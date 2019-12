Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette Μαρί Φρέντρικσον

Η Μαρί Φρέντρικσον πέθανε μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 61 ετών.

Η τραγουδίστρια των Roxette είχε διαγνωσθεί με όγκο στον εγκέφαλο το 2002.

Η Σουηδική εφημερίδα Express έγραψε:

«Θρηνούν για τον χαμό της Marie Fredriksson ο σύζυγός της Mikael Bolyos και τα δυο παιδιά τους».

«Με μεγάλη μας λύπη σας ανακοινώνουμε ότι μια από τις πιο μεγάλες και αγαπημένες καλλιτέχνιδες δεν είναι πια μαζί μας. Η Μαρί Φρέντρικσον πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου μετά από μακρόχρονη ασθένεια», ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Οι Roxette εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 και απέκτησαν φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Δύο Σουηδοί, η Μάρι Φρέντρικσον και ο Περ Γκέσλε, κατέκτησαν την ποπ-ροκ σκηνή και πούλησαν πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους.

Tραγούδια τους, όπως το «The Look», το «Listen to your Heart» και το «It must have been Love» έφτασαν στο No1 στο «Billboard» των Η.Π.Α.

Για μια δεκαετία κυκλοφορούσαν δίσκους και τα τραγούδια τους βρίσκονταν μονίμως σε ψηλές θέσεις στις λίστες των charts.

Τα χρόνια που ακολούθησαν η ασθένεια της Μαρί δυσκόλεψε το συγκρότημα, που μόλις και μετά βίας κατάφερε να κρατηθεί ζωντανό στη σκηνή.

Το 2002 τραγουδίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο και αναγκάστηκε να σταματήσει τις εμφανίσεις της.

Παρά την ασθένειά της, η αγάπη της για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που έγραφε τραγούδια στο σπίτι της. Αποτέλεσμα ήταν το προσωπικό της άλμπουμ «The Change» βάζοντας στο εξώφυλλο σκίτσο της με τον εαυτό της που είχε ζωγραφίσει η ίδια, όταν έμαθε πως είχε όγκο στο κεφάλι....

