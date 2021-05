«The Sound Of Silence»

Από τα μέλη των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το αριστουργηματικό τραγούδι «The Sound Of Silence» παρουσιάζουν τα μέλη των Μουσικών Συνόλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποδεικνύοντας ότι η μουσική επικοινωνία γίνεται τραγούδι παρά τις αποστάσεις, ενάντια στο φόβο. «Με την ελπίδα το Πανεπιστήμιο να συνεχίσει να αποτελεί ένα καταφύγιο ελευθερίας τόσο της γνώσης όσο και της έκφρασης, προχωράμε, δημιουργούμε, υπάρχουμε» αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση.

Με αφορμή το «The Sound Of Silence», που αποτελεί δημιουργία του Paul Simon, τα μέλη των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταθέτουν τη δική τους προσέγγιση και υπογραμμίζουν ότι «το τραγούδι προέκυψε στις διαδικτυακές συναντήσεις μας».

To «The Sound of Silence» είναι τραγούδι του αμερικανικού ντουέτου Simon & Garfunkel, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο πρώτο άλμπουμ τους Wednesday Morning, 3 A.M., το 1964. Η προσαρμογή βασίστηκε στη διασκευή του συγκροτήματος Disturbed.

Πρόκειται για συλλογική παραγωγή των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της ομάδας Sound of Silence που ασχολείται κυρίως με ροκ μουσική. Η ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση είναι προϊόν διαδικτυακών μουσικών συναντήσεων.

Οι ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν από τα κινητά των συμμετεχόντων, φοιτητές και φοιτήτριες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – μέλη των Μουσικών Συνόλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και φιλοξενούμενοι μουσικοί.

Μουσική επιμέλεια, φωνητική διδασκαλία έχει αναλάβει η Μαρία Θωίδου, υπεύθυνη των Μουσικών Συνόλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος ΕΕΠ, και την ενορχήστρωση οι Δημήτρης Δεμίρης, Μαρία Θωίδου και τα Μουσικά Σύνολα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τραγουδούν με τη σειρά που εμφανίζονται οι Μιχάλης Κοντοπίδης, Εβελίνα Νικολοπούλου, Φωτεινή Ξαξίρη, ΛουτσίαΠαπαλαίου, Κυριακή Γαϊτανίδου, ΜικαέλαΚαπέλλα, Καλλιόπη Τοντοκτώρη, Αλεξάνδρα Δημητρίου, Κατερίνα Ρούσσου, Γιώτα Γάτσιου, Γιάννης Αγαπητός.

Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται οι Νίκος Φουτάκης (ακορντεόν) , Αμελί Περάκη (μαρίμπα), Κοσμάς Νικολάου (κλασική κιθάρα), Χριστίνα Χαραλαμπίδου (φλάουτο), Δημήτρης Δεμίρης (ακουστική κιθάρα), Μιχάλης Κοντοπίδης (ηλεκτρική κιθάρα). Επεξεργασία ήχου, μίξη, mastering και παραγωγή Γιάννης Μαυρίδης. Επεξεργασία εικόνας Μαρία Παντέχου. Προσαρμογή στίχων στα ελληνικά ΜένιαΤρέντσιου.