Maneskin: Έκλεψαν τη μελωδία του «Zitti e Buoni»;

Μπορεί η φετινή Eurovision να αποτελεί παρελθόν, ωστόσο οι φανς του διαγωνισμού τραγουδιού συνεχίζουν να μιλούν για τους νικητές. Οι Maneskin κατάφεραν να μαγέψουν με την εμφάνισή τους και το «Zitti e Buoni» ανέβηκε στην κορυφή.

Όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω τους και το συγκρότημα γνωρίζει μια πρωτοφανή επιτυχία. Ωστόσο, μια ραδιοφωνική εκπομπή ενός Ολλανδικού σταθμού υποστηρίζει πως μια συγκεκριμένη μελωδία στο νικητήριο τραγούδι θυμίζει αυτήν του τραγουδιού «You Want It, You’ve Got It» των The Vendettas.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής επικοινώνησαν με τον ιδρυτή των Vendettas, Joris Linssen, για να δουν αν είναι ενήμερος, με αυτόν να επιβεβαιώνει την ομοιότητα. Οι Maneskin για την ώρα δεν έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος.

