεύτρια Αγάπη Διαγγελάκη, η οποία ξεχωρίζει για το εύρος της φωνής της και την ιδιαίτερη ικανότητά της να ελίσσεται σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια.

Τη σπουδαία μελωδική παρέα συμπληρώνουν ο απαράμιλλος Βύρων Τσουράπης, νέος τραγουδοποιός και μέλος της μπάντας του «Μουσικού Κουτιού», που μέσα από το νέο του τραγούδι «Να μπορώ» μας προσκαλεί να διεκδικήσουμε όσα μας κάνουν ευτυχισμένους, ο Θανάσης Τσακιράκης, που ξεχώρισε με την παρουσία του στο «Μουσικό Κουτί» δίνοντας τον ρυθμό στα τύμπανα καθώς και ο Ηλίας Λαμπρόπουλος που με το ιδιαίτερο ταλέντο του συνδυάζει μοναδικά το βιολί, το μπουζούκι, την τρομπέτα και την γκάιντα.

Τη μουσική συντροφιά απαρτίζουν οι Nίκος Πορτοκάλογλου φωνή, κιθάρα, Στάθης Δρογώσης φωνή, πλήκτρα, Αγάπη Διαγγελάκη φωνή, μπαγλαμά, γιουκαλίλι, μεταλόφωνο, Βύρων Τσουράπης μπάσο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα, φωνή, Θανάσης Τσακιράκης τύμπανα, Ηλίας Λαμπρόπουλος βιολί, μπουζούκι, τρομπέτα, γκάιντα, φωνή και Ακης Πασχαλάκης ηχοληψία.