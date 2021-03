Παρουσίαση του βιβλίου «Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην κλιματική κρίση»

Το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην κλιματική κρίση» (The Orthodox Church Addresses the Climate Crisis, edited by Theodata Nantsou & Nikolaos Asproulis, Athens & Volos: WWF Greece and Volos Academy Publications, 2021), που παρουσιάστηκε στις 29 Μαρτίου 2021 μέσω διαδικτύου, αποτελεί μέρος κοινών προσπαθειών του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) Ελλάδας και της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου για την κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Στην ημερίδα προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ενώ συμμετείχαν ως ομιλητές ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος (Γεωργακόπουλος), ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης και συγγραφέας άρθρου στο βιβλίο, ο Επίσκοπος Ποζάρεβατς και Μπρανιτσέβου κ. Ιγνάτιος (Μίντιτς) από το Πατριαρχείο Σερβίας, η επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάδας, Θεοδότα Νάντσου, και ο αναπληρωτής διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Νικόλαος Ασπρούλης. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Παντελής Καλαϊτζίδης.



Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί κοινό τόπο αναφοράς στις χώρες των Βαλκανίων. Εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης των βαλκανικών οικονομιών από την χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας και παράλληλα τα χαμηλά επίπεδα ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στις κοινωνίες και τις οικονομίες, η στενή συνεργασία μεταξύ των Ορθοδόξων ηγετών, ώστε να επιτευχθεί το πολυπόθητο καθεστώς της "κλιματικής ουδετερότητας", αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η συμβολή των τοπικών εκκλησιών στην κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, στον εντοπισμό και την υποστήριξη των καλύτερων διαθέσιμων οικολογικών λύσεων ή στον μετριασμό των επιπτώσεων για τις κοινωνίες μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά υπέρ της προστασίας ανθρώπων και φύσης.



«Με την κλιματική κρίση να φτάνει ήδη στο όριο της απειλητικής αύξησης των 1,5-2 βαθμών Κελσίου, ο πλανήτης βρίσκεται σε τροχιά επιστημονικά βέβαιης κατάρρευσης του κλίματος και των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή, όπως τη γνωρίζουμε. Η συστράτευση όλων για την αντιμετώπιση αυτής της υπαρξιακών διαστάσεων κρίσης είναι μονόδρομος. Η συμβολή των τοπικών εκκλησιών, τόσο για την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, για την αναζήτηση και υιοθέτηση των καλύτερων διαθέσιμων οικολογικών λύσεων, όσο και για τον περιορισμό των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την προστασία ανθρώπων και φύσης» δήλωσε η επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάδας, Θεοδότα Νάντσου.



Όπως σημείωσε ο Νικόλαος Ασπρούλης, αναπληρωτής διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου: «Εδώ και πολλές δεκαετίες η ανθρωπότητα βιώνει τις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παρόλες τις προσπάθειες και τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η πλειονότητα των Εκκλησιών μας δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής το αναγκαίο ενδιαφέρον για την ανάσχεση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Η παρούσα έκδοση έρχεται ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή, μια στιγμή όπου ο κόσμος βρίσκεται πριν το χείλος του γκρεμού. Πρόκειται για την κατεξοχήν στιγμή που χρειάζεται ο άνθρωπος να δράσει. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια φρέσκια ματιά στην πλούσια παράδοση και στο ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στοιχεία τα οποία μπορούν να ευαισθητοποιήσουν και να εμπνεύσουν έναν αγώνα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Όχι αύριο, όχι κάπου στον κόσμο, αλλά σήμερα, εδώ στη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια, στο σπίτι μας, το οποίο κινδυνεύει να καταστραφεί από την αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων, την υπερκατανάλωση και την ανθρώπινη αλαζονεία. Τώρα είναι η στιγμή η Εκκλησία μας να προβάλλει το πράσινο ήθος της και την πράσινη θεολογία της».



Κατεβάστε και διαβάστε (στα αγγλικά) ολόκληρο το βιβλίο εδώ ή αποσπάσματα στα ελληνικά εδώ.



Μπορείτε να δείτε την παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ.



Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης στο κανάλι της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου στο YouTube